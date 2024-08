Шарлотта Казірагі: десять цікавих фактів про онуку Грейс Келлі

1.Вона народилася 3 серпня 1986 року і стала другою дитиною принцеси Кароліни Ганноверської та Стефано Казіраги (італійського гонщика на моторних човнах, який загинув під час змагань 1990 року, коли його дочці було лише 4 роки). Дівчинка народилася в шпиталі принцеси Грейс у Ла-Коллі в Монако.

Шарлотта Казірагі, її батьки, старший брат і дідусь князь Реньє III / Фото: Getty Images

2.Шарлотта отримала ім'я на честь своєї прабабусі по материнській лінії, принцеси Шарлотти Грімальді, герцогині Валентинуа (позашлюбної дочки князя Монако Луї II та співачки кабаре Марії Жюльєтти Луве, мати князя Реньє III).

Шарлотта Казірагі на руках у матері, 1987 рік / Фото: Getty Images

3. У Шарлотти є два брати: Андреа (1984 року народження) та П'єр (1987 року народження), а також єдиноутробна сестра принцеса Олександра Ганноверська, яка народилася у третьому шлюбі її матері з Ернстом Августом V Ганноверським, її нинішнім чоловіком.

4. З двох до шести років Шарлотта Казіраги відвідувала католицьку школу Les Dames de Saint Maur. Пізніше навчалася в ліцеї Франсуа-Куперена у Фонтенбло та продовжила навчання в ліцеї Фенелон у Сен-Жермен-де-Пре, у Парижі. 2007 року Казірагі отримала ліцензію бакалавра філософії в Університеті Париж IV Сорбонна і пройшла два стажування, спочатку у видавництві Роберта Лаффона в Парижі, а потім у додатку до недільного журналу The Independent.

Шарлотта Казірагі / Фото: Associated Press

5. Вона планувала стати журналісткою, але спочатку стала моделлю. 2010 року Шарлотта була призначена офіційним послом кінних колекцій Gucci. Через чотири роки вона стала обличчям Gucci Cosmetics, а також працювала моделлю для кампанії Yves Saint Laurent для його колекції осінь-зима 2018. 2020 року Казіраги стала послом бренду Chanel, з яким співпрацює досі.

6. Однак у сфері журналістики Шарлотта також працює. Вона пише статті та колонки для журналів, є редакторкою. Вона працювала в AnOther Magazine, британському The Independent, була редакторкою журналу Above і разом із друзями створила власний журнал Ever Manifesto, пов'язаний з екологією та модою.

Шарлотта Казірагі / Фото: Associated Press

7. Вона є наїзницею та захоплюється кінним спортом, брала участь у різних змаганнях. 2012 року Казіраги заснувала Swoon Productions, яка займалася фільмами про кінний спорт.

Шарлотта Казірагі / Фото: Associated Press

8. Вона займається благодійністю.

9. Шарлотта народила свого першого сина Рафаеля 2013 року, коли перебувала у стосунках з коміком та актором Гадом Ельмалехом. Але, оскільки батьки Рафаеля не були одружені, він не входить до лінії наслідування трону Монако. Вони зустрічалися від 2011 до 2015 року і потім розійшлися.

Шарлотта Казірагі / Фото: Associated Press

10. Була одружена з сином французької акторки Кароль Буке – Димитрієм Рассамом. 23 жовтня 2018 року Казірагі народила другу дитину, сина на ім'я Бальтазар. А у червні 2019 року вони одружилися. Шлюб тривав п'ять років.

Шарлотта Казірагі та Дімітрій Рассам / Фото: Instagram Шарлотти Казірагі

Про розлучення пари було оголошено 2 лютого 2024 року. Молодший син Шарлотти став дванадцятим у черзі на трон Монако після того, як вона вийшла заміж за його батька.

Шарлотта Казірагі та Дімітрій Рассам із синами / Фото: Associated Press

Шарлотта Казірагії та Дімітрій Рассам / Фото: Associated Press

Читайте також: