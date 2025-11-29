Що насправді відбувалося на маскарадах 18 століття: дорогі костюми, заборонені флірти і приховані коханки

Бал-маскарад у костюмах 18 століття / © Getty Images

У Лондоні величезні маскарадні бали проводили майже щотижня і люди просто обожнювали на них ходити. Привабливість цих балів полягала в тому, що люди могли постати ким завгодно і навіть замаскуватись до невпізнання, що давало їм свободу, якої не було у звичайному житті. Іноді люди витрачали шалені гроші на свої костюми і надягали візор (маску, яка закривала очі та ніс), як ця дама тут, щоб прикрити обличчя.

Маскарадні бали здобули репутацію неймовірно гамірних, відвертих і надзвичайно сексуальних. Причина була в тому, що більшість часу ніхто не знав, з ким саме говорить. Також такі заходи давали можливість молоді фліртувати без того, щоб батьки точно знали, де вони й з ким спілкуються, — завдяки всім цим маскуванням. І, що найскандальніше, маскаради дозволяли потрапити туди й тим, хто був пов’язаний із секс-індустрією.

Секс-працівниці, особливо коханки герцогів і лордів, могли супроводжувати свого покровителя, і ніхто насправді не знав, хто вони. Звичайно, це глибоко ображало багатьох гостей, але без того, щоб зірвати з когось маску, звинуватити людину було складно. Також деякі поважні особи також інколи одягалися надзвичайно зухвало.

Отже, маскаради справді дозволяли людям виразити себе. Вони давали можливість розширити межі дозволеного й відчути свободу на годину-дві або на цілий вечір.

І тому їх вважали найвеселішими подіями, які тільки можна було знайти в тогочасному Лондоні чи будь-де ще. А повернувшись додому, люди могли зняти маску і повернутися до свого нудного аристократичного життя.