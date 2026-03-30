Що подивитися для настрою: 6 найсмішніших українських сучасних комедій

Сучасна кінокомедія в Україні вже давно має власний унікальний стиль і нерв. Вона перестала бути просто набором побутових гегів, перетворившись на вільний майданчик для смішного і щирого розбору соціальних проблем та пошуку людяності навіть у найнапруженіші моменти історії. У цій добірці ми зібрали шість найсмішніших українських фільмів нової хвилі, які і вправно розважають, і водночас дозволяють задуматися про щось справді важливе.

«7 бажань» (2026)

Відкриває добірку тепла святкова комедія, яка вийшла на великі екрани у ці різдвяно-новорічні свята. Режисер Дмитро Шмурак зняв історію про успішного юриста Олександра (Артур Логай), чиє впорядковане життя та кар’єрні амбіції розлітаються на друзки, коли Всесвіт раптом починає буквально виконувати його дитячі новорічні бажання, загадані десятиліття тому. Тепер серйозний діловий обід може раптово перетворитися на свято солодощів, а замість юридичних паперів у руках героя опиняється поліцейський жетон. Ця стрічка майстерно підіймає питання пріоритетів, нагадуючи, що за робочими дедлайнами ми часто втрачаємо зв’язок із найважливішим — своєю сім’єю та внутрішньою дитиною.

Справжньою окрасою фільму став потужний акторський склад, де компанію харизматичному Артуру Логаю склали Дар’я Петрожицька в ролі його екранної дружини та Ксенія Мішина, яка втілила фатальну однокласницю з дитячих мрій.

«Любов, секс і вибори» (2026)

Ця весняна кінопрем’єра з перчинкою пройшла довгий шлях до глядача, адже знімання відбувалися у Києві ще наприкінці 2021 року, перед самим початком повномасштабного вторгнення. У центрі сюжету — Мартін (Артур Ігнатенко), агент із пошуку акторів фільмів для дорослих, який у нічному клубі знаходить ідеальну майбутню зірку: веселу, сексуальну і розкуту тусовщицю Дашу (Лілі Цвєлікова). Проте після перших успішних знімань з’ясовується пікантний нюанс: Даша — дружина місцевого мера, і тепер Мартіну доведеться рятувати не лише свою кар’єру, а й майбутні вибори.

Заради автентичності до участі у зніманнях запросили навіть справжніх акторок дорослого кіно — зокрема Джозефіну Джексон (Юлії Сенюк). Творці фільму переконані, що такий гострий і тілесний гумор, як у «Любов, секс і вибори», сьогодні є необхідним механізмом самозахисту нашої психіки. А побачити це смішне і сміливе кіно для тих, хто не боїться відвертості та шукає спосіб перезавантажитися, можна буде в кінотеатрах вже з 1 квітня.

«Припутні» (2017)

В основу цієї трагікомедії режисера Аркадія Непиталюка лягла п’єса Романа Горбика «Центр», а сама стрічка стала першим повнометражним фільмом в історії українського кіно, де майже всі персонажі розмовляють живим непідробним суржиком. Сюжет розгортається протягом однієї доби: таксист Юра (Дмитро Хом’як) погоджується підвезти Людку (Олена Узлюк) та її доньку Світлану (Юлія Врублевська) до бабусі (Ніна Набока) в майже покинуте село Припутні на Чернігівщині. Ця випадкова поїздка перетворюється на калейдоскоп абсурдних ситуацій, де смішне сусідує з глибоко сумним, а побутові сварки оголюють задавлені родинні травми.

Режисер пояснює, що назва фільму — це не лише топонім, а й алегорія на голубів припутнів: «Ці красиві голуби селяться біля людей. І це образ, що мої персонажі, ніби несповна люди. Вони ні в селі, ні в місті, ні культурні, ні безкультурні». Саме цей стан «між світами» робить фільм напрочуд впізнаваним та чесним, смішним — але з гірким післясмаком.

«Уроки толерантності» (2023)

Ще одним яскравим прикладом того, як українська комедія навчилася працювати зі складними темами через гумор, стала стрічка того ж таки Аркадія Непиталюка за п’єсою Ігоря Білиця «Гей-парад». Історія переносить нас у квартиру пересічної родини Найдюків. Опинившись на межі фінансового краху, герої погоджуються на участь у державній програмі «Уроки толерантності», що передбачає спільне проживання з ЛГБТ-активістом. Поява інтелігентного Василя (Акмал Гурєзов) стає справжнім шоком для консервативного голови родини (Олександр Ярема) та його близьких, провокуючи ланцюжок комічних ситуацій.

Фільм майстерно висміює заскорузлі стереотипи, з якими щодня стикається українське суспільство, але робить це без повчань, а з великою любов’ю до своїх недосконалих героїв. Акторський ансамбль, до якого увійшли Олена Узлюк, Олександр Піскунов та Кароліна Мруга, створює на екрані напрочуд живу атмосферу, де за гострими жартами ховається глибока потреба у взаєморозумінні.

«Люксембург, Люксембург» (2023)

Іронічний гіт Антона Лукіча підкорив не лише українські кінотеатри, а й Венеційський кінофестиваль, де стрічка увійшла до програми Orizzonti. «Люксембург, Люксембург» — це історія про двох братів-близнюків із Лубен, чиї життя розійшлися в протилежних напрямках: один став зразковим поліцейським, а інший — водієм маршрутки з вічним хистом до дрібного криміналу. Коли вони дізнаються, що їхній давно зниклий батько помирає в далекому Люксембурзі, хлопці вирушають у подорож, яка перетворюється на справжнє випробування їхніх стосунків та життєвих цінностей.

Головні ролі блискуче виконали учасники реп-гурту «Курган & Agregat» — брати Раміль та Аміль Насірови, чия природна харизма та неповторна говірка зробили цей фільм по-справжньому народним. А Лукіч, автор фільму «Мої думки тихі», знову продемонстрував свій талант створювати «сміх крізь сльози», балансуючи між гострою побутовою комедією та глибокою драмою про пошук батьківської фігури.

«Ти — космос» (2025)

У цій, без перебільшення, найгучнішій та найбільш обговорюваній українській прем’єрі минулого року режисер-дебюант Павло Остріков створив дивовижний прецедент для нашого кіно, поєднавши масштаб космічної опери з інтимною історією про самотність.

У центрі сюжету фільму, який здобув понад 30 нагород на фестивалях у різних країнах, — космічний далекобійник Андрій (Володимир Кравчук), який після вибуху Землі залишається останньою людиною у Всесвіті. Проте навіть у безкінечній порожнечі він знаходить привід для жартів, ділячи свій побут на космічному кораблі з іронічним роботом-компаньйоном Максимом. Та коли раптом Андрій отримує сигнал від жінки на іншій космічній станції, його місія набуває цілком зрозумілого сенсу — побачення, заради якого варто перетнути всю сонячну систему…