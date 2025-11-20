Що сталося з крихітною діамантовою короною королеви Вікторії та де вона зараз

Корона королеви Вікторії / © Getty Images

Після смерті принца Альберта 1861 року королева Вікторія занурилася в глибоку жалобу. Вона носили чорне та вдовині чепці — мереживну шапочку на голові — до кінця свого життя. Але коли вона все ж поверталася до виконання королівських обов’язків, відмовлялася носити величезну корону, яку зазвичай надягала на державні церемонії.

Тож 1870 року для неї створили нову корону — цю крихітна, яка на її голові. Прикрасу виготовили зі срібного відкритого каркаса і прикрасили 1187 діамантами.

Королева Вікторія / © Getty Images

Корону спроєктували так, щоб вона носилася поверх її вдовиних чепців — і з цим завданням вона чудово впорувалася. Також корона стала своєрідним символом Вікторії, адже її завжди зображали саме з нею. Королева вперше одягла цю корону 1871 року на урочисте відкриття парламенту і надалі носила її на інших державних подіях.

Також її часто зображали з цією короною на портретах. Вона стала її символом, бо хоч Вікторія й була вдовою, вона все одно залишалася монархинею у повному сенсі слова. Після смерті королеви Вікторії корону успадкувала її невістка, королева Александра, і ми бачимо, що вона теж її носила.

Королева Александра / © Getty Images

Королева Александра одягала її на багато подій, а після її смерті корону успадкувала наступниця — королева Марія. Але, схоже, Марія ніколи її не носила, та й ніхто після неї її не одягав.

Корона королеви Вікторії / © Getty Images

Зараз цю корону можна побачити в Лондонському Тауері — вона є частиною Королівських регалій.