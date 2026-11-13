Що з обличчям: акторка Сара Полсон зізналася, чи робила пластику

Сара Полсон / © Associated Press

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У Голлівуді природна зовнішність дедалі частіше стає приводом для дискусій, а будь-які зміни на обличчі знаменитостей миттєво привертають увагу шанувальників. Цього разу у центрі обговорень опинилася 51-річна Сара Полсон — акторка, відома ролями в серіалах і кіно, яка вирішила особисто прокоментувати чутки про пластичні операції, про це розповіло видання People.

© Associated Press

Під час розмови в подкасті Dear Chelsea ведуча поцікавилася, чи має Сара улюблений ракурс для знімань. Акторка з гумором зізналася, що у неї є «найкращий бік обличчя» і вона намагається якомога частіше показувати його перед камерою.

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На запитання, що не так з іншою стороною обличчя, Полсон відповіла, що вона просто трохи м’якша та менш виразна. Водночас акторка наголосила, що не використовує філери та не робила жодних косметичних втручань.

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© Associated Press

«Я нічого не додаю в обличчя. Там немає жодних наповнювачів» — пояснила Сара.

За словами зірки, в інтернеті давно поширюються припущення, нібито вона змінила форму губ, чола та інші риси обличчя. Проте Полсон категорично заперечує ці чутки.

До слова, раніше Сара вже жартувала про природні процеси старіння. У розмові з Педро Паскалем у квітні 2024 року акторка розповіла, що її театральна робота може залишити помітний слід на обличчі. Під час деяких вистав їй доводилося щодня протягом кількох місяців активно використовувати міміку. Особливо її турбували зморшки між бровами, які, як вона припускала, можуть залишитися після завершення вистави.

Сара Полсон / © Associated Press

Історія Сари Полсон — ще одне нагадування про те, що не кожна знаменитість прагне відповідати голлівудським стандартам бездоганності. Акторка спокійно ставиться до вікових змін, не приховує природних особливостей зовнішності та не збирається виправдовуватися за те, який має вигляд.

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