Що зберігає у морозилці Дженніфер Гарнер

Дженіфер Гарнер / © Associated Press

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Дженніфер Гарнер давно вийшла за межі голлівудського статусу. Акторка веде своє кулінарне Instagram-шоу, дружить з Іною Ґартен і є співзасновницею бренду дитячого харчування, тож не дивно, що її кухня заслуговує на окрему увагу.

У новому матеріалі видання EatingWell розповіли, що саме тримає у морозилці акторка. І цей список напрочуд практичний, бо тут є продукти, які допомагають швидко нагодувати родину, але водночас залишають простір для домашніх експериментів.

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Що є у морозилці Дженніфер

Серед запасів Гарнер — домашній курячий бульйон, фарш з індички, куряча грудка без шкіри та кісток, зелений горошок, банани, лимонний сік і томатний соус. Є й декілька готових продуктів — заморожені страви та фруктово-овочеві пакети.

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Окрема любов акторки — фрукти. Вона заморожує врожай з власних дерев, як от персики, нектарини, сливи та абрикоси. До них додаються ягоди, які залишилися після походів на ринок, наприклад, ожина, полуниця, чорниця та чорна вишня. А ще у морозилці завжди знайдеться місце для десерту.

Піца

Наймиліша деталь у морозилці Гарнер — заготівля для домашньої піци: тісто та томатний соус. Акторка згадує, що її мама завжди тримала готову домашню піцу на деку, яку залишалося лише поставити у духовку. Саме така проста вечеря рятувала родину у найметушливіші дні. Тепер Гарнер повторює цю традицію та теж зберігає все необхідне для піци «про всяк випадок».

Це хороший кухонний лайфгак, адже замість того щоб купувати заморожену піцу, можна заздалегідь підготувати власні улюблені інгредієнти та за кілька хвилин отримати домашню вечерю.

Морозилка, яка працює на родину

Не дивно, що серед запасів Гарнер та багато овочів і фруктів. Заморожені продукти допомагають їй швидше готувати, проте не відмовлятися від поживної домашньої їжі.

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Заморожені овочево-бобові основи вона використовує для рисових боулів і кесадильї. А для затишних вечорів у запасі є курячий бульйон і продукти для улюбленого мінестроне.

Її підхід до морозилки простий: зберігати там не випадкові запаси, а майбутні страви. Фрукти — для сніданків і десертів, бульйон — для супу, тісто та соус — для швидкої піци, м’ясо — для вечері. Саме тому морозилка Гарнер має вигляд не складу напівфабрикатів, а як маленького домашнього планування порятунку для особливо насичених днів.

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