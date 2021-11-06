Шик, блиск і хутро: як одягалися акторки старого Голлівуду в холоди

Шик, блиск і хутро: як одягалися акторки старого Голлівуду в холоди

Мерилін Монро, Одрі Гепберн і Грейс Келлі надихали жінок протягом багатьох років, а популярність вінтажних образів свідчить про те, що класичний голлівудський стиль ніколи не вийде з моди.

Стиль старого Голлівуду завжди залишиться одним з найбільш впізнаваних і розкішних. І, попри десятиліття, які минули з моменту розквіту звукового кіно, акторки, які грали в тодішніх картинах досі залишаються найвпізнаванішими зірками не лише у своїй справі, а й іконами стилю.

"Золотим століттям Голлівуду" вважають 30-50-ті роки, а ось 40-ві стали самим піком, розквіту цього періоду. Саме в цей час кінематограф почав набувати такий вид, яким ми його зараз бачимо, а красуні-акторки ставати суперзірками.

У той час актуальними була розкіш, шик, і блиск. Акторки на червоних доріжках з'являлися в пишних сукнях, високих рукавичках і в діамантах, а їхні вбрання були зшиті з атласу, сатину й шовку, які переливались у світлі софітів. Доповнювали образи хитромудрі укладання з локонами і червона помада на губах.

Верхнім одягом, як на заходи, так і в звичайному житті, часто було хутро — були шуби і накидки. Також в тренді були пальта-халати, двобортні пальта і тренчі. Обов'язково образ мали доповнювати рукавички, капелюшки або хусточки, а також муфти.

Ми вирішили показати, як одягалися головні кінозірки минулого століття і зібрали кілька образів, які допоможуть поглянути на моду старого Голлівуду в холодну пору року.

Грейс Келлі

Принц Монако Реньє III з акторкою Грейс Келлі в день оголошення про їхні заручини в Філадельфії, штат Пенсільванія, 1956 рік. На Грейс була сукня до щиколотки, туфлі на невисоких підборах і шуба. В руці акторка тримала сумку Hermes.

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Мерілін Монро

Мерілін часто поза червоною доріжкою з'являлася в звичайних однотонних речах, а із верхнього одягу наддавала перевагу пальтам і шубам.

25 лютого 1956 року акторку сфотографували, коли вона сідала на літак American Airlines до Голлівуду. Знімок зроблений в Нью-Йорку. На ній була чорна шуба, яку Мерілін накинула на плечі, і чорна обтисла сукня.

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Одрі Гепберн

Цей знімок був зроблений на Іспанських сходах в Римі, коли акторка гуляла з одним зі своїх улюблених йоркширських тер'єрів. Фото зроблено папараці 1960 року.

На Одрі елегантне двобортне пальто і туфлі. Її волосся зібране у високу зачіску, а доповнили вбрання хустка на шиї і сумочка.

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Софі Лорен

У грудні 1962 року Софі Лорен і продюсер, який за сумісництвом був і її чоловіком, Карло Понті потрапили під приціл папараці в Парижі. На Софі була шуба, берет і хустка на шиї.

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Вів'єн Лі

Знамениту акторку, яку ми прекрасно пам'ятаємо за фільмом "Звіяні вітром", сфотографували 1940 року, коли вона йшла вулицею Лондона зі своїм чоловіком, актором Лоуренсом Олів'є.

Акторка одягнена в просте чорне пальто, туфлі на низькому ходу, рукавички і зав'язала на голові хустку. Під пахвою у неї елегантний чорний клатч.

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