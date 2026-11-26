Деніел Крейг / © Getty Images

Реклама

Джеймс Бонд — один із найвідоміших персонажів в історії світового кінематографа і за понад шість десятиліть образ легендарного агента британської розвідки MI6 втілили шестеро акторів.

Шон Коннері (1962–1967, 1971)

Шон Коннері / © Getty Images

Джордж Лезенбі (1969)

Джордж Лезенбі / © Getty Images

Роджер Мур (1973–1985)

Роджер Мур / © Getty Images

Тімоті Далтон (1987–1989)

Тімоті Далтон / © Getty Images

Пірс Броснан (1995–2002)

Пірс Броснан / © Getty Images

Деніел Крейг (2006–2021)

Деніел Крейг / © Getty Images

Що відомо про наступний фільм про Джеймса Бонда

У березні 2025 року Amazon MGM Studios уклала нову спільну угоду з Барбарою Брокколі та Майклом Дж. Вілсоном. Згідно з її умовами, студія отримала творчий контроль над правами інтелектуальної власності на франшизу про Джеймса Бонда.

Реклама

Режисером наступного фільму стане Дені Вільнев, сценарій напише Стівен Найт. Продюсерами виступлять Емі Паскаль і Девід Гейман, а виконавчою продюсеркою — Таня Лапуант.

Реклама

Актор Роберта Паттінсона офіційно затверджено на роль нового Джеймса Бонда в майбутньому фільмі.

Роберт Паттінсон / фото: instagram.com/007

«Джеймс Бонд — один із найлегендарніших персонажів в історії кінематографа, і отримати можливість зіграти агента 007 — честь усього мого життя. Я безмежно вдячний Дені, Емі, Девіду, Тані та всій команді за довіру до мене. Сказати, що ця роль — здійснення мрії, означало б применшити її значення. Я неймовірно радий нашій співпраці та майбутній роботі з цією чудовою командою», — заявив Роберт Паттінсон.

Новини партнерів