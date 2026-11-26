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Шість облич агента 007: хто зіграв Джеймса Бонда за понад 60 років
За понад 60 років історії франшизи про Джеймса Бонда вийшло 25 офіційних фільмів. Розповідаємо, у якому порядку їх дивитися, хто зіграв легендарного агента 007 та що відомо про наступну стрічку.
Джеймс Бонд — один із найвідоміших персонажів в історії світового кінематографа і за понад шість десятиліть образ легендарного агента британської розвідки MI6 втілили шестеро акторів.
Шон Коннері (1962–1967, 1971)
Джордж Лезенбі (1969)
Роджер Мур (1973–1985)
Тімоті Далтон (1987–1989)
Пірс Броснан (1995–2002)
Деніел Крейг (2006–2021)
Що відомо про наступний фільм про Джеймса Бонда
У березні 2025 року Amazon MGM Studios уклала нову спільну угоду з Барбарою Брокколі та Майклом Дж. Вілсоном. Згідно з її умовами, студія отримала творчий контроль над правами інтелектуальної власності на франшизу про Джеймса Бонда.
Режисером наступного фільму стане Дені Вільнев, сценарій напише Стівен Найт. Продюсерами виступлять Емі Паскаль і Девід Гейман, а виконавчою продюсеркою — Таня Лапуант.
Актор Роберта Паттінсона офіційно затверджено на роль нового Джеймса Бонда в майбутньому фільмі.
«Джеймс Бонд — один із найлегендарніших персонажів в історії кінематографа, і отримати можливість зіграти агента 007 — честь усього мого життя. Я безмежно вдячний Дені, Емі, Девіду, Тані та всій команді за довіру до мене. Сказати, що ця роль — здійснення мрії, означало б применшити її значення. Я неймовірно радий нашій співпраці та майбутній роботі з цією чудовою командою», — заявив Роберт Паттінсон.