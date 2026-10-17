Шкіра та кістки: акторка Крістін Девіс зізналася, як худнула заради серіалу "Сексу і міста"

Крістін Девіс / © Getty Images

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За бездоганними образами Шарлотти Йорк у культовому серіалі «Секс і місто» ховалася зовсім не така гламурна реальність. Крістін Девіс, якій нині 61 рік, пригадала період, коли намагалася відповідати жорстким стандартам жіночої зовнішності кінця 1990-х і початку 2000-х. Бажання бути стрункішою змусило її вдатися до радикальних обмежень у харчуванні, тож тепер акторка відверто говорить про цей досвід, про це розповіло видання Hello!.

«Кілька тижнів я їла лише M&M’s»

Крістін Девіс / © Associated Press

Про минуле Девіс розповіла в подкасті «Are You a Charlotte?», де поспілкувалася зі своїм колишнім колегою Еваном Гендером, який зіграв Гаррі Голденблатта — чоловіка її героїні.

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Акторка зізналася, що одного разу протягом кількох тижнів харчувалася переважно цукерками M&M’s, а коли згадувала наслідки такого експерименту, то описала себе як надто худу: «У мене вже зовсім не залишилося грудей, лише самі кістки«.

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На таку ідею Девіс наштовхнула історія про балерин, які нібито підтримували стрункість за допомогою сигарет і шоколадних батончиків. Курити акторка не почала, проте вирішила спробувати подібний підхід до харчування. Згодом навіть фахівець з акупунктури був шокований, коли дізнався, що солодощі фактично становлять основу її раціону.

Тиск Голлівуду та чужі коментарі

Крістін Девіс / © Associated Press

Тодішні стандарти краси вимагали від жінок дуже худорлявого силуету. Девіс мала від природи виразні жіночні форми, однак намагалася змінити свою фігуру, щоб відповідати очікуванням модної індустрії. Проте дієти не приносили бажаного результату, а постійна увага до зовнішності підривала її впевненість у собі.

Цей тиск супроводжував акторку ще з часів роботи над серіалом «Район Мелроуз», де вона також відчувала потребу бути надзвичайно стрункою. Під час фільмування «Сексу і міста» ситуація не надто змінилася, бо глядачі дозволяли собі коментувати її фігуру, навіть коли зустрічали на вулиці.

Прийняття себе важливіше за стандарти

Крістін Девіс / © Associated Press

З часом ставлення Девіс до власної зовнішності змінилося. До фінального сезону «Сексу і міста» акторка почала почуватися комфортніше у власному тілі. Особливо показовою для неї стала весільна сцена Шарлотти та Гаррі у 6-му сезоні. Коли вона тепер її переглядає, Девіс бачить, наскільки красивою була у весільній сукні, і вже не прагне приховувати свої природні вигини.

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Після шести сезонів оригінального серіалу, двох повнометражних фільмів і трьох сезонів продовження «І просто так…» акторка продовжує говорити про тиск на жінок через зовнішність і важливість прийняття власного тіла.

Історія Крістін — нагадування про те, якою дорогою може виявитися спроба відповідати чужим стандартам краси. Те, що колись здавалося необхідною умовою успіху, сьогодні акторка переосмислює з більшою любов’ю до себе, бо жодна роль, тренд або ідеал не варті того, щоб жертвувати здоров’ям заради цифри на вагах.

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