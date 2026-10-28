"Шкода, що не пішла раніше": акторка Шерон Хорган розповіла про найбільший жаль після 14 років шлюбу

Шерон Хорган / © Associated Press

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Іноді стосунки завершуються задовго до того, як хтось наважується вимовити слово «розлучення». Людина вже відчуває, що щось не так, але продовжує триматися за звичне життя через дітей, почуття обов’язку, страх осуду чи надію, що все ще можна виправити — про це йдеться у матеріалі видання Woman&Home.

Саме про це Шерон Хорган розповіла у подкасті Елізабет Дей How to Fail. Ірландська акторка була одружена з телевізійним продюсером Джеремі Рейнбердом 14 років, а 2019 року пара розлучилася. Сьогодні Хорган не приховує полегшення після завершення шлюбу. Проте найбільше її засмучує не саме розставання, а те, що вона не наважилася на нього раніше.

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«Я ніколи не була такою щасливою, проте досі злюся на себе»

У розмові акторка зізналася, що її почуття після розлучення неоднозначні — вона щаслива у новому етапі життя, проте шкодує про час, проведений у стосунках, які вже не були нормальними для обох. Її жаль пов’язаний не з тим, що шлюб завершився, а з тим, що вона не зрозуміла раніше — залишатися разом більше не означало робити щось добре для себе чи партнера.

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«У вас лише одне життя, а це не надто багато часу, щоб витрачати його на те, що не працює», — наголосила акторка. Це не заклик розривати стосунки після першої кризи, але радше нагадування — якщо внутрішнє відчуття, що щось потрібно змінити, не зникає роками, варто поставитися до цього серйозно.

Почуття провини та страх порушити правила

Шерон Хорган / © Associated Press

Однією з причин залишатися у шлюбі для акторки стали засвоєні з дитинства уявлення про сім’ю та розлучення. Вона припустила, що на неї вплинули католицьке виховання та переконання, що шлюб потрібно зберігати за будь-яку ціну. Навіть коли інтуїція підказувала, що стосунки не мають майбутнього, почуття обов’язку заважало діяти.

Хорган також пов’язала цю ситуацію із впевненістю у собі, точніше, з розривом між тим, чого ми насправді хочемо, та тим, що вважаємо правильним. На рішення залишатися можуть впливати страх осуду, фінансові труднощі, невизначеність і небажання руйнувати звичний уклад. А іноді немає однієї драматичної події, яка поставила б крапку — є лише поступове усвідомлення, що стосунки більше не відповідають потребам обох.

Найболючіше запитання

Шерон Хорган / © Associated Press

Окремо акторка розповіла про доньок. Один спогад досі їй не дає спокою — коли молодша донька пішла в іншу кімнату та плакала на самоті. Батьки намагалися були поруч, щоб пояснювати дитині, що відбувається, говорили з нею та допомагали зрозуміти майбутні зміни. Проте побачити доньку, яка переживала цей біль наодинці, було для акторки дуже важко.

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Вона зізналася, що цей момент залишиться з нею назавжди, а також сказала, що хотіла б раніше усвідомити, наскільки важливо дітям бачити здорові стосунки між батьками. Це не означає, що заради дітей дорослі мають залишатися разом за будь-яку ціну. Важливо не лише те, чи живуть батьки під одним дахом, а й те, яку атмосферу вони створюють, чи є у ній повага, емоційна безпека та можливість відкрито обговорювати почуття.

Шерон Хорган одночасно шкодує про втрачений час і тішиться життю після розлучення. Її історія не про безболісний вихід зі складної ситуації, а про те, що полегшення може співіснувати із сумом, а правильне рішення — із жалем про те, що його не ухвалили раніше.

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