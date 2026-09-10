Сіара чекає на п’яту дитину у 40 років: чому всі це обговорюють

Сіара / © Associated Press

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Сіара та її чоловік, колишній квотербек NFL Расселл Вілсон, чекають на п’яту дитину. Здавалося б, новина, яка передбачає лише одне — привітання, проте в інтернеті знайшлися люди, яких вагітність співачки у 40 років не стільки обурила, скільки здивувала, про це розповіло видання PureWow.

Одні нагадували знайомий жінкам наратив, що «усе треба встигнути до 35». Інших чомусь зачепило те, що Сіара живе не за сценарієм, який вони для неї придумали. Хтось вважає велику родину нетиповою на тлі сучасної тенденції до меншої кількості дітей, а дехто просто проєктує на співачку власне невдоволення її заможним і, судячи з усього, щасливим життям.

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Чому чужа вагітність має взагалі когось непокоїти

Є й інша причина такої бурхливої реакції, бо знаменитості давно перестали здаватися людям зовсім чужими. Через соцмережі ми щодня бачимо їхні будинки, стосунки, дітей, вагітності та особисті переживання, тому легко виникає ілюзія близькості, ніби ми маємо право оцінювати їхні рішення так само як рішення знайомих. Такі односторонні зв’язки ще називають — парасоціальними, а медіа навколо вагітностей знаменитостей часто додатково підживлюють увагу до їхнього віку, зовнішності та поведінки.

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У багатьох країнах світу сім’ї справді стали меншими. На цьому тлі п’ятеро дітей можуть здаватися майже екзотикою. Раніше велика родина теж була радше винятком. Навіть серед наших друзів було чимало єдиних дітей, а якщо хтось мав брата чи сестру, то найчастіше лише одного. Тому варто дивитися на велику сім’ю не через призму стереотипів, а через особистий досвід.

Психологія великої родини

Так, життя великої родини із п’ятьма дітьми під одним дахом навряд чи можна назвати спокійним. Усі вони ростуть разом і користуються однією ванною, а може й спільними спальними кімнатами. Звісно, це галас, іноді тіснота та часом хаотичність. Але саме так діти вчаться жити разом, наприклад, ділитися, домовлятися, підлаштовуватися під чужі звички та вирішувати конфлікти. Навички, які згодом виявляться надзвичайно корисними у дорослому житті.

Можуть бути й побутові дрібниці, які дратують, на кшталт, важкі та голосні кроки брата, розмови сестри уві сні, безлад у спільній ванній. Але разом із цим залишається відчуття, що вдома завжди хтось є. Іноді заради цього доводиться миритися з хаосом, суперечками та взаємним роздратуванням.

Тож чи справді п’ятеро дітей — це «занадто багато»? Можливо, проте лише для тих, хто сам так вирішив. Сіара не зобов’язана відповідати чиїмось уявленням про правильний вік для материнства, ідеальний розмір родини чи «правильне» життя.

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Крім того, у цій історії є лише один критерій, який справді має значення: чи щасливі діти та, чи добре їм у їхній родині. Решта — чужі припущення, стандарти та думки, яких ніхто не просив.

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