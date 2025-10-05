Сара Йоркська / © Associated Press

Скандал із Джеффрі Епштейном

Той самий через який Сару буквально вже звідусіль «скасували» у Великій Британії. Це історія давня, датована ще 2011 роком, коли Сара відправила засудженому сексуальному злочинцю Джеффрі Епштейну лист, в якому називала його своїм «найкращим другом», а напередодні публічно зреклася їхньої дружби, заявивши в інтерв’ю, що її стосунки з Епштейном були «гігантською помилкою».

Зараз кажуть, що Сара вчинила так через те, що Епштейн її шантажував, але яким чином історія замовчує. А герцогиня, мабуть, переживала за свою репутацію, яка й так була «підмочена» іншими скандалами.

Сара Йоркська і її чоловік принц Ендрю в молодості / © Associated Press

Зараз через лист, що виплив, у пресі з Сарою розірвали співпрацю ціла низка благодійних організацій, король Чарльз наказав не з’являтися герцогині та її опальному колишньому чоловікові принцу Ендрю на сімейних святах, а також розлючена публіка закликає забрати у Сари титул герцогині Йоркської.

Пляжний скандал із Джоном Браяном

Це було на початку серпня 1992 року, герцогиня Йоркська вилетіла приватним літаком на Французьку Рів’єру разом зі своїм фінансовим радником Джоном Браяном і маленькими доньками — принцесами Беатріс та Євгенією. Сара нещодавно тільки розійшлася з чоловіком принцом Ендрю, але вони ще не встигли розлучитися.

Тоді Сара орендувала Le Mas de Pigerolle — фермерський будинок із п’ятьма спальнями за чотири милі від мальовничого села Борм-ле-Мімоза, перш ніж вона з дітьми мали приєднатися до королівської родини в Балморалі. Саме тоді на цих літніх канікулах у пресу потрапило скандальне фото, де Джон облизував пальці ніг Сари на пляжі. Просто вони не знали, що за ними влаштував полювання французький фотограф Даніель Анджелі. На той момент Сара та принц Ендрю вже п’ять місяців, як розійшлися, але офіційно розлучилися лише 1996-го.

Сара Йоркська / © Associated Press

Фотографії розійшлися по всьому світу після того, як їх придбало видання Mirror за 60 000 фунтів стерлінгів. Стаття вийшла під заголовком: «Вкрадені поцілунки Фергі: правда про герцогиню і техаського мільйонера».

На 55 фотографіях на дев’яти сторінках була зображена напівоголена Сара, що наносить сонцезахисний крем на голову свого лисіючого фінансового консультанта, цілує його, лежить під ним і дозволяє йому цілувати або облизувати пальці її ніг.

Пізніше було виявлено, що за сто ярдів від вілли і басейну було викопано велику траншею, передбачалося, що хтось вступив у змову з пресою з палацу, щоб зробити знімки і очорнити репутацію Сари напередодні її розлучення з чоловіком для того, щоб опіка над двома дочками залишилася повністю на принцові Ендрю.

Скандал із хабарами

23 травня 2010 року британський таблоїд News of the World опублікував відео, на якому герцогиня Йоркська Сара приймає хабар від репортера під прикриттям в обмін на надання доступу до її колишнього чоловіка принца Ендрю.

За словами Сари, ця людина видавала себе за багатого шейха, який хотів познайомитися з принцом Ендрю і герцогиня радісно йому допомогла за винагороду.

Сара Йоркська / © Associated Press

Сума варіювалася близько 750 000 доларів. Саме її Сара Йоркська збиралася одержати від так званого впливового бізнесмена з Індії. Звичайно, все це зняли на камери і в пресу вилився черговий скандал. Герцогиня була змушена сходити на шоу Опри Вінфрі, щоб розповісти історію зі свого боку. На шоу Сара говорила, що її подруга сказала їй, що цей чоловік хоче вкласти гроші у її книжки та допомогти їй вибратися із серйозних боргів». Герцогиня говорила, що просила чоловіка підписати угоду про конфіденційність, але він цього не зробив.

Розбіжності з чоловіком королеви — принцом Філіпом

Принц Філіп, герцог Единбурзький, кажуть, ненавидів Сару Фергюсон. Вона була йому така неприємна, що він буквально «оголосив її персоною нон грата в королівській родині».

«Вона — єдина людина, з якою принц Філіп не хотів мати нічого спільного», — розповів королівський біограф Джейн Дісмор. «Йому не подобалася Фергі — вона знала, що в присутності принца Філіпа їй не раді». «Вона гадки не мала, що насправді означає бути королівською особою. Справа була не тільки в жахливих промахах. Справа була в її відношенні до королівського життя».

Сара Йоркська та принц Філіп / © Getty Images

До цих «жахливих прорахунків» входили катастрофічні фінансові авантюри, через які герцогиня була близька до оголошення себе банкрутом з боргами, еквівалентними 8 мільйонам доларів, а також низка романів, які стали надбанням публіки.

Неприязнь принца Філіпа до своєї невістки переросла у відкриту ненависть 2010 року, коли Сара якраз намагалася продати «доступ до принца Ендрю» за нечувані гроші. Після цього скандальна герцогиня більше ніколи не відвідувала події з королівською сім’єю, до самої смерті принца Філіпа 2021 року.

А після смерті королеви Єлизавети II 2022 року її син — король Чарльз — почав запрошувати Сару приєднуватися до сімейних заходів, як, наприклад, різдвяна прогулянка в Сандрінгемі чи пасхальна служба.

Сара Йоркська в Сандрінгемі / © Associated Press

Зараз Сара і її колишній чоловік зіткнулися з ситуацією, коли через новий скандал, пов’язаний з вже покійним опальним фінансистом Джеффрі Епштейном, вони обидвоє можуть позбутися звань почесних жителів міста Йорка, які були їм даровані як весільний подарунок 1987 року, коли вони вперше як подружжя відвідали місто.