Скандальний поцілунок в історії шоубізнесу: чому Агілера образилася через поцілунок Спірс і Мадонни
Цей виступ один із найзнаменитіших в історії попкультури, але того вечора не обійшлося без скандалів.
Понад двадцять років тому відбувся один із найзнаковіших виступів в історії MTV Video Music Awards — три зірки попмузики — Мадонна, Брітні Спірс і Крістіна Агілера — вийшли на сцену, щоб виконати пісні Мадонни Like a Virgin і Hollywood.
Мадонна була одягнена в чорне, як «наречений», а Брітні і Крістіна з’явилися на сцені — як її «наречені», в білому вбранні. Під час номера співачки поцілувалися — спочатку Мадонна поцілувала Брітні, а потім Крістіну.
У той час подія викликала справжній фурор і це здавалося дуже скандальним, а кадри з поцілунком розлетілися по усіх ЗМІ. Навіть через стільки років про поцілунок співачок не перестають говорити, але ось тільки часто при цьому забувають про Крістіну.
Річ у тім, що під час трансляції, коли Мадонна і Брітні поцілувалися, камери перемкнулися на Джастіна Тімберлейка, який теж на той момент був у залі. Співак і Спірс у той період життя якраз тільки-но розійшлися, і заступниця режисерки Стефані Коен просто під час шоу швидко ухвалила рішення акцентувати увагу на його виразі обличчя.
Однак через те, що на екрані показали Тімберлейка, глядачі не побачили, що Мадонна також поцілувала Агілеру — цей момент просто не ввійшов в ефір. Звісно, що Тімберлейк і поцілунок Брітні з Мадонною просто підірвали рейтинги шоу.
Агілера відмовилася коментувати цю історію, але було відомо, що монтаж засмутив менеджмент співачки, хоча в неї був запланований окремий виступ на шоу того вечора. Команда попросила MTV перемонтувати виступ для наступних трансляцій, але телеканал не підкорився.
«Я, безумовно, побачила газету наступного дня і подумала: „Ну що ж, схоже, мене до нього не включили“», — говорила пізніше Крістіна. «Це був дешевий прийом», — сказала вона в інтерв’ю Енді Коену 2018 року.
Пізніше відео виступу перемонтували і вставили Крістіну.