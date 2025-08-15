Скандальний поцілунок в історії шоубізнесу: чому Агілера образилася через поцілунок Спірс і Мадонни

Мадонна і Брітні Спірс / © Associated Press

Понад двадцять років тому відбувся один із найзнаковіших виступів в історії MTV Video Music Awards — три зірки попмузики — Мадонна, Брітні Спірс і Крістіна Агілера — вийшли на сцену, щоб виконати пісні Мадонни Like a Virgin і Hollywood.

Мадонна була одягнена в чорне, як «наречений», а Брітні і Крістіна з’явилися на сцені — як її «наречені», в білому вбранні. Під час номера співачки поцілувалися — спочатку Мадонна поцілувала Брітні, а потім Крістіну.

Брітні Спірс, Мадонна і Крістіна Агілера / © Associated Press

У той час подія викликала справжній фурор і це здавалося дуже скандальним, а кадри з поцілунком розлетілися по усіх ЗМІ. Навіть через стільки років про поцілунок співачок не перестають говорити, але ось тільки часто при цьому забувають про Крістіну.

Річ у тім, що під час трансляції, коли Мадонна і Брітні поцілувалися, камери перемкнулися на Джастіна Тімберлейка, який теж на той момент був у залі. Співак і Спірс у той період життя якраз тільки-но розійшлися, і заступниця режисерки Стефані Коен просто під час шоу швидко ухвалила рішення акцентувати увагу на його виразі обличчя.

Брітні Спірс і Мадонна / © Associated Press

Однак через те, що на екрані показали Тімберлейка, глядачі не побачили, що Мадонна також поцілувала Агілеру — цей момент просто не ввійшов в ефір. Звісно, що Тімберлейк і поцілунок Брітні з Мадонною просто підірвали рейтинги шоу.

Агілера відмовилася коментувати цю історію, але було відомо, що монтаж засмутив менеджмент співачки, хоча в неї був запланований окремий виступ на шоу того вечора. Команда попросила MTV перемонтувати виступ для наступних трансляцій, але телеканал не підкорився.

Мадонна і Крістіна Агілера / © Getty Images

«Я, безумовно, побачила газету наступного дня і подумала: „Ну що ж, схоже, мене до нього не включили“», — говорила пізніше Крістіна. «Це був дешевий прийом», — сказала вона в інтерв’ю Енді Коену 2018 року.

Пізніше відео виступу перемонтували і вставили Крістіну.