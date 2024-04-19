Скарбниця королеви Єлизавети II: п'ять рідкісних брошок, які носила монархиня

Королева Єлизавета II любила не тільки перлинні кольє і сережки. Невід'ємною частиною майже кожного її образу були брошки. У ювелірній скриньці монархині їх було дуже багато. Сьогодні розповідаємо вам про найнезвичайніші, які Її Величність одягала не так часто.

Брошка "Кленовий лист"

Королева Єлизавета II / Фото: Getty Images

Цю прикрасу 1901 року в подарунок отримала бабуся Єлизавети II – королева Марія, коли разом зі своїм чоловіком королем Георгом V перебувала у турне Канадою. Під час візиту до Монреалю їй подарували цю прекрасну брошку у вигляді гілочки кленового листя, прикрашену золотом та емаллю та інкрустовану діамантами та перлами.

Коштовність складається з шести кленових листів, інкрустованих діамантами. Вони виготовлені з цілісного вісімнадцятикратного золота і вкриті гарною емаллю ніжних осінніх тонів.

Королева Єлизавета II успадкувала брошку від своєї бабусі, але носила її лише двічі, обидва рази під час візиту до Канади 2010 року.

Брошка "Мушля"

Королева Єлизавета II / Фото: Getty Images

Брошка була виготовлена для лорда Кортленд-Томсена компанією Goldsmiths & Silversmiths Co. 1919 року. Вона має форму мушлі-гребінця, повністю посипаної діамантами, з єдиною перлиною в центрі, на якій підвішено п'ять діамантових пампілів, що закінчуються з діамантами грушоподібного огранювання. Її успадкувала його сестра, письменниця Вініфред Гоуп Томсен, яка померла 1944 року і залишила брошку королеві-матері Єлизаветі, сподіваючись, що вона передаватиметься від королеви до королеви. Так і сталося. Королева Єлизавета II успадкувала брошку 2002 року після смерті своєї матері. Її королева любила носити на кінні перегони Royal Ascot.

Брошка "Квітковий кошик"

Королева Єлизавета II / Фото: Getty Images

Прикраса складається з квіткового кошика з діамантами та смарагдами, в якому міститься букет із діамантів, рубінів та сапфірів. Цю брошку принцеса Єлизавета отримала у подарунок від своїх батьків 1948 року з нагоди народження її первістка принца Чарльза.

Передбачається, що брошка перебувала в колекції королеви-матері і вона позичала її своїй дочці 1939 року, а ось подарована принцесі була лише 1948 року.

Брошка "Серце"

Королева Єлизавета II / Фото: Getty Images

Королева Єлизавета II носила також брошку з діамантом Cullinan V. Це діамант у формі серця вагою 18,8 карата, вирізаний із діаманту The Cullinan — найбільшого необробленого алмазу в історії. Першою власницею прикраси була бабуся Єлизавети II – королева Марія, яка носила брошку ще 1911 року.

Брошка-метелик із діамантами та рубінами

Королева Єлизавета II / Фото: Getty Images

Брошка-метелик була весільним подарунком королеві 1947 року вдовою графинею Онслоу. Вдова графиня припадала сестрою 4-му барону Полтімору, який 1959 року продав на аукціоні Полтіморську тіару, куплену для принцеси Маргарет. До речі, це та сама тіара, в якій принцеса Маргарет виходила заміж за Ентоні Армстронг-Джонса 6 травня 1960 року. Купила Маргарет її сама, а детальніше про тіари принцеси ми розповідали раніше.

Читайте також: