Скелети в шафі принца Гаррі: чого боїться герцог Сассекський

Принц Гаррі / © Associated Press

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Герцог Сассекський завжди був серйозно стурбований питаннями безпеки своєї сім'ї — дружини Меган Маркл та їхніх двох дітей — принца Арчі та принцеси Лілібет. Звідки у Гаррі стільки страхів, пов'язаних з безпекою, розповімо детальніше.

Безпека сім'ї принца

Принц Гаррі і Меган Маркл / © Associated Press

Це найбільший страх, який переслідує молодшого сина короля Чарльза від моменту, як він тільки-но почав зустрічатися зі своєю на той момент майбутньою дружиною Меган Маркл 2016 року. Коли до їхньої пари була прикута величезна увага преси, а папараці в Лондоні не давали їм ступити й кроку, принц почав турбуватия, що історія його матері принцеси Діани, яка загинула в автокатастрофі, втікаючи від папараці, може повторитися з його дружиною Меган. Після весілля пари 2018 року у них з'явилася поліцейська охорона, яку фінансують британські платники податків. Але 2020 року сім'я (що складалася вже з трьох осіб — Меган, Гаррі та їхнього сина Арчі) ухвалила рішення скласти з себе повноваження членів корони, що працюють, і переїхала до США, втративши право поліцейської охорони.

Чому Гаррі так тривожиться

Принц Гаррі та Меган Маркл з дітьми принцом Арчі та принцесою Лілібет / © Instagram Меган Маркл

Ця стурбованість герцога викликана пильною увагою громадськості до смерті його матері принцеси Діани і призвела до тривалих судових розглядів Гаррі з Міністерством внутрішніх справ Великої Британії. Найбільш глибокі страхи та тривоги принца Гаррі, як правило, поділяються на три основні категорії.

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Фізична безпека

Принц Гаррі / © Associated Press

Гаррі висловлював серйозне занепокоєння з приводу тероризму та цілеспрямованих нападів на його життя та життя його родини (Меган Маркл, та їхні діти Арчі та Лілібет). Ці побоювання посилилися його високою публічністю та розвідувальними звітами, які лякають та вказують на підвищений ризик тероризму, що спонукало його агресивно боротися у суді за офіційну збройну охорону під час візитів до Великої Британії.

Вторгнення ЗМІ та переслідування

Принц Гаррі і Меган Маркл / © Associated Press

Він часто висловлював глибоко укорінений страх повторення історії, проводячи прямі паралелі між невпинним переслідуванням його матері, принцеси Діани, таблоїдами і переслідуванням, на його думку, він і його дружина піддавалися з боку британської преси.

Живучи в Каліфорнії, герцог та герцогиня Сассекські мають можливість найняти приватну охоронну фірму, щоб почуватися захищеними. Але під час їхніх візитів до Британії вони хотіли б отримати охорону від держави, що на даний момент не надається можливим з перерахованих вище причин. Це одна з причин, через яку принц Гаррі не бере своїх дітей на публічні заходи, і вперше за чотири роки привіз їх до Лондона, мабуть для того, щоб побачитися з дідусем — королем Чарльзом III.

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