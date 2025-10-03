- Дата публікації
-
- Категорія
- Зірки
- Кількість переглядів
- 98
- Час на прочитання
- 2 хв
Сходження на престол великого герцога Анрі Люксембурзького: як це було 25 років тому
25 років тому після 35 років правління великий герцог Жан зрікся престолу, передавши естафету старшому зі своїх п’ятьох дітей. Тепер все повторюється.
24 грудня 2024 року Анрі, великий герцог Люксембургу, оголосив у своєму різдвяному посланні про намір зректися престолу на користь сина Гійома. Церемонія зречення Анрі, а потім присяга Гійома, відбудеться 3 жовтня. Таким чином Марія-Тереза, велика герцогиня Люксембурзька, теж передасть свої кермо правління невістці — графині Стефанії. Оскільки Гійом змінює батька на престолі, пропонуємо пригадати, як 2000 року цей самий момент пережили Анрі та Марія-Тереза.
«Присягаю дотримуватися Конституції і законів Великого Герцогства Люксембург, підтримувати національну незалежність і територіальну цілісність, а також громадські та особисті свободи» — такими словами Анрі склав присягу перед членами Палати депутатів 7 жовтня 2000 року.
Церемонія сходження на престол відбулася в присутності королівської аудієнції, на якій були присутні тодішня королева Нідерландів Беатрікс, король Бельгії Альберт II і його дружина королева Паола.
Присягу Анрі виголосив у Палаті депутатів, а потім із дружиною вийшов на балкон, щоб привітати натовп.
Того дня Великий герцог Анрі був одягнений у парадну військову форму, зі стрічкою і зіркою ордена Золотого лева Нассауського дому, а новоспечена велика герцогиня вибрала для церемонії вбрання золотого кольору.
Марія-Тереза носила довгу спідницю і розшитий жакет з укороченими рукавами. Також в її образі були присутні рукавички, туфлі в тон на високих підборах.
Марія Тереза на присягу чоловіка одягла незвичайний комплект прикрас з жовтого золота. Її сережки були у вигляді квітів, і в точно такому ж дизайні були її кольє і браслет. Орденську стрічку вона закріпила великою брошкою з цитрину і золота. Тіару на цей захід вона вирішила не вдягати.