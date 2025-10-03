Сходження на престол великого герцога Анрі Люксембурзького: як це було 25 років тому

Великий герцог Люксембургу Анрі та велика герцогиня Марія Тереза / © Getty Images

Реклама

24 грудня 2024 року Анрі, великий герцог Люксембургу, оголосив у своєму різдвяному посланні про намір зректися престолу на користь сина Гійома. Церемонія зречення Анрі, а потім присяга Гійома, відбудеться 3 жовтня. Таким чином Марія-Тереза, велика герцогиня Люксембурзька, теж передасть свої кермо правління невістці — графині Стефанії. Оскільки Гійом змінює батька на престолі, пропонуємо пригадати, як 2000 року цей самий момент пережили Анрі та Марія-Тереза.

«Присягаю дотримуватися Конституції і законів Великого Герцогства Люксембург, підтримувати національну незалежність і територіальну цілісність, а також громадські та особисті свободи» — такими словами Анрі склав присягу перед членами Палати депутатів 7 жовтня 2000 року.

Церемонія сходження на престол відбулася в присутності королівської аудієнції, на якій були присутні тодішня королева Нідерландів Беатрікс, король Бельгії Альберт II і його дружина королева Паола.

Реклама

Присягу Анрі виголосив у Палаті депутатів, а потім із дружиною вийшов на балкон, щоб привітати натовп.

Великий герцог Люксембургу Анрі та велика герцогиня Марія Тереза / © Getty Images

Того дня Великий герцог Анрі був одягнений у парадну військову форму, зі стрічкою і зіркою ордена Золотого лева Нассауського дому, а новоспечена велика герцогиня вибрала для церемонії вбрання золотого кольору.

Великий герцог Люксембургу Анрі та велика герцогиня Марія Тереза / © Getty Images

Марія-Тереза носила довгу спідницю і розшитий жакет з укороченими рукавами. Також в її образі були присутні рукавички, туфлі в тон на високих підборах.

Великий герцог Люксембургу Анрі та велика герцогиня Марія Тереза / © Getty Images

Марія Тереза на присягу чоловіка одягла незвичайний комплект прикрас з жовтого золота. Її сережки були у вигляді квітів, і в точно такому ж дизайні були її кольє і браслет. Орденську стрічку вона закріпила великою брошкою з цитрину і золота. Тіару на цей захід вона вирішила не вдягати.