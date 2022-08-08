Скромна герцогиня: три історії кохання Кейт Міддлтон до весілля з принцом Вільямом

Герцогиня Кембриджська Кетрін – смиренниця не тільки з вигляду. Про її романи до принца Вільяма журналістам практично нічого невідомо. Можливо, тому, що Кейт весь свій час присвячувала навчанню і спорту, а потім десять років чекала на освідчення від людини, який метушився між нею і ще низкою інших дівчат. Ми згадуємо про романи Кейт до Вільяма.

Перше кохання – Гаррі Блейклок

Кейт Міддлтон, 2005 рік, коледж Марльборо / Фото: Getty Images

У коледжі Марльборо Кейт не була красунею, але все ж користувалася успіхом у чоловіків. Гаррі Блейклок був талановитим гравцем в крикет, а також одним з тих хлопців, за яким бігали всі дівчата, але свою увагу він звернув саме на Міддлтон. Гаррі був старшим від Кейт всього на рік, очевидно, у них було багато спільних інтересів, тривав цей роман цілий рік. Саме Гаррі вважають першим коханням Кетрін. Правда, щасливої історії у фіналі не вийшло, оскільки хлопець розбив дівчині серце, одружившись на її кращій подрузі. Але Міддлтон не злопам'ятна, на своє весілля з принцом Вільямом вона все одно запросила колишнього коханого.

Віллем Маркс

Віллем Маркс / Фото: johannabotta/Instagram

З Віллемом Марксом Кейт Міддлтон також познайомилася під час навчання в коледжі. Цей роман стрімко розвивався, але тривав недовго. Що послужило причиною розставання, ніхто не знає, але відомо, що колишні закохані залишилися хорошими друзями. До речі, саме цьому хлопцеві журналісти пропонували значні гонорари за цікаві подробиці їхнього короткострокового роману, які всі таблоїди прагнули опублікувати напередодні весілля Кейт та Вільяма. Але, як справжній джентльмен, Віллем не сказав ні слова, що, ймовірно, дуже вразило Кетрін, і вона також запросила його на свою весільну церемонію.

Руперт Фінч

Руперт Фінч / Фото: Getty Images

Зі своїм третім офіційним хлопцем Кейт Міддлтон познайомилася в 2001 році, коли вступила до Сент-Ендрюського університету. Руперт навчався на останньому курсі юридичного факультету, а старші хлопці, як відомо, дуже приваблюють першокурсниць. Пара зустрічалася трохи більше року, і про причини їхнього розставання знову нічого невідомо. Але, можемо припустити, Руперт просто закінчив університет, а Кейт перемкнула свою увагу на принца Вільяма.

Принц Вільям

Кейт Міддлтон і принц Вільям у студентські роки / Фото: Getty Images

Згідно з офіційною версією, принц і його майбутня дружина Кейт Міддлтон познайомилися в стінах Сент-Ендрюського університету. Однак в одній з біографій герцогині згадується той факт, що їхня перша зустріч відбулася раніше, та познайомили пару спільні друзі, чиї імена, звісно, тримаються в секреті. Всі вже знають, що роман Вільяма і Кейт був довгим з періодами сварок і розставань. Юний принц ніяк не міг визначитися, з якою зі своїх тодішніх дівчат йому залишитися, а Кетрін просто чекала, за що і отримала від журналістів прізвисько "Кейті, яка чекає". Треба віддати їй належне, через десять років після знайомства принц Вільям таки освідчився їй і підніс як подарунок обручку своєї матері принцеси Діани.

Весілля принца Вільяма і герцогині Кембриджської / Фото: Getty Images

Кейт Міддлтон, звісно, сказала так, в 2011 році вийшла заміж за принца, а до 2018-го народила йому трьох дітей. Кажуть, ще в юності Кетрін передбачили, що її чоловіком стане хлопець на ім'я Вільям. Збіг або ж Кейт усвідомлено влаштувала полювання за принцем, не даючи своїм суперницям жодного шансу на успіх, як гадаєте?

Принц Джордж, принц Луї і принцеса Шарлотта / Фото: Getty Images

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