Скромниця з мільярдом доларів: знамениті визирання Міуччі Пради з-за лаштунки

Міучча Прада / © Associated Press

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Ті, хто не цікавиться модою, однозначно бачили відомий трикутний логотип Дому та знають ім'я Prada, чи то за такими фільмами як «Диявол носить Prada» чи образами знаменитостей, які не лише носять цю марку, а й регулярно знімаються в кампейнах для неї. Міучча у своїх вбраннях відштовхується від елегантності, мінімалізму та витонченості з цікавими та сучасними акцентами. Дизайни Міуччі Пради часто кидають виклик традиційним уявленням про красу та моду, використовуючи нетрадиційні елементи та матеріали.

Її бренд Miu Miu, заснований 1993 року, це грайлива лінія одягу, яку частіше обирають молоді люди. У цих колекціях Міучча допускає більше зухвалості та експериментів.

Однак скромність і лаконічність читається не тільки в дизайнах і силуетах Prada, але і в Міуччі. Попри свій вплив, популярність та особистий чудовий стиль, вона рідко дає інтерв'ю і тим паче привертає увагу піч час власних показів. Все, чим зазвичай, модельєрка тішить гостей шоу, — швидка поява з-за лаштунків. Пропонуємо подивитися, як рік за роком італійка повторює цю фішку.

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Міучча Прада / © Associated Press

Міучча Прада / © Associated Press

Міучча Прада / © Associated Press

Міучча Прада / © Associated Press

Міучча Прада / © Associated Press

Міучча Прада / © Associated Press

Міучча Прада / © Associated Press

Міучча Прада / © Associated Press

Міучча Прада / © Associated Press

Станом на жовтень 2021 року видання Forbes оцінило її статки у 4,8 млрд доларів США, а в серпні 2021 року Bloomberg — у 6,6 млрд доларів. Також компанія Міуччі Пради Prada Group купила Модний дім Versace за 1,25 млрд євро, що стало найбільшою угодою року.