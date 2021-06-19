Службовий роман: історія кохання графині Вессекської Софі і принца Едварда

Союз графині Вессекської Софі з молодшим сином королеви Єлизавети II — принцом Едвардом, давно пройшов перевірку часом і виявився найміцнішим серед інших шлюбів дітей Її Величності. Разом Софі і Едвард вже понад 20 років.

Софі до зустрічі з принцом

графиня Софі / Associated Press

Софі Ріс-Джонс народилася 20 січня 1965 року в Оксфорді. Її батько був продавцем автомобілів, а мати — менеджеркою у банку. У Софі є старший брат Девід. Як і всі звичайні британські діти, Софі закінчила школу, потім коледж і отримала вищу освіту за спеціальністю "секретар". Свою професійну діяльність майбутня графиня почала в сфері зв'язків із громадськістю, також працювала в туристичному бізнесі, а 1996 року після роботи в Швейцарії і Австралії Софі повернулася до Лондона і відкрила власну рекламну агенцію. Пропрацювавши там до 2002 року, Софі змушена була залишити улюблену справу, щоб присвятити себе виконанню обов'язків королівської сім'ї.

Службовий роман

графиня Софі / Associated Press

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З молодшим сином королеви Софі Ріс-Джонс познайомилася у 1980-х роках, коли працювала в PR-службі в Capital Radio в Лондоні. Якщо вірити чуткам, то вперше особисто Софі була представлена Едварду в 1987 році, їх познайомила подруга Софі, яка на той момент нібито перебувала з принцом у відносинах. У 1993 році принц Едвард організував благодійний захід "Реальний теніс", а піаром цього заходу якраз і займалася Софі. Історія замовчує деталі того, як почався роман між ними, але службові відносини переросли в романтичні. І через шість років Софі вже стояла біля вівтаря під руку з майбутнім чоловіком Едвардом.

Принц Едвард до зустрічі з Софі

принц Едвард / Associated Press

Молодший, третій, син королеви Єлизавети II народився 10 березня 1964 року. Він посідає 11-те місце в лінії успадкування престолу. У школі принц навчався досить посередньо, але попри це став студентом Кембриджського університету, де отримав диплом з історії та ступінь магістра мистецтв. Принц відмовився від військової кар'єри. Працював у компаніях, що займаються театральними постановками. А 1993 року заснував власну фірму, яка спеціалізувалася на виробництві телефільмів. Працював там аж до 2002 року, коли відмовився від поста керуючого директора на користь роботи на королівську сім'ю.

Заручини і весілля

Графиня Софі і принц Едвард / Associated Press

Заручини Софі Ріс-Джонс і принца Едварда була оголошена королівським палацом 6 січня 1999 року. А весілля відбулася 19 червня 1999 року і не у Вестмінстерському абатстві всупереч традиції, а в каплиці святого Георгія у Віндзорському замку. В день весілля принцу Едварду було подаровано титул графа Вессекського, а його дружина Софі стала графинею Вессекською. Зазвичай діти чинного монарха Великої Британії за одруження отримують титул герцога. Але після одруження Едварда було оголошено, що він отримає титул герцога Единбурзького після смерті його батька Філіпа, а доти носитиме титул графа. Також діти Едварда й Софі (у них є дочка Луїза і син Джеймс) не отримають титулів принців або принцес і не будуть іменуватися Королівська Високість.

Графиня Софі і королева Єлизавета II / Associated Press

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Софі потрапила в королівську сім'ю у зрілому віці, на момент одруження їй було 34 роки. І хоча зовні її часто порівнюють з принцесою Діаною, долі двох дружин британських принців склалися абсолютно по-різному. Графиня Софі зуміла знайти спільну мову зі свекрухою — королевою Єлизаветою II, з якої розділяє інтерес до військової історії і, кажуть, навіть стала її улюбленою невісткою. Графиня Вессекська і її чоловік є основними представниками Її Величності королеви на зарубіжних заходах королівської сім'ї. А ще Софі їздить з королевою в одному лімузині на Різдво, а чи це не говорить про особливу привілейованість її персони перед королевою?

Графиня Софі і принц Едвард / Associated Press

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Графиня Вессекська Софі і принц Едвард (8 фото)

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