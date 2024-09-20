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Софі Лорен виповнилося 90 років: який вигляд мала легендарна акторка у молодості

Софі Лорен виповнилося 90 років: який вигляд мала легендарна акторка у молодості

Софі Лорен / Фото: Associated Press

Вона — культурне явище, чий вплив виходить далеко за межі кіно.

20 вересня легендарній акторці Софі Лорен виповнилося 90 років. Вона є однією з останніх нині живих зірок Золотого віку Голлівуду і є однією з найвидатніших акторок кіно.

Попри поважний вік, Лорен хоча й не часто, але іноді з'являється на світських заходах, а також 2020 року знялася у фільмі "Життя попереду" свого сина Едоардо Понті.

Лорен народилася у бідній сім'ї 1934 року і була вихована матір'ю. Її кар'єра була довгою, але розпочалася не з кіно. У віці 14 років Лорен взяла участь у конкурсі краси, який вона не виграла, але це стало початком її кар'єри. Вона привернула увагу кінопродюсера Карло Понті, який згодом став її наставником, чоловіком та партнером на все життя. Понті помітив потенціал дівчини і допоміг їй отримати невеликі ролі в італійських фільмах і таким чином розпочалася її кар'єра, яка тривала понад 70 років.

Софі Лорен / © Associated Press
Софі Лорен / Фото: Associated Press
Софі Лорен / © Associated Press
Софі Лорен / Фото: Associated Press

1962 року Софі здобула "Оскар" і це стало проривом у її кар'єрі, адже перемога була новаторською: вперше актор чи акторка здобули премію за роль у фільмі не англійською мовою.

Софі Лорен / © Associated Press
Софі Лорен / Фото: Associated Press

Кар'єра злетіла до нових висот. Вона успішно перейшла до Голлівуду, знімалась разом з деякими найгучнішими іменами в індустрії того часу.

Софі Лорен / © Associated Press
Софі Лорен / Фото: Associated Press
Софі Лорен / © Associated Press
Софі Лорен / Фото: Associated Press
Софі Лорен / © Associated Press
Софі Лорен / Фото: Associated Press

За свою блискучу кар'єру Софі Лорен здобула безліч нагород та почестей. Крім премії "Оскар" за роль у фільмі "Чочара", вона отримала другий "Оскар" 1991 року — почесну нагороду, яка визнає її внесок у світовий кінематограф. Лорен також отримала премію "Золотий глобус", премію BAFTA та премію Каннського кінофестивалю.

Софі Лорен / © Associated Press
Софі Лорен / Фото: Associated Press
Софі Лорен / © Associated Press
Софі Лорен / Фото: Associated Press
Софі Лорен / © Associated Press
Софі Лорен / Фото: Associated Press
Софі Лорен / © Associated Press
Софі Лорен / Фото: Associated Press

Що стосується особистого життя Софі Лорен, то вона була одружена лише один раз. Її чоловіком був Карло Понті, за якого вона вийшла заміж 1957 року. Вони були віддані одне одному до смерті Понті 2007 року. У них народилося двоє синів — Карло Понті-молодший та Едоардо Понті.

Софі Лорен / © Associated Press
Софі Лорен / Фото: Associated Press
Софі Лорен / © Associated Press
Софі Лорен / Фото: Associated Press
Софі Лорен / © Associated Press
Софі Лорен / Фото: Associated Press

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