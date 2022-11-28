Сьогодні їй виповнилося б 55: життя і смерть Анни-Ніколь Сміт

Знаменита американська супермодель, актриса та телеведуча не дожила до своїх 40 років. Сьогодні, у день її народження, згадуємо трагічну історію життя Анни-Ніколь Сміт.

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Жити, як Монро

Анна-Ніколь не дуже любила згадувати своє дитинство. Батька дівчинка не знала, він розлучився з матір'ю невдовзі після її народження, а мати, офіцерка поліції, днями та ночами пропадала на роботі, Анна-Ніколь, тоді її звали просто Вікі Лінн Гоган, її майже не бачила.

Вікі дуже рано навчилася бути самостійною – сама прибирала невелику, заставлену старими меблями квартиру, готувала їжу та розповідала собі казки на ніч. Складала вона їх теж сама, і в них незмінно була присутня пишногруда златоволоса красуня, портрет якої висів над ліжечком дівчинки. Звали красуню Мерилін Монро. Вікі знала, що її богиня померла ще до її народження. Але іноді, на межі сну та дійсності, їй мріялося, що вона – таємна дочка кінозірки, а то й – чого в житті не буває! — вона сама і є Мерілін. Тоді вона засинала щасливою.

У школі вона навчалася аж надто погано, насилу переходячи з класу в клас. Вчителі скаржилися, що Вікі не в змозі зосередитись на заняттях і весь час витає у хмарах. Тому, важко закінчивши восьмирічку, вона влаштувалася працювати до маленького кафе. Незабаром Вікі вийшла заміж на кухаря Біллі Сміта та народила сина Деніела. Що ж до мрії про казкове життя в Голлівуді, що висвітлюється спалахами фотоапаратів папараці та блиском діамантів зірок, то вона була на якийсь час відкладена, але не забута. Шлюб зі Смітом протримався всього два роки, після чого, озброївшись лише вірою у щасливий випадок, Вікі втекла від остогидлого життя до Г'юстона.

Анна Ніколь Сміт / Фото: Associated Press

Вона мріяла про екран і подіум, але з її освітою можна було влаштуватися хіба що офіціанткою до чергової забігайлівки. Та й зовнішність майбутньої зірки залишала бажати кращого: дивлячись на себе в дзеркало, Вікі змушена була визнати, що мало схожа на Мерилін: високий – 180 сантиметрів! — зріст (мода на високих дівчат на той час ще не прийшла), масивний зад, невеликі груди. Але треба було з чогось починати, і Вікі влаштувалася працювати до стрип-клубу, а на перші зароблені гроші вставила собі грудні імплантати – це був перший крок на її довгому та тернистому шляху до ідеалу, ім'я якому було Мерилін.

Мільйонер та стриптизерка

Але й після такого радикального кроку шанувальників серед відвідувачів клубу у неї не побільшало. Хазяїнові стрип-клубу навіть довелося перевести Вікі на роботу в денну зміну, коли відвідувачів майже не було.

Але саме це образливе для Вікі рокірування докорінно змінило її життя. Один із найбагатших людей Америки, нафтовий магнат Джеймс Говард Маршалл, якому давно перевалило за вісімдесят, був надто старий, щоб ходити до клубів ночами, а ось вдень із задоволенням відвідував подібні заклади. Велике апетитне тіло Вікі справило на нього незабутнє враження, і дівчина нарешті отримала все, про що так довго мріяла: дизайнерські вбрання, хутра, діаманти, новенький автомобіль, що сяє свіжою фарбою, і навіть — о, диво! — власний розкішний маєток.

Але вона хотіла від життя більшого. Вогні кінософітів Голлівуду та рампи подіумів, як і раніше, заволікали її до себе. Річ була за малим – треба було стати гідною своєї мрії. І Вікі вирушила до клініки пластичної хірургії, благо гроші на це в неї тепер були.

Анна Ніколь Сміт / Фото: Associated Press

П'ять операцій на грудях — і Вікі Сміт впритул наблизилася до свого ідеалу: ретельно підібраний макіяж, зваблива посмішка, знебарвлене гідроперитом волосся, розкішний бюст розміру 42 DD зробили її Мерилін 90-х. Таку красу, хай навіть вона і була штучного походження, грішно було ховати під одягом, і Вікі щедро демонструвала себе оточенню. Незабаром її фотографія з'явилася на обкладинці Playboy, яка оголосила її дівчиною року. 1992 року, отримавши пропозицію знятися для реклами Guess Jeans, вона перетворилася з Вікі на Анну-Ніколь Сміт.

27 червня 1994 року вона вийшла заміж за свого коханця – 89-річного Говарда Маршалла, самій Анні-Ніколь на той час було лише 26 років. Сім'я чоловіка дружно ненавиділа її, але вона просто сміялася їм в обличчя. Не бентежило її і те, що прикутий до інвалідного візка Джеймс Говард не міг виконувати подружній обов'язок – вона чудово проводила час з його охоронцем П'єром Деджином.

Фото: Getty Images

До того ж для неї нарешті розкрив свої обійми жаданий Голлівуд — Анна-Ніколь знімалася в кіно (найпомітнішою стала роль дівчини в "Голому пістолеті"), брала участь у реаліті-шоу на американському телебаченні, займалася благодійністю і навіть, подібно до Бріджіт Бардо, активно виступала на захист тварин. Головне, що тепер вона була дуже багато і вірила: бідною її не зробить навіть смерть Маршалла, адже половину статку він обіцяв залишити їй.

Тривала боротьба за спадок

Через чотирнадцять місяців після весілля Маршал помер. Анна-Ніколь стала кривити душею і зображати вбиту горем вдову. Та й з чого б це їй було особливо сумувати? Між Анною Ніколь та її чоловіком навіть у часи їхнього знайомства особливого кохання не було. Останнім часом їх пов'язували дружні стосунки, не більше. Єдине, що справді псувало їй настрій, – це сварка із сином Говарда Маршалла, Пірсом. Вони не тільки посварилися, а й влаштували… кожен свою похоронну церемонію, попередньо розділивши прах мільйонера на дві рівні частини.

Анна Ніколь Сміт / Фото: Associated Press

Після смерті чоловіка життя Анни-Ніколь перетворилася на нескінченну боротьбу за спадок, що розтяглася на довгі дванадцять років. Ворожий табір очолив Пірс. Родичі Маршалла звинувачували його вдову у всіх смертних гріхах, вона ж наполягала на тому, що має повне право на половину покійного чоловіка. Щоправда, Говард чомусь не включив її до заповіту, але це не заважало їй вимагати свою частку, а це ні багато, ні мало – пів мільярда доларів. Їй же обіцяли лише п'ять мільйонів відступних: для когось ціле майно, для Анни Ніколь – жалюгідні гроші, глузування. Тому засідання тривали знову і знову – клопітні, виснажливі, нескінченні.

Фото: Getty Images

Незабаром Анна-Ніколь зрозуміла, що вона не розрахувала своїх сил – для перемоги їй не вистачало характеру та сили волі, вона не вміла тримати удар. Постійна напруженість призвела до того, що вона почала заїдати стрес. Отримавши чергову неприємну звістку від свого адвоката, буквально спустошувала холодильник, запасів у якому цілком могло б вистачити на кілька тижнів. Результати не змусили на себе довго чекати. Коли одного ранку стрілка підлогового годинника показала 100 кілограмів, Анна-Ніколь смертельно злякалася. Вже наступного дня вона була у клініці. Одна ліпосакція, слідом інша. З клініки вона виходила схудла і напрочуд гарна, але незабаром знову набирала вагу. У дзеркалі замість колишньої красуні вона бачила сумну товстулю з набряклим обличчям, що мала вигляд на добрий десяток років старший. А їй було всього 32! Щоб забути, вона почала пити, а потім взялася за наркотики.

Її вже давно ніхто нікуди не кликав. Чутки про те, що Анна-Ніколь не у формі, дуже швидко поширилися серед журналістів, фотографів, режисерів та телевізійників. Тому дзвінок Омара Зельтмахера, який пропонував їй знову вийти на подіум, вона спочатку визнала чиїмось злим розіграшем. А почувши, що вона повинна буде взяти участь у показі купальників, Анна-Ніколь взагалі втратила дар мови. Проте, добре подумавши, погодилася. "Коли я крокувала подіумом, — згадувала згодом Сміт, — то думала тільки про одне: що я тут роблю?! Та ще й у купальнику, що прикриває мої дві сотні фунтів!" Але публіка оцінила її сміливість та зрілу красу, а доля дала ще один шанс змінити життя.

Фото: Getty Images

Тоді їй вдалося скинути 40 кілограмів, і одна з фірм відразу запропонувала їй рекламувати засоби для схуднення. Але вона вкотре зірвалася, і все повернулося на круги свої – їжа, спиртне, наркотики. Поповзли чутки, що вона неадекватна і на світські заходи приходить під кайфом. Незабаром її знову припинили кудись запрошувати. Щоб відбити апетит, вона пила пігулки, у хід йшло все – від антидепресантів до сильного снодійного. Іноді вона змішувала їх у найнеймовірніших комбінаціях і кілька разів лише професіоналізм лікарів і диво повертали її з того світу.

Вмерти, як Монро

2006 рік для Анни-Ніколь став воістину доленосним — вона нарешті отримала спадщину Маршалла, коли, здавалося, цього вже не очікувала. Рішення про це ухвалив Верховний суд США на особисте прохання президента Буша.

Фото: Getty Images

Але радість від володіння пів мільярда доларів затьмарила низка смертей. За кілька місяців до цього пішов з життя найлютіший ворог Анни — Пірс Маршалл. У вересні 2006 року в клініці на Багамах Анна-Ніколь народила дочку Денні Лінн. Привітати матір із цією подією приїхав її син Деніел. А за три дні його знайшли мертвим у готельному номері. У ЗМІ написали, що Деніел помер від передозування медпрепаратів та наркотиків, але офіційно висновок так і не було опубліковано. Сама Анна не виключала, що це вбивство, і знову почала накачувати себе наркотиками та антидепресантами. Тільки впливом сильнодійних препаратів можна пояснити, що, не дочекавшись похорону Деніела, вона вийшла заміж за свого адвоката Говарда Стерна. До того ж це було не просто оформлення шлюбних документів, а повноцінне весілля на яхті, якою Анна-Ніколь прогулювалася в рожевому купальнику.

Через п'ять місяців, 8 лютого 2007 року, і саму Анну-Ніколь Сміт було знайдено в одному з готелів Флориди. Вона не дихала і не реагувала на зовнішні подразники, тому поліцейські, які її виявили, викликали бригаду реаніматологів. Дорогою до лікарні вона померла. Причиною смерті названо передозування наркотиків, зокрема, з такою заявою у пресі виступила її мати. Однак результати розтину були далеко неоднозначними. Говорили і про самогубство, і про передозування, і навіть про інсульт, який міг стати наслідком чергових операцій на грудях – Анна- Ніколь зробила їх незадовго до смерті. Версія про вбивство дурненької мільйонерки з метою заволодіти її мільйонами так само розглядалася, і не була ні доведена, ні спростована. І подальші події засвідчили, що вона має право на існування.

Фото: Getty Images

За заповітом Анни Ніколь, складеним ще 2001 року, виявилося, всі її мільйони відходили покійному синові Деніелу. Коли суд визнав спадкоємицею маленьку доньку Анни, Денні Лінн Гоуп, батько дівчинки, фотограф Ларрі Біркхеда, та її адвокат, вдівець і заповітний виконавець Говард Стерн, мало не побилися за право опіки над дитиною. У результаті суд призначив опікунами обох. Якщо дівчинка помре, а лікарі припускають, що у неї може бути вроджена наркоманія, всі гроші Анни-Ніколь дістануться Стерну та Біркхеду. Опікуном хотіла стати і мати Анни-Ніколь, бабуся Денні Лінн, але заповзятливі чоловіки легко відтіснили її, як і європейського принца Фредеріка фон Анхальта. З ним у Анни-Ніколь був короткочасний роман, і літній аристократ вважав, що цілком може бути батьком дівчинки.

Похорон, за яким у прямому ефірі стежила вся Америка, був воістину королівськими. На ньому все було рожевим – накинуте на труну червоного дерева покривало з вишитими стразами ініціалами Анни Ніколь, сукня покійної, пошита для неї одним із провідних модельєрів країни. Розкішний катафалк доставив труну з тілом до аеропорту, звідки літак відніс Анну Ніколь на Багамські острови. Там вона і була похована поряд із сином.

Похорон Анни Ніколь Сміт / Фото: Associated Press

"Вона хотіла жити, як Монро, і померла, як Монро", — сказав після смерті Анни Ніколь ще один її адвокат, Ленард Лідс.