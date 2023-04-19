Спадкова коханка і нечупара: несподівані факти про королеву Каміллу

Їхній зв'язок почався в далекі 70-ті, коли Чарльз ще не був знайомий зі своєю першою дружиною Діаною Спенсер, але вже знав, що Камілла Шанд саме така жінка, яку він хоче бачити поряд з собою. Однак, залишаючись для спадкоємця корони ідеальною супутницею, Камілла, звичайно ж, аж ніяк такою не була. Про скелети у її шафі і поговоримо сьогодні.

Її прабабуся була коханкою короля Едуарда VII

Аліса Кеппел / Фото: Getty Images

Каміллу і Чарльза познайомила їхня спільна подруга і буквально одразу ж Камілла заявила спадкоємцю королеви Єлизавети II, що її прабабуся Аліса Кеппел була коханкою принца Едуарда Уельського (майбутнього короля Едуарда VII і прадіда королеви Єлизавети II).

Прабабуся Камілли вийшла заміж у 23 роки за британського офіцера високоповажного Джорджа Кеппела, сина 7-го графа Албемарля. Він був старший за неї на чотири роки. Заміжжя дало їй титул і високе місце у британському світському суспільстві, але її чоловік, як і багато аристократів того часу, не міг забезпечити родину фінансово. І тому не заперечував, щоб його красива та струнка дружина з блакитними очима та великим бюстом стала утриманкою багатих чоловіків. Із принцом Уельським вона познайомилася, коли їй було 29, а йому 56 і стала його головною фавориткою. Їхній зв'язок не перервався, навіть коли він зійшов на трон і завершився тільки зі смертю монарха.

Чарльз та Камілла / Фото: Getty Images

Коли королева Єлизавета II, яка була добре обізнана в історії свого прадіда, дізналася, що у її сина роман із Каміллою, не надала цьому серйозного значення. Каміллу тоді при дворі розглядали не більше, ніж дівчину для розваг, а не для шлюбу.

Її ненавиділа принцеса Діана

Насправді Камілла Шанд та Діана Спенсер деякий час були навіть приятельками. Але коли Діана дізналася про те, що Камілла "поклала око" на Чарльза, їхні контакти практично припинилися. Ті рідкісні фото, які можна знайти в архівах, лише нагадують про часи, коли обидві жінки оберталися в однакових колах світського Лондона.

Камілла та Діана / Фото: Getty Images

Коли палац наполегливо рекомендував Чарльзу одружитися з Діаною Спенсер, Камілла підтримала його, усвідомлюючи, що їм однаково не дозволять бути разом. 1981 року Чарльз одружився з Діаною і перші п'ять років шлюбу був старанним сім'янином. Але потім стало очевидно, що вони надто різні, і він нещасливий у цих стосунках. Камілла до того моменту також мала труднощі в особистому житті (чоловік її зраджував), тому колишні коханці стали коханцями тогодення. Діана швидко про це дізналася. І все життя її дущу краяв цей любовний трикутник, в якому вона опинилася. В інтерв'ю програмі "Панорама" 1995 року Діана, відповідаючи на запитання про свої стосунки з чоловіком, сенсаційно заявила: "У цьому шлюбі нас було троє, тому було трохи тісно". Неважко здогадатися, що принцеса Уельська щиро не любила Каміллу, яка зруйнувала, на її думку, шлюб із Чарльзом. До речі, саме Діана вигадала для Камілли прізвисько "ротвейлер", яке означало, що вона негарна, але має сильну хватку.

Вона була трохи неохайною

Королева Камілла / Фото: Associated Press

У дуже вузьких колах відомо про те, що Камілла ніколи не була людиною честолюбною. Безлад у її будинку був звичною справою. Навіть дивно, як така жінка сподобалася педантичному Чарльзу. Але є в них одна спільна риса – вони обоє люблять життя на селі. Камілла розійшлася зі своїм чоловіком Ендрю Паркер-Боулзом задовго до їхнього офіційного розлучення, жила вона одна у власному домі Рей Мілл-Гаус, який купила 1996 року. То була її віддушина. По-перше, будинок розташовувався зовсім поряд із Гайгроув-Гаусом, де любив бувати Чарльз, а по-друге, вона могла там поратися з грядками, гуляти з собаками і запрошувати в гості онуків. Чарльз, як відомо, любить вирощувати у своєму саду сливи, а Камілла – горох. "Якщо ви витягнете його просто зі стручків, він чудовий, справді дуже солодкий. Я беру всіх своїх онуків до саду, і вони годинами їдять горох", — розповіла одного разу Камілла.

Королева Камілла / Фото: Getty Images

Словом, бути охайною в селі Каміллі зовсім необов'язково. А її подруга, з якою майбутня королева якось винаймала квартиру в Лондоні, розповіла, що Камілла могла прийти додому і, роздягнувшись, кинути речі просто на підлогу. Однак, є ймовірність, що з роками Чарльз допоміг їй позбутися цієї звички.

Її звільнили з роботи

Королева Камілла / Фото: Getty Images

Всі знають Каміллу як члена королівської родини, яка бездоганно виконує свої королівські обов'язки. Але мало хто знає, що Каміллу звільнили з її першої роботи.

У віці 16 років вона поїхала навчатися до школи Mon Fertile у Толоченаз, Швейцарія. А завершивши курс там, ухвалила перше доросле рішення поїхати вчитися до Франції, щоб вивчати французькі мову та літературу в Інституті Лондонського університету в Парижі протягом шести місяців. Вже після повернення до Лондона Камілла працювала секретаркою у різних фірмах у Вест-Енді, а пізніше обіймала посаду адміністраторки у престижній фірмі Sibyl Colefax & John Fowler у Mayfair. І хоча Камілла чудово виконувала свої посадові обов'язки, її звільнили після того, як вона спізнилася на роботу через те, що напередодні ввечері відвідувала танці.

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