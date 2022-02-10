Спадщина іспанської корони: п'ять головних тіар королеви Летиції

Колишня іспанська журналістка Летиція Ортіс, вийшовши заміж за принца Астурійського Феліпе, витягнула воістину щасливий квиток. Згодом вона стала не тільки однією з найкрасивіших королев-консорток, але і отримала доступ до ювелірної скриньки іспанської королівської родини.

Королева Летиція дуже вибірково ставиться до вибору прикрас. Наприклад, вона практично ніколи не носить каблучок, за винятком однієї - золотого персня, який їй подарували доньки, але дуже любить різноманітні сережки. Але сьогодні ми поговоримо не про них, а про колекцію діадем королеви, улюблених і не дуже, в яких вона з'являється на різноманітних урочистих прийомах.

Прусська тіара

Королева Летиція та її чоловік король Філіп VI / Getty Images

Це особлива прикраса в життя Летиції Ортіс, адже її вона одягала на весілля з принцом Феліпе 22 травня 2004 року. Це платинова прикраса, створена німецькими ювелірами, спочатку належала бабусі королеви Софії (матері принца Феліпе), а після і самій королеві Софії, яка отримала діадему як весільний подарунок у день весілля з королем Хуаном Карлосом I.

Королева Летиція / Getty Images

Це воістину фамільна прикраса, адже раніше, до того як потрапити в шкатулку Софії, тіара належала її матері, королеві Фредеріці, а до цього її господинею була її мати - Вікторія Луїза. У ній виходила заміж Софія, і Летиція дотримувалася її прикладу. Хоча вже після весілля з принцом вона також іноді з'являлася на публіці в цій діадемі.

Квіткова тіара

Королева Летиція / Getty Images

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Ця прикраса стала однією з улюблених у королеви Летиції, хоча спочатку також належала її свекрусі, королеві Софії. Творіння ювеліра Мельєр складається з п'яти дорогоцінних квіток, з'єднаних золотими гілочками і листям. У цій діадемі Летиція частіше, ніж в інших, з'являється на урочистих прийомах. Але не одразу королеві Летиції полюбилася ця тіара. Багато іспанців дуже скептично ставилися до тіари через те, що вважалося, що її придбав в ролі весільного подарунка королеві Софії генерал Франко (він був одним з організаторів військового перевороту 1936 року, який призвів до громадянської війни між республіканцями і націоналістами. Очоливши націоналістичні сили, після перемоги у війні отримав повний контроль над країною, встановивши правий авторитарний режим). Ймовірно, саме це було причиною такого ставлення людей до цієї тіари. Однак історія стверджує, що фактично ця тіара належала королівській родині завжди, і лише в 30-х роках після падіння монархії вона кудись зникла. Викупивши тіару у ювелірного дому Aldao і подарувавши її Софії, Франко повернув прикрасу в королівську сім'ю.

Тіара Принцеса Флер-де-ліс

Королева Летиція / Getty Images

Перлинна тіара належить не короні, а особисто королеві Летиції. Про її походження відомо дуже мало. Існує думка, що тіару Летиції подарував її чоловік Філіп на честь річниці їхнього весілля. Згідно з іншою версією, діадема була подарунком ювелірів бренду Ansorena, і саме тому на публіці Летиція з'являлася в ній вкрай рідко. Як мудра жінка в розпал світової кризи принцеса не хотіла демонструвати дорогі подарунки, тому одягати її стала тільки після 2015 року, та й то робить це вкрай рідко. Мабуть, ця діадема не серед улюбленців у королеви.

Перлинна тіара-мушля

Королева Летиція / Getty Images

Цю тіару виготовив французький ювелірний дім Mellerio 1860 року. Тіару в ролі одного з весільних подарунків також отримала королева Софія Грецька, і їй вона дуже полюбилася. Софія часто з'являлася на світських заходах з діадемою з перлами. А ось її подальша господиня - Летиція - навпаки, вкрай рідко одягала прикраса на прийоми. Вона точно не була серед її улюблених, можливо, тому, що дружина короля Філіпа VI не надто шанує прикраси з перлів?

Тіара Флер-де-Ліс

Вікторія Євгенія Баттенберг / Getty Images

Ця коштовна тіара вважається однією з найважливіших діадем іспанської королівської родини. Вона була подарунком на весілля Вікторії Євгенії Баттенберг від її нареченого - короля Іспанії Альфонсо XIII, і стала улюбленою прикрасою молодої королеви, і саме її вона обрала як прикрасу для своєї весільної фотосесії. Правда, в ті часи діадема мала трохи інший вигляд. Тіару королева Вікторія носила часто і рідко з нею розлучалася, практично нікому не позичаючи.

Королева Летиція і королева Єлизавета II / Getty Images

Після своєї смерті вона заповіла, щоб прикрасу носили винятково королеви. Так тіара перейшла у спадок дружині сина королеви Хуана - Марії, а після того як новим королем Іспанії був проголошений його син, Хуан Карлос I, вона потрапила до його дружині Софії. 2014 року новою королевою стала Летиція, і тепер цю тіару носить вона.

Тіари королеви Летиції (9 фото)

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