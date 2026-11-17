Аріана Гранде та Рікі Альварес / © Associated Press

Реклама

Іноді для того, щоб зрозуміти, наскільки комфортно двом людям разом, не потрібні гучні зізнання чи романтичні промови. Достатньо поспостерігати за їхніми жестами, поглядами та тим, як вони поводяться одне з одним у присутності інших.

Саме таку можливість подарували Аріана Гранде та Рікі Альварес під час спільного виходу. Видання PureWow звернуло увагу на їхню поведінку на червоній доріжці та спробувало пояснити, про що можуть свідчити ці невербальні сигнали.

Реклама

Мінімум дистанції — максимум ніжності

Аріана Гранде та Рікі Альварес / © Associated Press

Одне з найпомітніших спостережень — фізична близькість пари. Аріана та Рікі постійно трималися поруч, майже не залишали простору між собою. Під час позування вони природно змінювали положення, проте водночас зберігали фізичний контакт.

Реклама

Особливу увагу привернули усмішки співачки та те, як вона схиляла голову у бік Альвареса. Він, своєю чергою, залишався поруч та обіймав її рукою. Такі жести можуть свідчити про невимушеність, довіру та звичку бути разом.

Ще один промовистий момент — погляди, якими закохані час від часу обмінювалися замість того, щоб постійно дивитися в об’єктиви камер. Це створювало враження, що їхня увага зосереджена не лише на публічному образі, а й одне на одному.

Другий шанс

Аріана Гранде та Рікі Альварес / © Associated Press

Історія Аріани та Рікі має романтичний поворот, адже вони вже зустрічалися у 2016 році, а цього року, за повідомленнями видання, відновили стосунки. Тож їхня близькість на червоній доріжці може бути досить цікавою для шанувальників, які стежать за цією історією.

Аріана Гранде та Рікі Альварес не поспішали приховувати свої почуття за суворими позами для фотографів. Ніжні дотики, близькість і погляди одне на одного створили враження пари, якій комфортно разом. Чи означає це, що на них чекає довга романтична історія, покаже лише час, але їхній вихід на червону доріжку точно дав шанувальникам чимало приводів для обговорень.

Реклама

Новини партнерів

Новини партнерів