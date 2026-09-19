Співачці Анастейші 57 років, і найкращий етап її життя тільки починається

Анастейша / © Associated Press

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У 57 років співачка Анастейша не збирається пригальмовувати. Попзірка готується до британського туру, а у листопаді випускає новий альбом «Symphonic Revolution». У подкасті HELLO! співачка відверто розповіла про менопаузу, здоров’я, кар’єру, стиль і жінок, які надихають її залишатися собою.

«Я думала, що в мене рання деменція»

Анастейша / © Associated Press

Менопауза почалася в Анастейші приблизно у 50 років. Спершу вона не надто переймалася припливами, але згодом з’явилися симптоми, які змусили її серйозно занепокоїтися, а саме, туман у голові, перебої у роботі серця та проблеми з плечем.

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«Я думала, що у мене рання деменція, пухлина мозку, зламане плече. У мене було все» — зізналася співачка.

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Тепер Анастейша виступає за те, щоб жінки більше говорили про перименопаузу та зміни, які відбуваються з організмом у цей період. На її думку, не варто мовчки терпіти симптоми, важливо звертатися по допомогу, цікавитися доступними варіантами підтримки та повертати собі енергію.

Урок від Доллі Партон

Анастейша / © Associated Press

Однією з найважливіших зустрічей у житті Анастейші стала зустріч із Доллі Партон у 2003 році. Тоді співачка вперше виступала на телебаченні після діагнозу «рак молочної залози», який їй поставили у 34 роки.

Анастейшу вразили не лише життєрадісність Доллі, а й її ставлення до власної кар’єри та прав на свою творчість. Зокрема, вона згадує історію про те, як Партон не погодилася віддати Елвісу Преслі права на пісню «I Will Always Love You». Тож тепер, для неї доросла позиція жінки це «Бути як Доллі«.

Від принцеси Діани до естетики 90-х

Анастейша / © Associated Press

У розмові співачка також згадала виступ на Concert for Diana у 2007 році, куди її запросили принци Вільям і Гаррі. Для Анастейші принцеса Діана й досі залишається прикладом жінки, чий вплив не зникає з роками.

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А от у моді вона, взагалі не планує дорослішати. Шкіряні штани, естетика 90-х і ранніх 2000-х знову стали її фірмовими образами і цього разу молоде покоління теж їх оцінило. «Я досі ношу шкіру та залишаюся в естетиці 90-х, тож виходить тепер знову модна» — жартує Анастейша.

Історія Анастейші — про те, що «другий акт» життя зовсім не обов’язково має бути тихішим за перший. У 57 років вона говорить про здоров’я без сорому, захищає свої кордони, повертається до улюбленої естетики та продовжує створювати музику. І саме ця свобода, не відповідати чужим уявленням про вік, стає її головним стилем життя.

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