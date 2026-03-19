Спроба самогубства, вбивство та крадіжка: не гламурні історії із життя відомих людей, про які вони не говорять

Овен Вілсон, Ребекка Гейхарт, Вайнона Райдер, Г’ю Ґрант / © Associated Press

Нам часто здається, що знаменитості, яких ми бачимо на екранах мають ідеальне життя, у якому є не лише гроші і слава, а і щось більше, що робить їх щасливими. Однак за завісою краси та гламуру насправді такі самі люди, які мають проблеми та залежності і часто не вміють їх контролювати. Це історії з життя відомих людей, які доводять, що ніхто не ідеальний.

Овен Вілсон

Овен Вілсон / © Associated Press

У серпні 2007 року актор Овен Вілсон пережив серйозну кризу: він намагався вчинити самогубством у своєму будинку в Каліфорнії. За повідомленнями медіа, Овен порізав зап’ястя та прийняв велику кількість таблеток. Його врятували — за деякими даними, саме брат викликав допомогу.

Причиною піти з життя називали особисті проблеми, зокрема розрив із акторкою Кейт Гадсон — начебто Вілсон порізав собі зап’ястя, бо побачив відверту фотографію Кейт Хадсон, яка цілувалася з новим чоловіком у продуктовому магазині.

Після випадку актор скасував усі проєкти і пройшов курс лікування. Згодом він повернувся до кар’єри, але уникає публічних коментарів про той період свого життя.

Ребекка Гейхарт

Ребекка Гейхарт / © Associated Press

Акторка, модель та дружина покійного Еріка Дейна у червні 2001 року стала учасницею трагічної ДТП у Лос-Анджелесі. Жінка під час кермування розмовляла телефоном і збила 9-річного хлопчика, коли той переходив дорогу. Дитина померла в лікарні наступного дня.

Акторку звинуватили у ненавмисному вбивстві, але вона уклала угоду зі слідством і не отримала тюремного терміну — замість цього їй призначили умовне покарання, штраф і громадські роботи. Але Гейхарт не визнала своєї винни.

Пізніше вона розповідала, що та подія повністю зламала її психологічно: жінка впала в глибоку депресію, відчувала провину і навіть мала суїцидальні думки. Її кар’єра після цього фактично різко пішла на спад.

Вайнона Райдер

Вайнона Райдер / © Associated Press

У грудні 2001 року акторку Вайнону Райдер затримали в магазині Saks Fifth Avenue у Беверлі-Гіллз за крадіжку одягу та аксесуарів на суму понад 5 000 тисяч доларів.

Інцидент став резонансним, адже на той час вона вже була дуже відомою — зіграла одні зі своїх культових ролей і навіть отримала дві номінації на «Оскар». Справу зірки тоді активно висвітлювали у ЗМІ, вона стала одним із найгучніших голлівудських скандалів того часу. Під час суду з’ясувалося, що акторка приймала сильні рецептурні препарати, що могло вплинути на її поведінку.

У 2002 році її визнали винною за кількома пунктами: крадіжка та вандалізм. Також Райдер засудили до трьох років умовного терміну, 480 годин громадських робіт, штрафів у розмірі 3700 та 6355 доларів і відшкодування збитків магазину, а також зобов’язали пройти психологічне консультування та консультування з питань наркоманії. Пізніше Райдер пояснила, що інцидент стався у складний період її життя, коли вона переживала клінічну депресію.

Після того випадку Вайнона вирішила зробити перерву у роботі, але насправді її кар’єра майже зупинилася.

Г’ю Ґрант

Г’ю Ґрант / © Associated Press

1995 року актора Г’ю Ґранта заарештували в Лос-Анджелесі разом із секс-працівницею, коли вони займалися оральним сексом у автомобілі. Інцидент стався на знаменитому бульварі Сансет у Голлівуді. На той момент Ґрант був на піку слави після виходу фільму «Чотири весілля і один похорон».

Скандал миттєво став світовою новиною і сильно вдарив по іміджу головного «романтичного героя». Особливо резонансним це було через його на той час стосунки з акторкою Елізабет Герлі.

Він визнав свою провину, був оштрафований на 1180 доларів, отримав два роки умовного нагляду та зобов’язання пройти освітню програму щодо СНІДу.

Арешт актора стався приблизно за два тижні до виходу його першого великого студійного фільму «Дев’ять місяців», який він мав просувати на кількох американських телешоу. Під час інтерв’ю на The The Tonight Show with Jay Leno Г’ю Ґрант не став виправдовуватися після запитання ведучого: «Про що ти, чорт забирай, думав?» Ґрант відповів: «Думаю, у житті ти розумієш, що є правильним, а що — ні, і я зробив поганий вчинок. Ось і все».