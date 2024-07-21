Старовинна коштовність: який вигляд має заручальна каблучка леді Сари Чатто

Єдина дочка принцеси Маргарет і племінниця королеви Єлизавети II — леді Сара Чатто (у дівоцтві Армстронг-Джонс), лише одного разу вийшла заміж і на її пальці сяє дуже цікава каблучка з діамантом. Про неї сьогодні поговоримо докладніше.

Весілля Сари Армстронг-Джонс

Леді Сара Армстронг-Джонс і Деніель Чатто в день їхніх заручин / Фото: Getty Images

Донька британської принцеси Маргарет та її єдиного чоловіка, фотографа Тоні Армстронг-Джонса – леді Сара вийшла заміж у 30 років, а її на той момент майбутній чоловік, 37-річний Деніел Чатто, подарував своїй коханій цікаву вінтажну каблучку з діамантами на їхні заручини в травні 1994 року. Весілля пари відбулося 14 липня 1994 року у старовинній церкві Святого Стефана у Волбруку і докладніше про нього ми вже розповідали.

Що відомо про заручальну каблучку Сари

Заручальна каблучка леді Сари Чатто / Фото: Getty Images

Вона описується як "діамантовий кластер" початку XIX століття з камінням плаского огранювання, оправлений у срібло і оточений червоно-золотою окантовкою, прикрашеною трояндами. Наречений придбав прикрасу у Wartski's. У день свого весілля пара одягла прості золоті обручки, куплені у того ж бренду. Їхнє весілля відвідало лише 200 найближчих родичів та друзів (це сильно відрізнялося від весілля матері Сари – принцеси Маргарет, яка запросила на свою урочистість у 1960-му році понад дві тисячі гостей).

Сара Армстронг-Джонс та Деніел Чатто у день свого весілля 14 липня 1994 року / Фото: Getty Images

Як і багато королівських обручок, каблучка леді Сари, ймовірно, має прихований сенс. Це був підходящий вибір для художниці, якою Сара продовжує бути під своїм дівочим прізвищем — Сара Армстронг-Джос. Від 1995 року Сара виставляє свої роботи в галереї Редферн.

Оскільки обручка Сари була створена в 19 столітті, вона є старовинною коштовністю. І це була чудова данина поваги до його майбутньої дружини, яка дуже цікавилася мистецтвом.

Діаманти – вічна класика

Заручальна каблучка леді Сари Чатто / Фото: Getty Images

Сара – не єдина серед членів королівської родини, хто носить заручальну каблучку з діамантом. Класичний камінь обрав для своєї майбутньої дружини 1947 року принц Філіп на заручини з принцесою Єлизаветою (згодом королевою), діамант на пальці носить королева Камілла (друга дружина короля Чарльза III), принц Гаррі подарував Меган Маркл теж каблучку з діамантом, також вчинив і Едоарло Мапеллі-Моцці, освідчившись принцесі Беатріс.

Про те, хто ще в королівських сім'ях полюбляє носити діаманти, ми також розповідали вам раніше.

Заручальна каблучка леді Сари Чатто / Фото: Getty Images

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