Стиль принцеси Леонор: улюбленці з гардеробу спадкоємиці іспанського престолу

31 жовтня іспанській принцесі Леонор виповнюється 19 років. Вона – майбутня королева Іспанії і вже виконує свої королівські обов'язки. Розглядаємо сьогодні стильні образи принцеси, які юна королівська особа обирає для появи на публічних заходах.

Принцеса Леонор – старша дочка королеви Летиції та короля Філіпа VI. Вона вже з'являється у світському суспільстві самостійно та привертає увагу преси та фотографів. З кожною новою появою на публіці стиль 19-річної дівчини змінюється та стає більш витонченим. Що ж полюбляє носити Леонор, виходячи у світ і в повсякденному житті?

Штанні костюми

Принцеса Леонор / Фото: Associated Press

Безпрограшний варіант для будь-якого заходу. Ми бачили Леонор у червоному штанному костюмі під час її першої поїздки за кордон до Португалії, тоді принцеса обрала образ від улюбленої дизайнерки її матері Летиції Carolina Herrera.

Принцеса Леонор / Фото: Getty Images

Також у штанному костюмі Леонор з'явилася, коли давала присягу на вірність Конституції у присутності своєї родини.

Принцеса Леонор / Фото: Associated Press

А ніжно-блакитний одягла на церемонію у мерію, де отримала звання почесного мера міста Ов'єдо.

Принцеса Леонор / Фото: Getty Images

Можна сміливо сказати, що для офіційних виходів принцеса віддає перевагу класичним образам.

Сорочки та джинси

Принцеса Леонор / Фото: Getty Images

У повсякденному житті або на неофіційних заходах королівської родини принцеса Леонор полюбляє носити джинси або вкорочені штани, сорочки вільного крою або топи. Саме такий образ Леонор обрала, коли прибула на навчання до військової академії у Сарагосі.

Принцеса Леонор / Фото: Getty Images

Також у схожих образах принцесу могли побачити під час літньої відпустки з родиною в Пальма-де-Майорці.

Сукні міді з принтами

Принцеса Леонор / Фото: Getty Images

Ще одні улюбленці з гардеробу – сукні довжини міді з короткими рукавами та різноманітними принтами. Принцесу Астурійську помітили у сукні з принтом від Polín et moi з її улюбленими еспадрильями на танкетці, коли вона відвідала кілька аудієнцій у палаці Сарсуела в Мадриді. Принцеса Леонор любить сукні з яскравими принтами, а також яскраві відтінки, так само, як і її мати Летиція.

Принцеса Леонор та королева Летиція / Фото: Getty Images

Інфанта Софія та принцеса Леонор / Фото: Getty Images

Трохи мережива в гардеробі

Такі образи принцеса Леонор обирає для урочистих вечірніх виходів. Синю сукню з мереживним оздобленням Її Високість обрала для відвідин щорічної премії Princess of Girona Awards 2024. Принцеса Астурійська головувала на церемонії разом зі своїм батьком королем Філіпом, мамою королевою Летицією та молодшою сестрою інфантою Софією.

Принцеса Леонор / Фото: Getty Images

Однотонні сукні та пальта

Хороший варіант для холодної погоди. Принцеса Леонор любить поєднувати сукні насичених відтінків із класичними пальтами та взуттям на підборах, часто позичаючи аксесуари (наприклад, сумки) з маминого гардеробу. Неодноразово принцесу бачили і у взутті, як у королеви Летиції.

Принцеса Леонор / Фото: Getty Images

Принцеса Леонор / Фото: Getty Images

Військова форма

І, звісно, неможливо уявити принцесу Леонор без військової форми. Спадкоємиця короля Філіпа VI навчалася у військовій академії у Сарагосі, а зараз проходить курс у Військово-морській школі Марін. На публічних заходах принцеса іноді з'являється у військовій формі і слід сказати, вона їй дуже пасує.

Королева Летиція та принцеса Леонор / Фото: Getty Images

Принцеса Леонор / Фото: Getty Images

Принцеса Леонор / Фото: Getty Images

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