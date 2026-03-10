Стилістка-вбивця, яка працювала на Сару Фергюсон: історія, яка шокувала Британію

Джейн Ендрюс та Сара Фергюсон / © Getty Images

Джейн Ендрюс народилася 1967 року і мала непросте дитинство. Її батько був столяром і часто залишався без роботи, а мати була соціальною працівницею. Вона зростала в умовах гострої фінансової скрути і в сім’ї з нещасливим шлюбом батьків. Однак Джейн була гарною ученицею й досягала значних успіхів у школі, але фінансові проблеми батьків змусили родину переїхати у інше місто, де вони мешкали у маленькому таунхаусі з туалетом надворі.

Як повідомляє Tatler, у молодості Ендрюс страждала від розладу харчової поведінки, панічних атак і нападів депресії — згодом, під час судового процесу, психіатр діагностував у неї прикордонний розлад особистості. У 15 років вона намагалася покінчити життя самогубством і почала формувати нездорову залежність від інтимних стосунків, які, за її словами, часто завершувалися насильством. Закінчивши школу і вступивши до місцевого коледжу моди, у 17 років вона пережила травматичний аборт.

Коли вона працювала продавчинею в магазині Marks & Spencer, Ендрюс випадково натрапила на примірник журналу The Lady. Переглядаючи сторінки видання, знайшла анонімне оголошення про роботу — шукали особисту стилістку. Вона відгукнулася, і вже за шість місяців опинилася серед близького кола Сари Фергюсон, тодішньої герцогині Йоркської.

Прибувши до Лондона лише з 10 фунтами в кишені, вона взяла таксі й попросила відвезти її до бічного входу Букінгемського палацу. Одна з королівських покоївок зустріла Ендрюс у її новому домі та провела до кімнати, де на неї чекав букет квітів із запискою від Ферґі: «Ласкаво просимо до команди. Бос».

Вона почала отримувати зарплату у 18 000 фунтів стерлінгів, що дало їй змогу вести відносно розкішний спосіб життя і придбати нову квартиру. Також ця робота принесла Ендрюс вищий статус, нове коло друзів та стосунки з кількома чоловіками, з якими вона познайомилася завдяки роботі. Джейн була зачарована новим життям і Ферґі, для якої не просто підбирала одяг, а й намагалася бути схожою на неї.

У серпні 1990 року Ендрюс вийшла заміж за Крістофера Данна-Батлера — який був на двадцять років старший за неї. Пара розлучилася через п’ять років. Ендрюс спершу стверджувала, що причиною розриву став тиск на роботі, хоча Данн-Батлер розповідав, що вона неодноразово зраджувала йому. Ці проблеми у шлюбі зблизили її із Сарою, чий власний шлюб із Ендрю (колишнім принцом) теж руйнувався. Жінки разом подорожували світом, і Джейн стала однією з найближчих довірених осіб герцогині і та навіть присвятила їй одну зі своїх книжок.

Після розлучення Джейн Ендрюс зустріла нового багатія — пасинка грецького судноплавного магната, однак коли і ці стосунки завершились, жінка розгромила квартиру, яку вони ділили, розтрощила його речі, і впала в глибоку депресію. Вона знову спробувала самогубство прийнявши велику дозу наркотиків, але вижила.

У листопаді 1997 року Сара неочікувано звільнила Джейн і у суспільстві почали ширитися чутки. Тоді стверджували, що Сара Фергюсон мала роман із тосканським аристократом і позбулася Джейн, коли чоловік зацікавився нею. Представники палацу це заперечили і пояснивши звільнення економією коштів. Але це було дуже дивно, адже раніше Сара захищала свою помічницю навіть у ситуації з діамантами: Джейн дозволила здати в звичайний багаж на рейсі з Лондона до Нью-Йорка діамантове кольє й браслет — весільний подарунок герцогині від королеви. Коштовності викрали. Тому звільнення після стількох років роботи не залишилось непоміченим, пише The Daily Telegraph.

1998 року уже колишня стилістка почала зустрічатися з бізнесменом Томасом Крессманом. У вересні 2000 року пара поїхала у відпустку до Італії, а також на віллу родини чоловіка на Французькій Рив’єрі. Повідомлялося, що вона очікувала, що Крессман освідчиться їй під час цієї поїздки, але замість цього він сказав, що не має наміру одружуватися з нею. Коли вони повернулися до Лондона, наступна сварка у їхній квартирі стала настільки запеклою, що Крессман зателефонував у поліцію, побоюючись, що хтось із них може постраждати. Ніхто не приїхав, і Томас незабаром заснув. Тоді Джейн вдарила його битою для крикету і поранила ножем у груди, що призвело до смерті чоловіка.

Після нападу Джейн втекла з місця події і розіслала друзям повідомлення, запитуючи про Томаса — про його місцезнаходження та самопочуття, щоб створити собі алібі, і стверджувала, що її бойфренда шантажують. Зрештою її знайшли в Корнуоллі — вона лежала в автомобілі після передозування. Джейн пережила цю спробу самогубства, а згодом їй висунули обвинувачення у вбивстві Крессмана, йдеться у статті Ліббі Брукс для The Guardian.

Джейн Ендрюс / © Getty Images

23 квітня 2001 року Джейн Ендрюс постала перед судом. Прокурори заявили, що мотивом вбивства була зневага до жінки — Ендрюс заявила, що Крессман жорстоко поводився з нею під час їхніх стосунків, посилаючись на його нібито сексуальні захоплення та інцидент двома роками раніше, коли вона зламала руку під час танцю, заявивши, що Крессман штовхнув її. Вона стверджувала, що до вбивства її довели дитячі травми. Після дванадцяти годин обговорення справи присяжними її було визнано винною у вбивстві та засуджено до довічного ув’язнення.

У листопаді 2009 року, після дев’яти років покарання, Джейн втекла з в’язниці, але її знайшли три дні в готельному номері з родиною та доставили назад до в’язниці. 2019 році жінка вийшла на свободу.

Цього року на основі історії життя Джейн вийшов чотисерійний мінісеріал The Lady («Леді»), який розповідає про час її роботи у герцогині та те, як вона вбила чоловіка, якого кохала.