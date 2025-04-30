Стильна, гарна і з сумною долею: який мала вигляд і ким була Марго — онучка Ернеста Гемінгвея

Марго Гемінгвей / © Getty Images

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Вона народилася в сім’ї Джека Гемінгвея та Біри Луїз. Завдяки своїй зовнішності, а вона була як класична американська красуня — висока, струнка, зі світлим волоссям — змогла стати обличчям з обкладинок Vogue, Elle, Harper’s Bazaar і навіть Time. У 70-х Марго була першою моделлю, яка отримала гонорар у 1 мільйон доларів.

Марго Гемінгвей / © Getty Images

Однак зі славою прийшли і демони. Як будь-хто, хто був кимось у Нью-Йорку 1970-х роках, Марго спілкувалася з Енді Ворголом, Б’янкою Джаггер та Лайзою Міннеллі в Studio 54, де почалася її залежність від кокаїну та алкоголю, які в результаті лише посилили її депресію.

Марго Гемінгвей / © Getty Images

Також Марго знімалася в кіно. Її дебютною роллю стала робота в картині про згвалтування і помсту «Помада» (1976). У цьому фільмі вона зіграла разом зі своєю 14-річною сестрою Маріель і акторкою Енн Бенкрофт. В ті роки цю картину не оцінили, хоча пізніше фільм мав успіх і його навіть називали культовим.

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Марго Гемінгвей / © Getty Images

Також вона знімалася для глянців та зокрема для Playboy. Дуже похитнув здоров’я Марго нещасний випадок на лижах, через який вона набрала вагу практично до 91 кілограма. Також Гемінгвей боролася із розладами харчової поведінки. Стосунки з членами сім’ї у неї були напруженими зокрема через те, що у 1990-х роках Гемінгвей стверджувала, що її батько, Джек, розбестив її у дитинстві. Сім’я це всіляко заперечувала та припинила спілкування з нею.

Марго Гемінгвей / © Getty Images

Після двох невдалих шлюбів, невдалої кінокар’єри та часу проведеному в реабілітаційних центрах Гемінгвей трагічно померла 1996 року у віці лише 42 років. 1 липня Гемінгвей знайшли мертвою у її квартирі в Санта-Моніці. Точну дату смерті визначити не вдалося. Згідно з токсикологічним звітом, вона прийняла смертельну дозу препаратів.

Марго Гемінгвей / © Getty Images