Сукня-лебідь, прозорий костюм і сорочка чоловіка: найдивніші вбрання на "Оскарі"

Зірки не завжди дотримувалися дрескоду на червоних доріжках і часто відмовлялися від гламурних образів заради епажних, які згодом увійшли в історію. З кожним роком хтось зі знаменитостей з'являвся в більш дивних, відвертих і незвичайних вбраннях, а були й ті, хто зшив їх самостійно.

Оскільки зовсім скоро нас чекає нова церемонія нагородження найкращих в кіноіндустрії, пропонуємо згадати найодіозніші і сміливі із вбрань, в яких знаменитості з'являлися на "Оскарі".

Селін Діон

Співачка, звичайно ж, діва сцени, але також Селін знаменита своїм смаком і любов'ю до незвичайних вбрань. 1999 року вона вирішила епатувати публіку з'явившись на червоній доріжці "Оскара" в білому костюмі від Джона Гальяно.

Цікаво те, що жакет цього костюма Селін одягла задом наперед. Таким чином відкрилася оголена спина співачки, а доповнила вона образ білим капелюхом і чорними сонцезахисними окулярами.

Селін Діон / Фото: Getty Images

Бйорк

Найдивнішим вбранням "Оскара" також стала сукня ісландської співачки Бйорк. 2001 року вона позувала перед фотографами у сукні, яка мала вигляд білого лебедя. Коду співачка йшла по червоній доріжці, то ще влаштувала і уявлення, розкладаючи величезні білі яйця на підлогу.

Створив сукню македонський дизайнер Мар'ян Пейоскі. Для співачки було створено два екземпляри таких "лебедів". Одна сукня була продана 2005 року з аукціону для міжнародного агентства з надання допомоги Oxfam за 9500 доларів. В іншій пізніше вона позувала для обкладинки свого альбому 2001 року Vespertine.

Бьорк / Фото: Associated Press

Барбара Стрейзанд

1969 року смілива Барбара Стрейзенд вирішила відмовитися від звичних вечірніх суконь і одягла на червону доріжку повністю прозорий штанний костюм. Дизайнер сміливого наряду Арнольд Сказі.Після церемонії він прокинувся дуже відомим, адже фото "голої" Барбари було у всіх газетах.

Барбара Стрейзанд / Фото: Associated Press

Шер

Шер завжди відрізнялася сміливими ні на кого не схожими вбраннями, однак особливо запам'ятався костюм зі спідницею і бюст'є, в якому вона вийшла вручати нагороду за найкращу чоловічу роль другого плану 1986 року. Завдяки цьому костюму зірка залишилася в історії "Оскара" назавжди.

Вбрання, розшите бісером, оголювало ідеальну фігуру співачки. На голові у Шер був головний убір з пір'ям.

Шер / Фото: Associated Press

Однак уже 1988-го вона вирішила знову епатувати і перевершити саму себе, тому з'явилася в повністю прозорій сукні, також розшитим бісером. Створив образ Bob Mackie.

Шер / Фото: Associated Press

Шерон Стоун

Зірка вирішила бойкотувати звичні вечірні сукні і вийшла на червону доріжку в фіолетовій довгій спідниці від Vera Wang, яку доповнила білою сорочкою Gap. Сорочку, до речі, вона довго не шукала, а просто запозичила у свого тодішнього чоловіка Філа Бронштейна.

Саме того вечора Шерон задала новий тренд, який прижився на багато років і іноді його повторюють різні зірки. Наприклад, у схожому луці колись з'явилася Меган Маркл.

Шерон Стоун / Фото: Associated Press

Даян Кітон

1978 року акторка Даян Кітон вирішила відмовитися від гламурних вбрань і вийшла за "Оскаром" в багатошаровому луці: жакеті, шарфі, штанях, шкарпетках і сорочці. До цього всього вона додала ще й високу зачіску. Образ дуже перегукувався зі стилем героїні у фільмі "Енні Голл", за який Дайан і отримала свою статуетку.

Дайан Кітон / Фото: Associated Press

Успіх вона повторила на 65-й щорічній церемонії "Оскар" 1993 року. Тоді на захід Даян прибула в повністю білому костюмі, пальті, черевиках і береті.

Дайан Кітон / Фото: Associated Press

Кім Бейсінгер

Суперзірка вирішила також здивувати екстравагантністю і 1990 року одягла білу атласну сукню з пишною спідницею асиметричним верхом. На рукаві сукні Кім була аплікація з словом "любов" написаному кирилицею.

Кім Бейсінгер / Фото: Associated Press

Демі Мур

Схоже, що моду на велосипедки насправді започаткувала акторка Демі Мур ще 1989 року, адже прийшла в них і корсеті на "Оскар". Доповнила це вбрання довга спідниця із золотою вишивкою.

До речі, цю плаття акторка придумала і зшила для церемонії сама. Схоже, що під час створення образу Демі надихалася спортивною модою 80-х.

Демі Мур / Фото: Getty Images

Ліззі Гардінер

Художниця з костюмів Ліззі Гардінер також не хотіла бути не поміченою, тому придумала собі сукню із золотих карток American Express. На вбрання пішло 254 кредитки з вичерпаним терміном придатності. До речі, American Express після церемонії викупила цю сукню у Ліззі, але за яку суму невідомо.

Ліззі Гардінер / Фото: Associated Press

Біллі Портер

На 91-й церемонії вручення премії "Оскар" актор Біллі Портер, теж вирішив кинути виклик і прийти в не стандартному образі. На ньому було вбрання від Christian Siriano, виготовлене за індивідуальним замовленням, яке складалося із піджака, білої сорочки, краватки-метелика і пишної оксамитової сукні.

Біллі Портер / Фото: Associated Press

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