Сукня майбутньої королеви: деталі весільного вбрання принцеси Кейт Уельської

29 квітня принц і принцеса Уельські святкують тринадцяту річницю від дня свого весілля, що відбулося 2011 року у Вестмінстерському абатстві. Наречена Кейт Міддлтон цього дня мала просто неймовірний вигляд, а ми вирішили пригадати, яким було її весільне вбрання.

Вибір дизайнерки весільного вбрання

Весілля принца Вільяма та принцеси Кейт, 29 квітня 2011 року / Фото: Associated Press

Весільна сукня, яку одягла Кейт у день свого довгоочікуваного весілля з принцом Вільямом, була розроблена англійською дизайнеркою Сарою Бертон, на той момент креативною директоркою Модного дому Alexander McQueen.

"Міс Міддлтон обрала британський бренд Alexander McQueen за красу його майстерності, повагу до традиційної майстерності та технічного пошиття одягу", — йшлося у заяві Букінгемського палацу.

Ім'я дизайнера трималося в таємниці

Сара Бертон / Фото: Associated Press

Інформація про дизайнера трималася у суворому секреті. Сара Бертон розповіла Vogue, що навіть не розповіла своїм батькам про те, що шиє вбрання для майбутньої принцеси до вечора напередодні весілля через угоду про конфіденційність, яку вона підписала з Букінгемським палацом.

"Оскільки моя основна команда знала, для мене було нормально зникнути, потім повернутися, а потім знову зникнути. Але я пам'ятаю, як інші люди запитували мене: "Ти прийдеш у п'ятницю?" Я планувала зустрічі, чудово знаючи, що мене там не буде", — розповідала про роботу над сукнею дизайнерка.

Офіційно ім'я дизайнера стало відомо, коли наречена вийшла з машини і попрямувала до Вестмінстерського абатства.

Вартість сукні

Весілля принца Вільяма та принцеси Кейт, 29 квітня 2011 року / Фото: Associated Press

Британський таблоїд News of the World повідомив, що весільна сукня майбутньої принцеси Уельської коштувала 250 000 фунтів стерлінгів (понад 315 тисяч доларів), а заплатили за неї батьки нареченої – Керол та Майк Міддлтони.

Сара Бертон про роботу з Кейт

Весілля принца Вільяма та принцеси Кейт, 29 квітня 2011 року / Фото: Associated Press

"Це був досвід усього життя — працювати з Кетрін Міддлтон над створенням її весільної сукні, і я насолоджувався кожним моментом цього процесу", — сказала Бертон у заяві у день королівського весілля. "Для мене була така неймовірна честь і я так пишаюся тим, що ми і команда Alexander McQueen створили. Я дуже рада, що ця сукня є найкращою з британської майстерності".

Деталі сукні

Вбрання складалося з атласного ліфа кольору слонової кістки, що включає квіткові мотиви, вирізані з машинного мережива, які потім були апліковані на шовкову сітку з тюлю, працівниками Королівської школи рукоділля. На спині було 58 ґудзиків із газору та органзи, які застібаються за допомогою петель-рулетів. Спідниця, оздоблення спідниці і весільний шлейф (розміром 270 см) також були прикрашені мереживними аплікаціями аналогічним чином.

Кейт із батьком Майклом Міддлтоном / Фото: Associated Press

Основна частина сукні була виготовлена з атласу кольору слонової кістки та білого кольору з використанням британських тканин, спеціально придбаних Сарою Бертон. Довга пишна спідниця, нагадувала квітку, що розкривалася з м'якими складками, які розгорталися до підлоги і закінчувалась коротким шлейфом завдовжки трохи менше трьох метрів.

Усередину сукні дизайнерка вшила синю стрічку, згідно з британською весільною традицією.

Весілля принца Вільяма та принцеси Кейт, 29 квітня 2011 року / Фото: Associated Press

На фаті Кейт, зшитій з м'якого шовкового тюлю кольору слонової кістки, були вишиті квіти троянди, будяка, нарциса і трилисника, що символізують кожну країну — Англію, Шотландію, Уельс і Північну Ірландію — що входять до складу Сполученого Королівства.

Весільна сукня Кейт Міддлтон на виставці у Букінгемському палаці / Фото: Associated Press

Тонкощі роботи над сукнею

За даними ВВС, було вжито заходів для того, щоб з мереживом сукні нічого не трапилося, оскільки його створювала команда вишивальниць у віці від 19 до 70 років з Лондонської королівської школи рукоділля. Відомо, що мити руки майстриням потрібно було кожні 30 хвилин, а голки змінювали кожні три години, щоб зберегти тканину в первозданному вигляді.

Сукня виставлялася у Букінгемському палаці

Весільна сукня Кейт Міддлтон на виставці у Букінгемському палаці / Фото: Associated Press

Публіка могла побачити весільне вбрання Кейт Міддлтон у Букінгемському палаці з 23 липня до 3 жовтня 2011 року під час щорічної літньої виставки.

Весільна тіара Cartier

Весілля принца Вільяма та принцеси Кейт, 29 квітня 2011 року / Фото: Associated Press

Весільний образ кожної королівської нареченої неможливо уявити без тіари. Королева Єлизавета II позичила Кейт тіару Cartier Halo, виготовлену 1936 року. Вона була куплена герцогом Йоркським (згодом королем Георгом VI) для своєї дружини герцогині Йоркської (згодом королеви Єлизавети, королеви-матері) за три тижні до того, як він змінив свого брата Едуарда VIII на посаді короля. Королева Єлизавета II отримала цю тіару як подарунок у день свого 18-річчя.

Відгуки дизайнерів про сукню Кейт

Весілля принца Вільяма та принцеси Кейт, 29 квітня 2011 року / Фото: Associated Press

Експерти моди високо оцінили дизайн весільної сукні Кейт Міддлтон.

Карл Лагерфельд писав: "Сукня класична і дуже добре поєднується з декором Вестмінстера. Вона майже нагадує мені весілля Єлизавети, королівські весілля 1950-х років. Пропорції шлейфу хороші. Мереживо дуже красиве. Мені дуже подобається вуаль".

Весілля принца Вільяма та принцеси Кейт, 29 квітня 2011 року / Фото: Associated Press

Антоніо Маррас з Kenzo заявив: "Вибір лейблу та стилю сукні був дуже розумним поєднанням моди та традицій — все в дуже британському стилі. Ви могли бачити відсилання до Грейс Келлі або сукні королеви Єлизавети II, але у більш простому та сучасному стилі".

Марк Беджлі з Badgley Mischka написав, що "це така сукня, яке витримає випробування часом. "Не всі сукні витримують. Будь-яка наречена у всьому світі захоче її вдягнути. Вона настільки поза часом, що дочка Кейт матиме чудовий вигляд в цій сукні і через 30 років".

Оскар де ла Рента заявив, що це була "дуже традиційна сукня для дуже традиційного весілля".

Весілля принца Вільяма та принцеси Кейт, 29 квітня 2011 року / Фото: Associated Press

Гуру весільної моди Віра Вонг сказала: "У сукні Діани було відчуття невинності, химерності, майже романтики зі збірки оповідань. А сукня Кетрін була чимось більшим, ніж просто сукня. Сара Бертон представила новий погляд на класицизм для сучасної нареченої, яка одного дня стане королевою".

Юбер де Живанші сказав: "Це прекрасна думка, хороша данина поваги", маючи на увазі шану пам'яті дизайнера Олександра Макквіна, який наклав на себе руки 2010 року.

Весілля принца Вільяма та принцеси Кейт, 29 квітня 2011 року / Фото: Associated Press

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