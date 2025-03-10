Сукня з білого шовку та перлинна тіара: яким був весільний образ нідерландської принцеси Беатрікс

10 березня 1966 року – 59 років тому – відбулося весілля спадкової принцеси Нідерландів Беатрікс із німецьким дипломатом Клаусом фон Амсбергом.

Про заручини пари було оголошено 28 червня 1965 року, а весілля зіграли майже через рік. Їхній шлюб був схвалений обома палатами нідерландського парламенту, і в день весілля Клаус отримав титул принца Нідерландів.

У пари спочатку була громадянська церемонія, де наречена з'явилася в білому костюмі, капелюсі і шубі, після чого відбулося вінчання в церкві Вестеркерк, в Амстердамі.

Весілля нідерландської кронпринцеси Беатрікс та її нареченого принца Клауса в Амстердамі, 10 березня 1966 року / Фото: Getty Images

Принцеса Беатрікс йшла до вівтаря у сукні нідерландського бренду Maison Linette, дизайнерка якого була фавориткою королеви Юліани (матері Беатрікс) та створювала елементи гардеробу для індивідуальних клієнтів.

Весілля нідерландської кронпринцеси Беатрікс та її нареченого принца Клауса в Амстердамі, 10 березня 1966 року / Фото: Getty Images

На нареченій у день весілля була сукня з білого шовку з квадратним вирізом із атласного дюшесу з довгим шлейфом, що спадає від талії. Сукня мала рукави довжиною три чверті, підкреслювала тонку талію принцеси і була зі спідницею у формі дзвона з білим оксамитовим оздобленням.

Весілля нідерландської кронпринцеси Беатрікс та її нареченого принца Клауса в Амстердамі, 10 березня 1966 року / Фото: Getty Images

Біла фата була прикріплена до Вюртембергської перлинної тіари, також принцеса носила брошку з перлів та діамантів та перлинні сережки-підвіски. В руках у нареченої був букет з конвалії та інших весняних квітів.

Весілля нідерландської кронпринцеси Беатрікс та її нареченого принца Клауса в Амстердамі, 10 березня 1966 року / Фото: Getty Images

Через 14 років принцеса Беатрікс стала новою королевою Нідерландів, після того, як її мати – королева Юліана – у свій 71-й день народження, 30 квітня 1980 року – підписала акт про зречення престолу на користь доньки. А 2013 року Беатрікс передала престол своєму синові – Віллему-Олександру – нинішньому королю.

Весілля нідерландської кронпринцеси Беатрікс та її нареченого принца Клауса в Амстердамі, 10 березня 1966 року / Фото: Getty Images

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