Сукня з шовку і фата з мережива: яким було весільне вбрання королеви Максими від Дому Valentino

Королева Максима і король Віллем-Олександр перебувають у шлюбі понад 20 років. Розповідаємо про їхню весільну церемонію та розкішне вбрання королівської нареченої.

Раптове знайомство майбутнього подружжя

Максима Соррегьєта та спадковий принц Оранський Віллем-Олександр познайомилися у квітні 1999 року на приватній вечірці в Іспанії. Принц Віллем-Олександр не сказав дівчині, що йому сподобалася, що він майбутній король Нідерландів, а коли зізнався, Максима спершу йому не повірила.

Максима і принц Віллем-Олександр / Фото: Associated Press

Проте вже зовсім скоро пара оголосила про свої заручини. Офіційно про це повідомили 31 березня 2001 року королева Беатрікс та її чоловік принц-консорт Клаус. Деякі урядовці Нідерландів були проти цього шлюбу, оскільки батько Максими був міністром в уряді аргентинського диктатора Відели. Але було досягнуто згоди, згідно з якою на весілля Максими та Віллема-Олександра не буде запрошено батька нареченої Хорхе. Мати Максими Марія Соррегьєта могла бути присутня на урочистості, але вирішила підтримати чоловіка і не поїхала на весілля дочки.

Цей момент не став каменем спотикання у майбутньому, нинішній король Віллем-Олександр чудово спілкується зі своїми родичами з Аргентини. 2017 року батько Максими був присутній на святкових заходах з нагоди 50-річчя Віллема-Олександра. Того ж року Хорхе Сореггьєта помер від раку, йому було 89 років.

Ах, це королівське весілля

Весілля Максими та принца Віллема-Олександра / Фото: Associated Press

Весілля пари відбулося 2 лютого 2002 року. Цивільна церемонія відбулася у будівлі Старої біржі, а вінчання – у кальвіністській церкві XV Ньїве-керк. Служба відбувалася нідерландською, а також іспанською та англійською мовами, оскільки Максима ще не знала на достатньо рівні нідерландську, хоча незабаром після весілля виправила цю ситуацію.

Розкішне весільне вбрання принцеси

Принц Віллем-Олександр та кронпринцеса Максима Соррегьєта. 2002 рік. Амстердам / Фото: Getty Images

Під вінець 31-річна наречена йшла у весільній сукні від Дому Valentino. Її пошили з шовку мікадо кольору слонової кістки. Вбрання було з рукавами три чверті і відкритим коміром. Сукня була доповнена шлейфом та довгою п'ятиметровою фатою з шовкового мережива. Також Максима одягла діамантові сережки, браслет та діадему з ювелірної скриньки її майбутньої свекрухи королеви Беатрікс.

Весілля Максими та принца Віллема-Олександра / Фото: Associated Press

У шлюбі у пари народилося три дочки: спадкова принцеса Катаріна-Амалія, принцеса Олексія та принцеса Аріана.

Королева Максима з трьома доньками / Фото: Getty Images

Старша донька активно бере участь у деяких офіційних заходах королівської родини Нідерландів і в майбутньому стане новою королевою.

Принцеса Катаріна-Амалія та її батько король Віллем-Олександр / Фото: Getty Images

2013 року мати Віллема-Олександра – королева Беатрікс – зреклася трону на користь сина. Вперше за 120 років існування нідерландської монархії королем став чоловік. Попередні три покоління в Нідерландах правили королеви – мати Віллема-Олександра Беатрікс, її мати королева Юліана та бабуся королева Вільгельміна. Дружина Віллема-Олександра після коронації чоловіка здобула титул королеви-консорта.

Принцеса Беатрікс підписує Акт про зречення престолу на користь свого сина, принца Віллема-Олександра, в залі Мозесааль або Мозес Королівського палацу в Амстердамі, 30 квітня 2013 року / Фото: Associated Press

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