Сумки королеви Камілли: улюбленці з її гардеробу

Відтоді, як дружина короля Чарльза III стала королевою-консортом, а потім і просто королевою, її гардероб зазнав деяких змін. Змінилися й улюблені аксесуари, зокрема сумки, які Камілла любить носити.

Незвичайна сумка Rodnik Band

Сумки королеви Камілли / Фото: Getty Images

З цим аксесуаром Каміллу бачили ще 2015 року. Бірюзовий клатч, прикрашений паєтками, має вигляд банки бобів Heinz, які любить їсти дружина короля. І хоча з цим аксесуаром королева з'являлася у світському суспільстві не так часто, його можна зарахувати до тих, що найбільше запам'ятовуються.

Сумки, як у Кейт, від Aspinal of London

Сумки королеви Камілли / Фото: Getty Images

Сумки від британського бренду Aspinal of London – теж серед улюбленців королеви, причому не лише у неї. Любить цю марку і принцеса Уельська Кетрін. В її колекції одразу кілька сумок, як і в колекції Камілли. Наприклад, темно-бордова зі шкіри крокодила на короткій ручці та чорна класична з золотою фурнітурою. Обидві ці сумки можуть чудово доповнити практично будь-який королівський образ.

Сумки королеви Камілли / Фото: Getty Images

Улюблений бренд Єлизавети II Launer

Сумки королеви Камілли / Фото: Getty Images

Улюблений бренд сумок покійної королеви Єлизавети II – тепер серед улюбленців і у Камілли. Найчастіше вона носить клатч Launer чорного кольору. Класична модель дуже універсальна та підійде до будь-якого образу. А одного разу Камілла відвідала фабрику бренду в Бірмінгемі, де їй подарували мініатюрну чорну сумочку.

Сумки королеви Камілли / Фото: Getty Images

Класика від Chanel

Сумки королеви Камілли / Фото: Getty Images

Звісно, а як без французького бренду Chanel – його королева Камілла теж обожнює і носить доволі часто. Це синя вінтажна сумка на короткій ручці, з якою Її Величність можна часто побачити на публіці. Носить її королева без плечового ременя.

Також у неї є чорна сумка Chanel на короткій ручці із золотою фурнітурою. З нею Камілла з'являється на публіці трохи рідше.

Сумки королеви Камілли / Фото: Getty Images

Сумка, як у Меган, від DeMellier London

Сумки королеви Камілли / Фото: Getty Images

Це сумка на всі часи та будь-який вихід. У Камілли вона у смарагдовому відтінку. Носить її королева дуже часто – і на заходи по роботі, і на службу до церкви в Сандрінгемі. Герцогиня Сассекська Меган теж любила носити цей бренд, коли жила в Лондоні до того, як вони з принцом Гаррі склали з себе королівські повноваження 2020 року.

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