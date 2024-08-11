Сумки принцеси Беатріс: чотири незвичайні аксесуари з її гардеробу

Нещодавно принцесу Йоркську Беатріс назвали однією з найстильніших королівських осіб. Її образи і справді дуже змінилися за останні кілька років, а від колишнього незграбного стилю не залишилося й сліду. Особливо цікаво спостерігати за тим, які сумки Беатріс підбирає до своїх аутфітів. Особливо принцеса любить носити клатчі зі своїми ініціалами.

Чорний клатч зі шкіри крокодила

Принцеса Беатріс / Фото: Getty Images

Це один із найулюбленіших клатчів принцеси Йоркської. З ним ми бачили її на королівських перегонах в Аскоті і не тільки. На чорній сумці-клатчеві зі зміїної шкіри витиснуті золотими літерами її ініціали BY, що означає Беатріс Йоркська.

Клатч із рафії з ініціалами B.Y.​

Принцеса Беатріс / Фото: Getty Images

Ще один улюбленець принцеси Беатріс. Цього року на перегонах в Аскоті Беатріс з'явилася у розкішній сукні-сорочці з квітковим принтом від Zimmermann, яку доповнила стильним клатчем із рафії з її ініціалами. Беа також підібрала обідок на голову у стилі рафії, який чудово пасував до її клатчу.

Чорна сумка-валіза Pop and Suki

Принцеса Беатріс / Фото: Getty Images

Ще один улюбленець принцеси Йоркської – чорна сумка-валіза від бренду Pop and Suki, на якій є напис "Будь крутим, будь милим". Вважається, що цей аксесуар є тонким натяком на кампанію боротьби зі знущаннями, яку дочка принца Ендрю та Сари Фергюсон допомогла провести 2017 року.

Блакитний клатч Sophia Webster

Принцеса Беатріс з чоловіком Едоардо / Фото: Getty Images

Цей чудовий клатч від бренду Sophia Webster має дуже оригінальний вигляд. Беатріс брала його на службу Дня подяки у соборі Святого Павла під час ювілейних вихідних на честь королеви Єлизавети ІІ. Тоді для виходу Беатріс обрала синю сукню з ґудзиками спереду і довгими рукавами від Beulah, доповнивши вбрання розкішним капелюхом з бантом і цим самим клатчем, на якому були написані слова Wifey for Lifey, що в перекладі означає "Дружина для життя".

Нагадаємо, раніше ми розповідали цікаві факти про онуку королеви Єлизавети II.

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