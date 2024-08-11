Сумки принцеси Беатріс: чотири незвичайні аксесуари з її гардеробу

Нещодавно принцесу Йоркську Беатріс назвали однією з найстильніших королівських осіб. Її образи і справді дуже змінилися за останні кілька років, а від колишнього незграбного стилю не залишилося й сліду. Особливо цікаво спостерігати за тим, які сумки Беатріс підбирає до своїх аутфітів. Особливо принцеса любить носити клатчі зі своїми ініціалами.
Чорний клатч зі шкіри крокодила
Це один із найулюбленіших клатчів принцеси Йоркської. З ним ми бачили її на королівських перегонах в Аскоті і не тільки. На чорній сумці-клатчеві зі зміїної шкіри витиснуті золотими літерами її ініціали BY, що означає Беатріс Йоркська.
Клатч із рафії з ініціалами B.Y.
Ще один улюбленець принцеси Беатріс. Цього року на перегонах в Аскоті Беатріс з'явилася у розкішній сукні-сорочці з квітковим принтом від Zimmermann, яку доповнила стильним клатчем із рафії з її ініціалами. Беа також підібрала обідок на голову у стилі рафії, який чудово пасував до її клатчу.
Чорна сумка-валіза Pop and Suki
Ще один улюбленець принцеси Йоркської – чорна сумка-валіза від бренду Pop and Suki, на якій є напис "Будь крутим, будь милим". Вважається, що цей аксесуар є тонким натяком на кампанію боротьби зі знущаннями, яку дочка принца Ендрю та Сари Фергюсон допомогла провести 2017 року.
Блакитний клатч Sophia Webster
Цей чудовий клатч від бренду Sophia Webster має дуже оригінальний вигляд. Беатріс брала його на службу Дня подяки у соборі Святого Павла під час ювілейних вихідних на честь королеви Єлизавети ІІ. Тоді для виходу Беатріс обрала синю сукню з ґудзиками спереду і довгими рукавами від Beulah, доповнивши вбрання розкішним капелюхом з бантом і цим самим клатчем, на якому були написані слова Wifey for Lifey, що в перекладі означає "Дружина для життя".
Нагадаємо, раніше ми розповідали цікаві факти про онуку королеви Єлизавети II.
А також зібрали для вас добірку улюблених сумок королеви Камілли.
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