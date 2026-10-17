Супермодель Крісті Тарлінгтон вважає, що післяпологовий період триває все життя

Крісті Тарлінгтон / © Associated Press

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«У мене все добре» — одна з найпоширеніших відповідей на запитання «Як ти?», проте розберімося, чи завжди вона правдива. Видання NewBeauty розповіло, що 80% опитаних жінок зізнаються, що говорять так, навіть коли почуваються зовсім інакше, а 72% шкодують, що приховували свої справжні емоції.

Понад 60% вважають розмови про ментальне здоров’я складними, а 52% мовчать про свої переживання, бо не хочуть обтяжувати інших. Саме ці результати стали основою глобальної ініціативи Lancôme «I’m Fine», запущеної напередодні Всесвітнього дня психічного здоров’я.

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Чому нам складно сказати правду

Крісті Тарлінгтон / © Associated Press

Однією з амбасадорок проєкту стала Крісті Тарлінгтон, яка разом із Демі Мур, Зої Салданою та Ванессою Кірбі поділилася особистими роздумами про емоційний добробут.

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На думку супермоделі, звичка відповідати «У мене все добре» часто пов’язана з постійним поспіхом і відчуттям, що потрібно рухатися далі, попри будь-які труднощі. Ми намагаємося впоратися з усім й одразу та не залишаємо часу на власні переживання.

Крісті Тарлінгтон / © Associated Press

Тарлінгтон переконана, важливо не лише відверто говорити з близькими, а й регулярно запитувати себе, що ми насправді відчуваємо, бо іноді за звичною відповіддю ховається втома, тривога чи потреба у підтримці, яку ми самі собі не дозволяємо визнати.

Свою роль відіграє й індустрія краси, де роками потрібно було демонструвати бездоганний вигляд, упевненість і готовність працювати за будь-яких обставин. Супермодель пригадує, що на початку кар’єри просто виходила на знімальний майданчик і виконувала свою роботу, створювала образ щасливої, здорової людини. Проте зовнішнє враження не завжди відображає внутрішній стан.

«Післяпологовий період триває все життя»

Крісті Тарлінгтон / © Associated Press

Окрема тема, про яку Крісті говорить відверто, — це материнство та підтримка жінок після пологів. Вона наголошує, що репродуктивне здоров’я не обмежується окремими етапами: вагітністю, народженням дитини чи відновленням після пологів.

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«Післяпологовий період триває все життя» — зазначає модель. За її словами, материнство приносить нові виклики, труднощі та стресові ситуації навіть через багато років після появи дитини. Тож жінці важливо мати простір, щоб адаптуватися до змін і подбати про себе.

Крісті Тарлінгтон / © Associated Press

Саме цей досвід став особистим шляхом Тарлінгтон до розмови про ментальне здоров’я. Водночас вона підкреслює, що кожна людина має власну історію і для відвертої розмови не обов’язково бути матір’ю.

Для Тарлінгтон розмова про це — не просто соціальна ініціатива, а важливий крок індустрії краси до більшої відповідальності, бо ментальне здоров’я стосується кожного та потребує уваги на всіх етапах життя. Тож іноді найважливіше, що ми можемо зробити для себе, — перестати автоматично відповідати «У мене все добре». Визнати втому, попросити про допомогу чи просто дозволити собі побути вразливими, це не слабкість, а прояв турботи про себе. І, як нагадує Крісті Тарлінгтон, справжнє щастя починається не з бездоганного вигляду, а з чесності щодо власних почуттів.

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