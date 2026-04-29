Святкують річницю: конфузи на весіллі принца Вільяма та принцеси Кейт Уельських

Весілля Кейт і Вільяма Уельських / © Associated Press

Принц Вільям забув зняти машину з ручного гальма

Ця кумедна ситуація сталася у день весілля зі старшим сином короля Чарльза III через хвилювання. Після церемонії вінчання Кейт і Вільяма у Вестмінстерському абатстві їх вітали мільйони шанувальників, які заповнили вулиці Лондона. Потім пара вирушили до Букінгемського палацу, де королева Єлизавета II влаштувала прийом на її честь.

Весілля Кейт і Вільяма, 29 квітня 2011 року / © Associated Press

Коли настав час їхати, наречені сіли до вінтажного Aston Martin принца Чарльза, який той отримав у подарунок від матері Єлизавети ІІ на своє 21-річчя. Принц Вільям попросив у батька дозволу, щоб використати саме цей автомобіль. Отримавши його, він сів за кермо, але забув зняти авто з ручника, коли рушив. Через це згодом з автомобілем виникли проблеми.

Каблучка нареченої виявилася надто маленькою

Під час церемонії вінчання в абатстві принц Вільям мав надіти на палець Кетрін обручку з валлійського золота. Але в найвідповідальніший момент стало зрозуміло, що каблучка погано налазить на палець його майбутньої дружини. А все тому, що напередодні весілля наречена схудла і попросила ювелірів зменшити обручку на один розмір, щоб та не бовталася на її пальці.

Принц Вільям намагається надіти обручку на палець Кейт Міддлтон, 29 квітня 2011 року / © Associated Press

«Кейт попросила компанію Wartski, яка виготовила обручку, зробити її на розмір менше, щоб вона не зісковзувала», — розповіло джерело, близьке до пари. Але, схоже, розмір виявився трохи замалим.

На щастя, принц впорався з завданням і все ж надів обручку на палець нареченої, хоча йому довелося докласти зусиль.

Конфуз із сукнею нареченої

Сукня кольору слонової кістки була створена з атласу та мережива дизайнеркою Сарою Бертон, на той час креативною директоркою бренду Alexander McQueen. Шлейф сукні був завдовжки близько 2,7 метра, що завдавало деяких незручностей. Виходячи з карети, що прибула до абатства, Кетрін ледь впоралася зі шлейфом і витягла його звідти. Вільям не міг допомогти, бо тримав наречену за руку і лише спостерігав за подіями.

Принцеса Уельська в день свого весілля з принцом Вільямом, 29 квітня 2011 року / © Associated Press

Вінчальна клятва виявилася неповною

Коли на весіллі Кейт і Вільяма архієпископ Кентерберійський доктор Ровен Вільямс запитав наречену: «Кетрін Елізабет, чи береш ти цю людину?», вона ледь чутно промовила: «Так». Тоді Вільям надів обручку на її палець, а вона вимовила шлюбну обітницю, пообіцявши «кохати і дбати», але опустила клятву коритися чоловікові.

Весілля Кейт і Вільяма, 29 квітня 2011 року / © Associated Press

До речі, першою цю клятву порушила 1981 року мати Вільяма — принцеса Діана, коли виходила заміж за принца Чарльза. Вона пропустила слово «коритися» (obey) у своїй клятві, що стало першим подібним випадком у британській монархії.

Жарт принца Вільяма на адресу його тестя Майкла Міддлтона

Кетрін граційно пройшла довгим проходом у Вестмінстерському абатстві повз ряди гостей під руку зі своїм батьком. Коли вони підійшли до вівтаря, на неї вже чекав принц Вільям. Тоді наречений несподівано пожартував на адресу її батька Майкла Міддлтона:

Кейт та її батько Майкл Міддлтон дорогою до аббатства, 29 квітня 2011 року / © Associated Press

«У нас має бути просто невеликий сімейний захід», — сказав принц своєму тестеві, написала Кеті Ніколл у книжці 2013 року «Кейт: майбутня королева».

Принц Вільям, принцеса Кейт і Майкл Міддлтон, 29 квітня 2011 року / © Associated Press

Але це був зовсім не «маленький сімейний захід» — за повідомленнями, церемонію переглянуло два мільярди людей у всьому світі, а у Вестмінстерському абатстві були присутні 1900 гостей.

Від моменту весілля Вільям і Кетрін тричі стали батьками, а в майбутньому вони мають стати новими королем і королевою Великої Британії.

