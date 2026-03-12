Святкують "золоте весілля": історія кохання королеви Сільвії та короля Карла Густава

Королева Сільвія та король Карл Густав / © Getty Images

Дитинство та юність Сільвії

Сільвія Рената Зоммерлат / © Getty Images

Сільвія Рената Зоммерлат народилася 23 грудня 1943 року в німецькому місті Гейдельберг. Її батько був німецьким бізнесменом, а мати — бразилійкою за національністю. Сім’я була достатньо забезпеченою. Якийсь час вони жили в Сан-Паулу, де юна Сільвія відвідувала німецьку школу, а 1957-го повернулися до Німеччини. Дівчинці тоді було 13. Через багато років вона дізналася, що її батько був членом нацистської партії Німеччини, що стало для неї великим шоком. Майбутня королева навчалася у Мюнхенському інституті перекладачів і 1969 року закінчила його як перекладачка з іспанської. 1971-го її було призначено старшою гідесою-перекладачкою при оргкомітеті літніх Олімпійських ігор 1972 року, які проходили в Мюнхені. Сільвія вільно володіє німецькою, португальською, французькою, іспанською та англійською мовами, а ставши королевою Швеції, вона вивчила ще й шведську.

Сільвія Рената Зоммерлат / © Getty Images

Знайомство з майбутнім королем Швеції

Їхня зустріч відбулася на Олімпійських іграх 1972 року, тих самих, де Сільвія працювала перекладачкою. На той час Карл Густав носив титул спадкового принца Швеції, а королем став 1973-го у віці 27 років після смерті свого діда Густава VI Адольфа. Батько Карла Густава — принц Густав Адольф — загинув в авіакатастрофі в Копенгагені 1947-го у віці 40 років. На момент своєї смерті Густав Адольф був другим у черзі на шведський престол після свого батька, спадкового принца, який 1950 року став королем Густавом VI Адольфом. Після нього другим у черзі став його єдиний син, Карл Густав (на той момент йому було лише 9 місяців), який пізніше, 1973-го, успадкував престол від свого діда та став королем Карлом XVI Густавом.

Майбутні королева та король Швеції / © Getty Images

Три роки пара таємно зустрічалася, намагаючись маскуватися та не потрапляти під приціл шведських фотографів.

Заручини Сільвії та Карла Густава

Про них було оголошено через три роки після їхнього знайомства — 12 березня 1976-го. Також у Королівському палаці Стокгольму були зроблено фотографії, на яких пара позувала 13 березня 1976 року під час зустрічі зі шведськими ЗМІ.

Заручини Сільвії та Карла Густава / © Getty Images

Заручини Сільвії та Карла Густава / © Getty Images

Король Карл Густав подарував своїй коханій класичну діамантову каблучку з білого золота з каменем у два карати. Колись вона належала матері Карла Густава — принцесі Сібіллі, яка померла за кілька років до заручин сина.

Заручальна каблучка Сільвії / © Getty Images

За кілька днів до весілля Сільвія відмовилася від німецького громадянства і стала громадянкою Швеції. Також вона стала першою жінкою, яка вийшла заміж за правлячого короля Швеції за останні 200 років у королівській історії країни.

Весілля та весільна сукня нареченої

Весілля пара зіграла влітку — 19 червня 1976 року. Весільне вбрання Сільвії було пошите Домом Dior. Це була біла сукня прямого силуету з високим коміром і довгим шлейфом, яку доповнювала діамантова тіара Коннот (улюблена діадема матері Карла Густава) та фата з брюссельського мережива. До речі, цю саму фату та діадему на весілля надівала старша донька Сільвії — кронпринцеса Вікторія, яка вийшла заміж також 19 червня, але 2010 року. Місцем проведення весільної церемонії став Стокгольмський собор.

Королева Сільвія та король Карл Густав у день свого весілля / © Getty Images

Королева Сільвія та король Карл Густав у день свого весілля / © Getty Images

Королева Сільвія та король Карл Густав у день свого весілля / © Getty Images

Королева Сільвія та король Карл Густав у день свого весілля / © Getty Images

У вересні 2023 року Швеція масштабно відсвяткувала «золотий» ювілей правління короля Карла XVI Густава. А 2026-го сім’я відсвяткує ще кілька важливих дат. 30 квітня Його Величності королеві виповниться 80 років, а 19 червня король і королева святкуватимуть «золоту» річницю свого весілля.