Свідчення та рефлексія: 10 знакових документальних фільмів про досвід великої війни в Україні

Українське документальне кіно останніх років остаточно вийшло за межі суто мистецького формату, перетворившись на інструмент фіксації історичної правди та національної пам’яті. Для аудиторії, яка щодня перебуває всередині воєнних контекстів, ці стрічки пропонують не розвагу, а можливість подивитися на спільний досвід крізь об’єктив професійної камери. Ми відібрали десять робіт, які найбільш повно відображають різні грані нашого спротиву: від безпосереднього бою в окопах до психологічних наслідків війни для цивільних, формуючи цілісну картину життя країни у критичний період її існування.

«20 днів у Маріуполі» (2023)

Ця стрічка є одним із найважливіших гуманітарних документів сучасності, що зафіксував початок повномасштабного вторгнення з епіцентру трагедії. Режисер Мстислав Чернов, фотограф Євген Малолєтка та продюсерка Василиса Степаненко — команда Associated Press, яка залишалася останньою групою міжнародних журналістів в оточеному місті. Їхній фільм не просто відтворює хронологію облоги та методичного знищення Маріуполя російськими військами; він дає голос цивільним, лікарям та рятувальникам, які опинилися в нелюдських умовах. Кожен кадр тут є безпосереднім свідченням воєнних злочинів, зафіксованим у момент їхнього скоєння, що робить перегляд складним, але необхідним актом пам’яті.

Світове визнання стрічки стало потужним інструментом культурної дипломатії, кульмінацією якого став історичний тріумф на 96-й церемонії вручення премії Американської кіноакадемії. «20 днів у Маріуполі» здобув «Оскар» у категорії «Найкращий повнометражний документальний фільм», ставши першою українською стрічкою, удостоєною цієї нагороди. Окрім цього, фільм отримав премію BAFTA, приз глядацьких симпатій на фестивалі Sundance та десятки інших престижних нагород. Цей успіх вивів правду про події в Маріуполі на найвищий глобальний рівень, перетворивши журналістську хроніку на закарбований в історії світового кінематографа символ трагедії українського народу.

«2000 метрів до Андріївки» (2025)

Після тріумфу «20 днів у Маріуполі» Мстислав Чернов повернувся на передову, щоб зафіксувати хід українського контрнаступу на Бахмутському напрямку восени 2023 року. Разом із фотографом Олександром Бабенком він супроводжував бійців 3-ї окремої штурмової бригади під час критично важливої операції з деокупації Андріївки. Фільм став болючим дослідженням ціни кожного відвойованого клаптика землі: від початкового задуму показати стратегічний успіх автор перейшов до осмислення людських втрат. Стрічка поєднує професійне знімання та кадри з нашоломних камер солдатів, троє з яких, на жаль, загинули ще до завершення процесу монтажу фільму. Для Чернова цей фільм став спробою перетворити суху військову статистику та назви на мапах на живі обличчя та долі, які стоять за кожним пройденим метром.

Стрічка гучно заявила про себе на міжнародній арені, розпочавши шлях з основної конкурсної програми Sundance, де Чернов був відзначений нагородою за найкращу режисуру. Щодо «Оскара», то тут робота Чернова зупинилася на етапі шортліста номінації «Найкращий документальний повнометражний фільм», але не потрапила до п’ятірки фіналістів. Але натомість наразі «2000 метрів до Андріївки» входить до п’ятірки номінантів аналогічної категорії премії BAFTA, вручення якої заплановане на 22 лютого.

«Пісні землі, що повільно горить» (2024)

Стрічка режисерки Ольги Журби пропонує панорамний і водночас глибоко інтимний погляд на те, як повномасштабна війна стає частиною повсякденного ландшафту України. Фільм фіксує життя в тилу та поблизу фронту протягом перших двох років повномасштабного вторгнення, уникаючи прямої демонстрації бойових дій, натомість зосереджуючись на змінах у суспільному устрої та людській психології. Через виважену операторську роботу та унікальний звуковий ряд режисерка показує процес звикання до катастрофи: від шоку перших днів до болючої рутини, де звуки тривог та звістки про втрати вплітаються у звичний побут. Світова прем’єра стрічки відбулася в позаконкурсній програмі Венеційського кінофестивалю.

«Мілітантропос» (2025)

Назва стрічки апелює до латинського milit (воїн) та грецького antropos (людина), окреслюючи нову сутність особистості, яка під тиском війни змушена пройти через радикальну трансформацію. Відмовляючись від фокусування на єдиному герої, автори фільму — режисери Єлизавета Сміт, Аліна Горлова та Семен Мозговий — створюють колективний портрет суспільства під час війни: від тих, хто бере до рук зброю, до цивільних, що змушені адаптуватися до життя серед руїн. Це глибоке антропологічне дослідження того, як агресія змінює простір і людську природу, перетворюючи стан боротьби на нову, трагічну норму реальності. «Мілітантропос» увійшов до паралельної програми Каннського кінофестивалю «Двотижневик режисерів», ставши єдиним українським повнометражним фільмом у минулорічному відборі.

«Стрічка часу» (2025)

Ця робота режисерки Катерини Горностай повернула українське кіно до основної конкурсної програми Берлінського міжнародного кінофестивалю — вперше за майже три десятиліття. Фільм пропонує глядачеві занурення в будні вчителів та учнів на прифронтових і деокупованих територіях України у період від квітня 2023-го до червня 2024 року. Відмовившись від традиційних інтерв’ю та закадрового голосу, Горностай зосереджується на живому спостереженні за тим, як освітній процес стає формою опору та збереження нормальності посеред руйнувань. Авангардний музичний супровід та хорові партитури Олексія Шмурака підсилюють емоційну глибину стрічки, яку глядачі після прем’єрного показу на Берлінале відзначили десятихвилинною овацією.

«Будинок зі скалок» (2022)

Попри те, що режисером цієї стрічки є данець Сімон Леренґ Вільмонт і офіційно вона вважається данською, фільм став результатом тісної міжнародної співпраці та створений у копродукції Данії, Швеції, Фінляндії та України. Сюжет розгортається навколо дитячого будинку в Лисичанську, розташованому поблизу лінії фронту на сході України. Фільм з надзвичайною чутливістю фіксує життя дітей, які через війну чи сімейні негаразди опинилися в тимчасовому закладі, де вихователі намагаються створити для них острівець безпеки.

Ця робота отримала нагороду за найкращу документальну режисуру на фестивалі Sundance, а згодом потрапила в профільну оскарівську номінацію. «Будинок зі скалок» є болючим, але необхідним нагадуванням про долі найменш захищених свідків війни, чиє дитинство було розбите на «скалки», але чия надія продовжує жити завдяки небайдужим дорослим.

«Порцелянова війна» (2024)

Це візуально вражаюча розповідь про те, як мистецтво стає формою спротиву та засобом збереження людяності під час війни. Фільм американця Брендана Белломо та українця Слави Леонтьєва став одним із найгучніших документальних релізів 2024 року, здобувши Гран-прі на Sundance і отримавши номінацію на «Оскар». Сюжет розгортається навколо самого Слави Леонтьєва, його дружини Ані Стасенко та їхнього друга Андрія Стефанова — художників-керамістів, які продовжують створювати тендітні порцелянові фігурки у Харкові, який щоденно здригається від російських обстрілів. Метафора фільму будується на контрасті між делікатністю кераміки та жорстокістю реальної війни: герої не просто творять, а й готуються до захисту свого дому, поєднуючи творчість із військовими тренуваннями та волонтерством.

Особливого емоційного забарвлення стрічці додає потужний музичний супровід від знакового українського гурту «ДахаБраха», чий медитативний і водночас енергійний етнохаос доповнює не лише документальні кадри, але й унікальну анімацію, що «оживлює» малюнки на порцеляні.

«Реал» (2024)

Документальна стрічка режисера та військовослужбовця Олега Сенцова є унікальним для світового кінематографа прикладом імерсивного спостереження, що переносить глядача безпосередньо в епіцентр запеклого бою. Фільм складається з одного безперервного 90-хвилинного кадру, випадково зафіксованого на тактичну камеру GoPro, закріплену на шоломі Сенцова під час його спроби координувати евакуацію підрозділу під щільним вогнем противника. Тут немає професійної постановки чи драматургічних пауз — лише сирий, невідфільтрований досвід сучасної окопної війни, де хаос, переговори по рації та звуки артилерії створюють надвисоку напругу. Світова прем’єра картини відбулася на престижному кінофестивалі у Карлових Варах.

«З любовʼю з фронту» (2025)

Фільм режисерки Аліси Коваленко — це глибоко інтимний відеощоденник, що народився з обіцянки авторки захищати свою країну. У лютому 2022-го вона приєдналася до штурмового підрозділу Української добровольчої армії та провела чотири місяці на Київському й Харківському напрямках. Протягом цього часу Аліса писала листи та знімала відеощоденники фронтового життя, які мали стати спадком пам’яті й любові для її тоді п’ятирічного сина Тео — на випадок її загибелі. Поєднуючи сувору рутину окопного життя з ліричними роздумами про крихку красу світу, робота Коваленко досліджує феномен любові як головного мотиву супротиву та самопожертви. Стрічка, що отримала спеціальну відзнаку на фестивалі Docudays UA та увійшла до програм престижних європейських форумів CPH: DOX та Movies That Matter, стає емоційним містком між поколіннями. Вона вшановує тисячі батьків і матерів, чиє право бути поруч із дітьми відібрала війна, і залишає по собі болюче запитання про кількість любові, що зникає разом із кожним втраченим життям…

«Гра на перехоплення» (2025)

У центрі історії — паралельні долі двох братів Михайленків: Миколи, напівзахисника збірної України з футболу, який представляє державу на Олімпійських іграх-2024 у Франції, та Сергія — командира мобільної вогневої групи, що збиває ворожі цілі в українському небі. Ця робота режисера Володимира Мули логічно продовжує цикл, розпочатий фільмом «ЮКІ» (2020) про світові тріумфи легенд НХЛ з українським корінням та продовжений стрічкою «Нація футболу» (2022) про становлення Національної збірної України. Та якщо попередні фільми Мули досліджували історію, то «Гра на перехоплення» фокусується на сучасному моменті, де межа між футбольним полем та полем бою стає майже невидимою.

Особливої ваги проєкту додає той факт, що Володимир Мула є першим і наразі єдиним українцем, який 2024 року здобув престижну нагороду у сфері спортивного телебачення — Sports Emmy Awards: за роботу над документальним серіалом «Футбол має тривати» (Football must go on) для стрімінгового гіганта Paramount+ про шлях донецького «Шахтаря» у Лізі чемпіонів УЄФА під час повномасштабного вторгнення.

У своєму новому фільмі Мула прагнув максимальної автентичності і принципово відмовився від інтерв’ю на користь живої взаємодії героїв, зафіксованої безпосередньо в роздягальнях збірної та в кабінах військових пікапів. А побачити «Гру на перехоплення» у кіно можна буде вже від 19 лютого.