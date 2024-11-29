Святковий обід, листівки та подарунки: цікаві різдвяні традиції Віндзорів

У членів британської королівської родини є свої власні різдвяні традиції, яких вони дотримуються з року в рік. Сьогодні розповідаємо вам про найцікавіші з них.

Різдвяний обід у палаці

Все починається за кілька днів до Різдва. За правління королеви Єлизавети II монархиня влаштовувала щорічний обід для широкого кола своєї родини в Букінгемському палаці. Що відбувалося на такому обіді, ніхто не знає, оскільки палац ніколи не ділився знімками, адже це приватний захід. Фотографи могли тільки заскочити Кейт і Вільяма, сестер Йоркських чи принца Гаррі з дружиною Меган дорогою до палацу.

Коли на престол зійшов син Єлизавети II – король Чарльз – він із дружиною королевою Каміллою влаштував такий обід у Віндзорському замку. Зважаючи на те, що нещодавно стало відомо, що Букінгемський палац закривається на ремонт на три роки, очевидно, що традиція короля Чарльза продовжиться.

Різдвяні листівки членів сім'ї

Щороку напередодні Різдва члени сім'ї представляють свою святкову листівку. Це необов'язково зимова картка, фото може бути будь-яким, головне, що на ньому зображені всі члени сім'ї. Пізніше саме ці листівки розсилають королівські співробітники у відповідь на листи, які надходять до палацу у святковий сезон. Відомий факт, що королева Єлизавета II починала підписувати різдвяні листівки ще під час своєї літньої відпустки у Балморалі.

Різдвяний концерт принцеси Уельської

Різдвяний концерт принцеси Уельської / Фото: Getty Images

Дружина принца Вільяма – Кейт – вже четвертий рік поспіль проводить свій різдвяний концерт Together at Christmas у Вестмінстерському абатстві. Цього року у центрі уваги заходу буде тема "наскільки ми потрібні одне одному, особливо у найважчі часи нашого життя". Концерт зазвичай відвідує вся королівська родина, а Кейт та Вільям приїжджають із дітьми.

Різдвяна служба в Сандрінгемі

Члени королівської родини на різдвяній службі у церкві Святої Марії Магдалини / Фото: Getty Images

Усі з нетерпінням чекають на королівське проходження від замку Сандрінгем до церкви Святої Марії Магдалини, куди сім'я прямує на святкову службу. Зазвичай там є всі старші члени сім'ї. Вони охоче спілкуються з публікою, що прийшла їх привітати. Після служби на чолі з королем Чарльзом усі повертаються до Сандрінгема – зимового маєтку Віндзорів, де збираються за сімейним обідом вже у вужчому колі.

Подарунки напередодні Різдва

Подарунками у Віндзорів прийнято обмінюватися напередодні Різдва. Це відбувається за день до Різдва, перш ніж сім'я вирушає на службу. Члени сім'ї вшановують свою німецьку спадщину, відкриваючи подарунки після денного чаю напередодні Різдва, а не в саме Різдво.

Принц Гаррі детально описував, як це відбувається у своїй книжці "Запасний". "Ми були в Сандрінгемі у великій кімнаті з довгим столом, накритим білою скатертиною та білими іменними картками. За звичаєм, на початку вечора кожен із нас знаходив своє місце, вставав перед своїм подарунком. Потім усі раптово починали відкривати подарунки одночасно", — писав Гаррі.

Різдвяні пожертвування

Монарх щороку на Різдво робить пожертвування, а також дарує різдвяні ялинки Вестмінстерському абатству, собору Святого Павла, собору Святого Джайлса та церкві Кенонгейт в Единбурзі. Також церкви та школи в районі Сандрінгема отримують ялинки від Його Величності.

Принцеса Кейт / Фото: Getty Images

Різдвяна промова монарха

Ця традиція бере свій початок від 1952 року, коли королева Єлизавета II вперше записала різдвяне звернення до народу. У своїй промові монархиня розмірковувала про рік, що минає і дивиться у майбутнє. Перші ці записи транслювалися на радіо, а від 1957 року відбулася перша трансляція на телебаченні.

Королева Єлизавета II, 1957 рік / Фото: Getty Images

Король Чарльз III вперше звернувся до нації із різдвяним зверненням 2022 року. То була його перша святкова промова в особі монарха.

Король Чарльз III / Фото: Getty Images

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