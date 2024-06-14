Святкують річницю весілля: історія кохання шведського принца Карла Філіпа і принцеси Софії

Історію кохання Софії Гелльквіст і шведського принца Філіпа часто порівнюють з історією Попелюшки. Жила собі звичайна дівчина, працювала спочатку офіціанткою, а потім моделлю, аж тут несподіване знайомство з сином шведського короля Карла Густава кардинально змінило її життя.

Софія Крістіна Гелльквіст до зустрічі з принцом

Софія Гелльквіст / Фото: Getty Images

Софія народилася 6 грудня 1984 року в місті Ельвдален і мала ще двох сестер. З дитинства захоплювалася танцями та грою на фортепіано. Після закінчення навчання Гелльквіст переїхала до Стокгольма, де влаштувалася на роботу офіціанткою в один з місцевих барів. А також почала працювати моделлю.

У 20-річному віці вона знімалася топлес для відомого в Швеції чоловічого журналу Slitz, отримавши в підсумку титул "Міс Slitz". Завдяки цьому відвертому зніманню Софію помітили і запросили до реаліті-шоу з елементами еротики Paradise Hotel, після закінчення якого Софія вирушила жити до Нью-Йорку. Живучи в Америці, Софія Гелльквіст відкрила свій йога-центр, випустила колекцію одягу для занять йогою і почала займатися благодійністю.

Зустріч Софії з майбутнім чоловіком відбулася 2009 року в одному з нічних клубів шведського курорту Бастад. Подробиці їхньої першої зустрічі не розголошуються, відомо тільки, що зустрічатися пара почала за рік, про що Софія повідомила в своїх соцмережах сама. Мабуть, дівчині дуже хотілося похизуватися тим, що вона перебуває у стосунках із справжнім принцом.

Принц Карл Філіп до зустрічі з Софією

Принц Карл Філіп / Фото: Getty Images

Карл Філіп – друга дитина королеви Софії і короля Карла Густава. Він народився 13 травня 1979 року в Королівському палаці в Стокгольмі. Від народження і до 1 січня 1980 року Філіп був принцем і спадкоємцем шведського престолу, однак конституційна реформа 1979 року змінила порядок успадкування престолу згідно з принципом абсолютної старшості. Тепер він посідає четверте місце після своєї сестри – кронпринцеси Вікторії та племінників – принцеси Естель і принца Оскара.

Навчався принц в школі Вест-Періш в Стокгольмі, в кількох середніх школах Бромлі, школі Лундберг в Вермланді і два роки в американській школі Кент, де вивчав природничі науки. Закінчив школу 1999 року. 2006 року вивчав графічний дизайн і рекламу в Форсбургу в Швеції і в Школі дизайну Род-Айленду в Сполучених Штатах. Принц має військове звання офіцера запасу Шведського Корпусу Амфібій, який займається охороною флоту країни.

Емма Перланд / Фото: Getty Images

У Філіпа багато захоплень: він катається на лижах, займається легкою атлетикою, футболом і плаванням, у нього є ліцензія шведської федерації автомобільного спорту, і від 2005 року принц бере участь в автомобільних перегонах. До зустрічі з Софією Філіп десять років (від 1999-го до 2009-го) зустрічався з Еммою Перланд (близькою подругою його старшої сестри, принцеси Мадлен), сім років з яких вони прожили разом. Багато хто був впевнений, що попереду на пару чекає пишне весілля. Є припущення, що їхні стосунки розпалися після того, як принц зустрів Софію. Розставання Карл Філіп не став коментувати в пресі.

Заручини і весілля

Принц Карл Філіп і принцеса Софія / Фото: Getty Images

Офіційно принц Карл Філіп і Софія Гелльквіст почали зустрічатися 2010 року. Спочатку вибір принца припав його батькам не до душі, а Карл Філіп ще довго переконував свою матір Сільвію і батька Карла Густава в тому, що Софія – та сама дівчина, і тільки з нею він готовий пов'язати свою долю.

В день їхніх заручин – в червні 2014 року, на офіційній сторінці королівського палацу з'явилися кадри з портретної фотосесії і повідомлення принца: "Сьогодні Софія сказала "так" на мою пропозицію провести все своє життя разом зі мною. Сьогодні дуже щасливий день для мене і моєї Софії".

Майбутній шлюб Карла Філіпа і Софії схвалив спочатку його батько – король Швеції Карл Густав, а потім і шведський уряд. Весільна церемонія відбулася 13 червня 2015 року в церкві Королівського палацу. Софія була в сукні від шведського дизайнера Ida Sjöstedt з креп-шовку та італійської органзи. А діамантова діадема зі смарагдами стала для неї весільним подарунком від короля Карла Густава і королеви Сільвії. Наречений на церемонії вінчання був у військовій формі.

Принц Карл Філіп і принцеса Софія / Фото: Getty Images

Серед запрошених гостей, крім монаршої родини, були політики, представники європейської аристократії. Про те, що пара одружилася, мешканців Стокгольма сповістили залпами з гармат. Після церемонії Софія отримала титул Її Королівська Високість принцеса Софія, герцогиня Вермландська.

Принц Карл Філіп і принцеса Софія / Фото: Getty Images

У шлюбі у подружжя народилося троє синів – старший син принц Олександр з'явився на світ за півтора року після весілля батьків – у квітні 2016-го, а молодший Габріель – в серпні 2017 року. 2021-го народився третій син пари Юліан.

Принц Карл Філіп і принцеса Софія з дітьми / Фото: Getty Images

Читайте також: