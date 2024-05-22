Святкують річницю: цікаві факти про весілля королеви Летиції та короля Філіпа VI

22 травня виповнюється 20 років від дня весілля спадкового принца Феліпе та Летиції Ортіс – теперішніх короля та королеви Іспанії. На честь свята ми вирішили згадати про те, яким було їхнє королівське весілля і розповісти вам кілька цікавих фактів про цю подію.
1.Летиція Ортіс Рокасолано і спадковий принц Іспанії Феліпе познайомилися на роботі, коли журналістка знімала репортаж про танкер, що затонув, біля берегів Іспанії в Галісії.
2. 1 листопада 2003 року королівський двір оголосив про заручини Летиції та принца Астурійського після того, як Феліпе освідчився коханій, подарувавши їй обручку з діамантом у 16 каратів та оздобленням із білого золота. Летиція зі свого боку подарувала нареченому запонки з білого золота та сапфірів та класичну книжку.
3. 21 травня 2004 року, за день до весілля, королівська родина влаштувала для своїх гостей урочисту вечерю в Королівському палаці Ель-Пардо, де було 300 гостей.
4. Весілля пари відбулося 22 травня 2004 року. Церемонію провів архієпископ Мадрида Антоніо Марія Руко Варела.
5. Їхнє весілля стало першим державним весіллям в Іспанії за більш ніж 50 років і першим королівським весіллям майже за сторіччя. Це також було перше весілля, яке відбулося в соборі Альмедуна, освяченому 1993 року.
6. В Іспанії церемонію подивилося 25 мільйонів людей. На ній були присутні 1200 гостей, зокрема представники 36 королівських домів та глав держав.
7. Весільний банкет відбувся у Королівському палаці. У своїй урочистій промові принц Феліпе сказав, що вони з дружиною "будуть завжди думати про Іспанію і все їхнє життя буде присвячене добробуту іспанців".
8. Витрати на весілля були поділені між урядом (що взяв на себе більшу частину бюджету на безпеку та прикрасу вулиць) та королівським домом (який відповідав за банкет, вбрання, запрошення). Весілля оцінили (за деякими оцінками) від 21 до 40 мільйонів євро.
9. Летиція йшла до вівтаря у білій сукні, створеній Мануелем Пертегазом, і в тіарі у стилі ампір, в якій виходила заміж мати Феліпе – королева Софія. Сукня нареченої була з валенсійського шовку і розшита срібними та золотими нитками, фата – три метри завдовжки.
10. Принц Феліпе носив у день весілля парадну форму командувача іспанської армії.
11. Після весілля Летиція отримала титул Астурійської принцеси і титул Її королівської Високості, Феліпе залишився при своєму титулі спадкового принца Астурійського.
12. У шлюбі у пари народилося дві дочки – спадкоємиця трону принцеса Леонор та її молодша сестра інфанта Софія.
13. Від 19 червня 2014 року після зречення трону короля Хуана Карлоса I Феліпе став новим королем Іспанії, а його дружина стала носити титул королеви-консорта.
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