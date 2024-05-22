Святкують річницю: цікаві факти про весілля королеви Летиції та короля Філіпа VI

22 травня виповнюється 20 років від дня весілля спадкового принца Феліпе та Летиції Ортіс – теперішніх короля та королеви Іспанії. На честь свята ми вирішили згадати про те, яким було їхнє королівське весілля і розповісти вам кілька цікавих фактів про цю подію.

1.Летиція Ортіс Рокасолано і спадковий принц Іспанії Феліпе познайомилися на роботі, коли журналістка знімала репортаж про танкер, що затонув, біля берегів Іспанії в Галісії.

Заручини Летиції Ортіс та принца Феліпе / Фото: Getty Images

2. 1 листопада 2003 року королівський двір оголосив про заручини Летиції та принца Астурійського після того, як Феліпе освідчився коханій, подарувавши їй обручку з діамантом у 16 каратів та оздобленням із білого золота. Летиція зі свого боку подарувала нареченому запонки з білого золота та сапфірів та класичну книжку.

3. 21 травня 2004 року, за день до весілля, королівська родина влаштувала для своїх гостей урочисту вечерю в Королівському палаці Ель-Пардо, де було 300 гостей.

Весілля Летиції та принца Феліпе / Фото: Associated Press

4. Весілля пари відбулося 22 травня 2004 року. Церемонію провів архієпископ Мадрида Антоніо Марія Руко Варела.

Летиція Ортіс зі своїм батьком на весіллі / Фото: Associated Press

5. Їхнє весілля стало першим державним весіллям в Іспанії за більш ніж 50 років і першим королівським весіллям майже за сторіччя. Це також було перше весілля, яке відбулося в соборі Альмедуна, освяченому 1993 року.

6. В Іспанії церемонію подивилося 25 мільйонів людей. На ній були присутні 1200 гостей, зокрема представники 36 королівських домів та глав держав.

Принц Феліпе з мамою королевою Софією / Фото: Associated Press

7. Весільний банкет відбувся у Королівському палаці. У своїй урочистій промові принц Феліпе сказав, що вони з дружиною "будуть завжди думати про Іспанію і все їхнє життя буде присвячене добробуту іспанців".

Летиція та принц Феліпе на весільному бенкеті / Фото: Getty Images

Весілля Летиції та принца Феліпе / Фото: Getty Images

8. Витрати на весілля були поділені між урядом (що взяв на себе більшу частину бюджету на безпеку та прикрасу вулиць) та королівським домом (який відповідав за банкет, вбрання, запрошення). Весілля оцінили (за деякими оцінками) від 21 до 40 мільйонів євро.

Весілля Летиції та принца Феліпе / Фото: Getty Images

9. Летиція йшла до вівтаря у білій сукні, створеній Мануелем Пертегазом, і в тіарі у стилі ампір, в якій виходила заміж мати Феліпе – королева Софія. Сукня нареченої була з валенсійського шовку і розшита срібними та золотими нитками, фата – три метри завдовжки.

10. Принц Феліпе носив у день весілля парадну форму командувача іспанської армії.

Король Хуан Карлос I, Летиція Ортіс, принц Феліпе та королева Софія / Фото: Getty Images

11. Після весілля Летиція отримала титул Астурійської принцеси і титул Її королівської Високості, Феліпе залишився при своєму титулі спадкового принца Астурійського.

Весілля Летиції та принца Феліпе / Фото: Getty Images

12. У шлюбі у пари народилося дві дочки – спадкоємиця трону принцеса Леонор та її молодша сестра інфанта Софія.

Королева Летиція, король Філіп VI, принцеса Леонор, інфанта Софія / Фото: Getty Images

13. Від 19 червня 2014 року після зречення трону короля Хуана Карлоса I Феліпе став новим королем Іспанії, а його дружина стала носити титул королеви-консорта.

Весілля Летиції та принца Феліпе / Фото: Associated Press

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