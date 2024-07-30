Святкують річницю: цікаві факти про весілля Зари та Майка Тіндаллів

30 липня 2024 року Зара та Майк Тіндалли відсвяткують тринадцяту річницю від дня свого весілля. І хоча пара разом більше двадцяти років, часом, вони мають такий вигляд, ніби тільки-но одружилися. Розповідаємо вам цікаві факти про їхнє весілля.

1. Їхня перша зустріч відбулася 2003 року в Австралії. Дочка принцеси Анни та капітана Марка Філліпса тоді була у відпустці, а її майбутній чоловік Майк Тіндалл був у складі збірної Англії з регбі, яка виграла Кубок світу. Пару познайомив двоюрідний брат Зари – принц Гаррі.

Принц Гаррі на весіллі Зари та Майка / Фото: Associated Press

2. Про свої заручини пара оголосила 21 грудня 2010 року після семи років стосунків. Заява була зроблена офіційно Букінгемським палацом, оскільки Зара була старшою онукою королеви Єлизавети II. У заяві йшлося: "Королівська принцеса Анна і капітан Марк Філліпс раді оголосити про заручини своєї дочки Зари Філіпс із містером Майком Тіндаллом, сином містера Філліпса та місіс Лінди Тіндалл".

Оголошення про заручини Зари Філліпс і Майка Тіндалла в їхньому будинку в Глостерширі, південно-західна Англія, 2010 рік / Фото: Getty Images

3. Наречений подарував своїй майбутній дружині нову каблучку, а не обрану з королівської родинної скрині. Прикраса з діамантом-солітером у центрі, оточена діамантами паве на розділеній платиновій смузі має чудовий вигляд. Оцінювалася каблучка в 15 000 фунтів стерлінгів (трохи більше 18 тисяч доларів), а її камінь був сконструйований таким чином, щоб, їздячи верхи, Зара могла носити свою прикрасу.

Заручальна каблучка Зари Тіндалл / Фото: Getty Images

4. Передвесільна вечірка Зари та Майка відбулася 29 липня, коли члени сім'ї зібралися на королівській яхті Britannia. Там Зара з'явилася у синій мінісукні на одне плече.

Зара Філліпс на передвесільній вечірці, липень 2011 року / Фото: Getty Images

5. Майк та Зара одружилися 30 липня 2011 року в шотландській церкві Кенонгейт-Кірк в Единбурзі. На церемонії були присутні багато членів королівської сім'ї, включаючи бабусю Зари королеву Єлизавету II. Можливо, Шотландію Зара обрала, бо саме там виходила вдруге заміж її мати принцеса Анна.

Весілля Зари та Майка Тіндаллів / Фото: Associated Press

6. Майк Тіндал дуже хвилювався і прибув на місце проведення весілля на півтори години раніше необхідного часу. Він чекав на свою красуню-наречену під теплим единбурзьким сонцем біля церкви і широко усміхався публіці.

Весілля Зари та Майка Тіндаллів / Фото: Associated Press

7. До вівтаря Зара йшла в пишній сукні кольору слонової кістки, зшитій дизайнером Стюартом Парвіном, одним з улюблених кутюр'є її бабусі королеви Єлизавети. Її весільний лук доповнювали біла фата, туфлі Jimmy Choo та букет квітів від флориста Mayfair Пола Томаса з неймовірно красивими зантедеськими (відомішими в народі, як калли) квітами.

Весілля Зари та Майка Тіндаллів / Фото: Associated Press

8. На голові у нареченої красувалася діамантова тіара-бандо її прабабусі Аліси Баттенберг — матері принца Філіпа, чоловіка королеви Єлизавети II. Зарі прикраса була позичена її матір'ю – принцесою Анною. Вдягнувши саме цю тіару, Зара, мабуть, хотіла продемонструвати зв'язок зі своїм дідом Філіпом. Тіара зроблена з діамантів із центральним елементом у вигляді лаврового вінка та двома елементами жимолості.

Весілля Зари та Майка Тіндаллів / Фото: Associated Press

9. Весільний прийом молодят відбувся у палаці Голірудхаус – офіційній шотландській резиденції королівської родини.

Весілля Зари та Майка Тіндаллів / Фото: Associated Press

10. У пари не було класичного медового місяця одразу після весілля через робочі графіки, але через три місяці Зара і Майк знайшли час вирушити на Кіпр.

Весілля Зари та Майка Тіндаллів / Фото: Associated Press

Нагадаємо, раніше ми розповідали вам історію кохання Зари та Майка. Вони щасливі вже багато років і виховують трьох дітей – двох дочок – Мію та Лену та сина Лукаса.

Зара і Майк Тіндалли / Фото: Getty Images

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