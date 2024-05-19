Святкують річницю весілля: 20 цікавих фактів про стосунки Меган і Гаррі

Цього дня рівно шість років тому британський принц Гаррі одружився з американською акторкою Меган Маркл. Вона стала не лише його дружиною і матір'ю його дітей, а й спричинила величезний розбрат у королівській родині. 2020 року подружжя оголосило, що більше не хоче бути старшими членами сім'ї та назавжди залишає Лондон.

А за два роки до цього весь світ з надією спостерігав за щастям молодшого сина принцеси Уельської Діани і на той час принца Чарльза. Принц Гаррі нарешті зустрів жінку, яку покохав і якій дуже швидко вирішив освідчитися. Сама ж Меган стверджувала, що й гадки не мала, як живуть у королівській родині і що життя в палаці буде схоже на "золоту клітку", з якої їй одного разу захочеться випурхнути.

Меган Маркл і принц Гаррі 2017 року / Фото: Getty Images

Сьогодні, в день їхньої річниці, яку пара проведе в приватній обстановці у своєму будинку в Каліфорнії, ми вирішили пригадати найцікавіші факти про їхні стосунки та весілля.

1. Вони познайомилися 2016 року завдяки спільній подрузі. На початку липня Меган Маркл приїхала до Великої Британії з робочим візитом, і її приятелька Віолет фон Вестенгольц – донька аристократа Фредеріка Патріка Пірса Фрайгерра фон Вестенгольца, близького друга принца Чарльза – запропонувала акторці організувати побачення з Гаррі. Це було побачення наосліп.

2. Перші чотири місяці парі вдавалося приховувати роман від публіки. 8 листопада 2016 року Кенсінгтонський палац офіційно підтвердив, що Гаррі та Меган зустрічаються.

Меган і Гаррі в день оголошення заручин / Фото: Associated Press

3. Вже за рік – 27 листопада 2017 року – Кларенс-гаус оголосив, що Гаррі освідчився Меган і їхнє весілля заплановане на травень 2018 року.

4. Принц Гаррі попросив Меган вийти за нього заміж у північному саду Кенсінгтонського палацу. Вона відповіла згодою.

5. Гаррі подарував своїй дівчині заручальну каблучку, виготовлену на замовлення компанією Cleave and Company, придворними ювелірами та медалістами королеви, яка складалася з великого центрального діаманта з Ботсвани і двох менших діамантів з ювелірної колекції його матері принцеси Діани.

Заручальна каблучка Меган Маркл / Фото: Getty Images

6. Одразу було оголошено, що після весілля вони житимуть у Ноттінгемському котеджі біля Кенсінгтонського палацу.

7. Весілля принца Гаррі та Меган Маркл відбулося в суботу, 19 травня 2018 року, в каплиці Святого Георгія у Віндзорському замку у Великій Британії.

Весілля Меган Маркл і принца Гаррі / Фото: Associated Press

8. Напередодні весілля вранці бабуся Гаррі – королева Єлизавета II – присвоїла онукові та його майбутній дружині титули герцога і герцогині Сассекських.

Весілля Меган Маркл і принца Гаррі / Фото: Associated Press

9. Меган Маркл стала другою американкою (після Волліс Сімпсон) і першою жінкою змішаної раси, яка одружилася з членом британської королівської родини.

Весілля Меган Маркл і принца Гаррі / Фото: Associated Press

10. Згідно з умовами Закону про успадкування корони 2013 року, першим шістьом особам у лінії спадкування для одруження потрібна згода суверена. На той час принц Гаррі був п'ятим у черзі на престол, тому він просив дозволу на шлюб із Меган у королеви Єлизавети II.

Весілля Меган Маркл і принца Гаррі / Фото: Associated Press

Меган Маркл з мамою Дорією / Фото: Associated Press

11. На відміну від весілля принца Вільяма та Кетрін Міддлтон, день одруження принца Гаррі та Меган Маркл не був оголошений вихідним днем.

Мама Меган Доріа, принц Чарльз і герцогиня Камілла / Фото: Associated Press

12. Наречена йшла до вівтаря у сукні, розробленій британською дизайнеркою Клер Вейт Келлер (на той час креативною директоркою Givenchy). Фата була вишита 55 квітами на знак пошани до 53-х країн Співдружності.

Весілля Меган Маркл і принца Гаррі / Фото: Associated Press

12. Меган наділа діамантову тіару-бандо, створену 1932 року для королеви Марії. Її нареченій позичила королева Єлизавета ІІ.

Весілля Меган Маркл і принца Гаррі / Фото: Associated Press

13. Букет для нареченої особисто збирав наречений. Гаррі обрав незабудки на честь своєї покійної матері Діани, принцеси Уельської (це були її улюблені квіти). Після весілля букет нареченої був покладений до Меморіалу невідомого солдата у Вестмінстерському абатстві згідно з королівською традицією, яка почалася з королеви-матері Єлизавети.

Весілля Меган Маркл і принца Гаррі / Фото: Associated Press

14. До вівтаря Меган Маркл вів принц Чарльз, оскільки її батько захворів і не зміг приїхати на весілля доньки. Він також був вплутаний у низку скандалів, пов'язаних з папараці. Відтоді Меган не спілкується з батьком.

Меган Маркл і король Чарльз III у день весілля Гаррі та Меган, травень 2018 року / Фото: Getty Images

15. Під час церемонії Гаррі та Меган прочитали традиційні клятви, але наречена пропустила слово "підкорятися", так само, як це зробила принцеса Діана, коли вийшла заміж за принца Чарльза 1981 року.

Весілля Меган Маркл і принца Гаррі / Фото: Associated Press

16. Майже 30 мільйонів людей у США подивилися весілля, що приблизно на 6 мільйонів більше, ніж дивилися весілля принца Вільяма та Кейт Міддлтон 2011 року.

17. Принц Гаррі порушив королівську традицію та надягнув обручку (щоправда, не з валійського золота, а з платини) під час церемонії вінчання. Він носить її й досі не знімаючи.

Весілля Меган Маркл і принца Гаррі / Фото: Associated Press

18. Через пів року палац оголосив, що Меган і Гаррі чекають на первістка (родині про це розповіли на весіллі принцеси Євгенії Йоркської). Їхній син Арчі народився 6 травня 2019 року. В день його народження 2023 року відбулася коронація монарха Чарльза III.

Принц Арчі – первісток пари / Фото: Getty Images

19. В січні 2020 року Меган і Гаррі зробили несподівану заяву про те, що складають із себе повноваження старших членів сім'ї та переїздять (спочатку до Канади, а потім до США). Королева Єлизавета II не стала сперечатися, але позбавила онука деяких військових звань і практично всіх патронажів у Великій Британії.

Весілля Меган Маркл і принца Гаррі / Фото: Associated Press

20. В червні 2021 року у Гаррі та Меган народилася донька, яку назвали на честь королеви – Лілібет (дитяче прізвисько монархині). Гаррі просив у бабусі дозволу на те, щоб дати новонародженій це ім'я. Перед появою на світ Лілібет у Меган стався викидень, про що вона публічно розповіла, підтримавши інших жінок.

Читайте також: