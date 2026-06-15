ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Зірки
Кількість переглядів
14
Час на прочитання
3 хв

Сила — стиль життя: як тренується та будує здорове тіло Гіларі Дафф

Сила більше не асоціюється лише зі спортзалом — сьогодні це частина стилю життя.

Автор публікації
Фото автора: Станіслава Бондаренко Станіслава Бондаренко
Коментарі
Гіларі Дафф

Гіларі Дафф / © Associated Press

Сучасний фітнес дедалі більше відходить від ідеї нескінченного кардіо як єдиного способу «бути у формі». На зміну приходить силовий тренінг із чіткою структурою, прогресією навантажень і персональними планами, розповіло видання Women`s Health

Американська співачка та акторка Гіларі Дафф робить ставку на послідовність, а не хаотичні заняття. І головний її фокус — нижня частина тіла та функціональна сила. Вона зізнається, що колись уникала силових вправ, бо боялася «стати надто м’язистою», як це часто трапляється через стереотипи про жіночий фітнес. Але з часом її підхід змінився. силові тренування стали не лише про тіло, а й про самопочуття, сон, енергію та витривалість у щоденному ритмі житті.

Сьогодні її тренувальний процес побудований на плані тренувань тривалістю 30–60 хв із елементами силових вправ, HIIT та пілатесу.

Силові тренування — нова норма

Дафф підкреслює просту ідею, що не мотивація, а система формує результат. Зірка тренується приблизно чотири рази на тиждень, а у дні відпочинку залишається активною завдяки прогулянкам, походам і догляду за дітьми.

Її головний фокус — відчуття сили у реальному житті, як от можливість підіймати дітей, витримувати навантаження гастролей та почуватися впевнено у власному тілі.

Тренування нижньої частини тіла

Серед усіх вправ Дафф особливо любить навантаження на ноги та сідниці. Вона віддає перевагу рухам, які дають швидкий відчутний результат і формують силу. Натомість вправи на верхню частину тіла вона виконує менш охоче, хоча визнає ефективність тяг і базових рухів.

Тренування Гіларі Дафф

Програма, яку використовує співачка, складається з розминки, чотирьох основних вправ і короткого відновлення.

Розминка (5 хв)

  • Розтягнення тазостегнового суглоба (ліва нога) — 45 сек

  • Поза голуба (ліва нога) — 30 сек

  • Розтягнення тазостегнового суглоба (права нога) — 45 сек

  • Поза голуба (права нога) — 30 сек

  • Рух «відведення таза назад» для (ліва нога) — 30 сек

  • Рух «відведення таза назад» для привідних м’язів (права нога) — 30 сек

  • «Найкраща у світі розтяжка» (ліва сторона) — 30 сек

  • «Найкраща у світі розтяжка» (права сторона) — 30 сек

  • Глибокі присідання з утриманням — 30 сек

Вправи

  1. Присідання зі штангою — базова силова вправа для розвитку ніг і сідниць, яка формує загальну силу нижньої частини тіла та стабільність корпусу.

  2. Румунська тяга зі штангою — рух, спрямований на задню поверхню стегна та сідниці, який також покращує мобільність тазу та контроль корпусу.

  3. Бічні випади з гантелями — функціональна вправа, яка розвиває баланс, внутрішню поверхню стегна та стабільність колін.

  4. Сісі-присідання з вагою тіла — інтенсивний рух для квадрицепсів, який підсилює контроль над колінами та силу передньої частини ніг.

  5. Завершення. Коротке відновлення включає «собаку обдиччям вниз», розтяжку бігуна та вправи на мобільність тазу.

Ключова ідея — поступове навантаження та чітка структура. Тренування побудоване так, щоб тіло отримувало достатній стимул для розвитку, але без хаотичних рішень або перевантаження.

Такий підхід робить силові тренування доступними навіть у щільному графіку — саме тому вони стають частиною стилю життя, а не лише спортивною рутиною.

Історія тренувань Гіларі Дафф показує, як змінилося наше уявлення про фітнес. Сила більше не про зовнішній вигляд — вона про функціональність, стабільність і якість життя.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
14
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie