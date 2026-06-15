Гіларі Дафф / © Associated Press

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Сучасний фітнес дедалі більше відходить від ідеї нескінченного кардіо як єдиного способу «бути у формі». На зміну приходить силовий тренінг із чіткою структурою, прогресією навантажень і персональними планами, розповіло видання Women`s Health

Американська співачка та акторка Гіларі Дафф робить ставку на послідовність, а не хаотичні заняття. І головний її фокус — нижня частина тіла та функціональна сила. Вона зізнається, що колись уникала силових вправ, бо боялася «стати надто м’язистою», як це часто трапляється через стереотипи про жіночий фітнес. Але з часом її підхід змінився. силові тренування стали не лише про тіло, а й про самопочуття, сон, енергію та витривалість у щоденному ритмі житті.

Сьогодні її тренувальний процес побудований на плані тренувань тривалістю 30–60 хв із елементами силових вправ, HIIT та пілатесу.

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Силові тренування — нова норма

Дафф підкреслює просту ідею, що не мотивація, а система формує результат. Зірка тренується приблизно чотири рази на тиждень, а у дні відпочинку залишається активною завдяки прогулянкам, походам і догляду за дітьми.

Її головний фокус — відчуття сили у реальному житті, як от можливість підіймати дітей, витримувати навантаження гастролей та почуватися впевнено у власному тілі.

Тренування нижньої частини тіла

Серед усіх вправ Дафф особливо любить навантаження на ноги та сідниці. Вона віддає перевагу рухам, які дають швидкий відчутний результат і формують силу. Натомість вправи на верхню частину тіла вона виконує менш охоче, хоча визнає ефективність тяг і базових рухів.

Тренування Гіларі Дафф

Програма, яку використовує співачка, складається з розминки, чотирьох основних вправ і короткого відновлення.

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Розминка (5 хв)

Розтягнення тазостегнового суглоба (ліва нога) — 45 сек

Поза голуба (ліва нога) — 30 сек

Розтягнення тазостегнового суглоба (права нога) — 45 сек

Поза голуба (права нога) — 30 сек

Рух «відведення таза назад» для (ліва нога) — 30 сек

Рух «відведення таза назад» для привідних м’язів (права нога) — 30 сек

«Найкраща у світі розтяжка» (ліва сторона) — 30 сек

«Найкраща у світі розтяжка» (права сторона) — 30 сек

Глибокі присідання з утриманням — 30 сек

Вправи

Присідання зі штангою — базова силова вправа для розвитку ніг і сідниць, яка формує загальну силу нижньої частини тіла та стабільність корпусу. Румунська тяга зі штангою — рух, спрямований на задню поверхню стегна та сідниці, який також покращує мобільність тазу та контроль корпусу. Бічні випади з гантелями — функціональна вправа, яка розвиває баланс, внутрішню поверхню стегна та стабільність колін. Сісі-присідання з вагою тіла — інтенсивний рух для квадрицепсів, який підсилює контроль над колінами та силу передньої частини ніг. Завершення. Коротке відновлення включає «собаку обдиччям вниз», розтяжку бігуна та вправи на мобільність тазу.

Ключова ідея — поступове навантаження та чітка структура. Тренування побудоване так, щоб тіло отримувало достатній стимул для розвитку, але без хаотичних рішень або перевантаження.

Такий підхід робить силові тренування доступними навіть у щільному графіку — саме тому вони стають частиною стилю життя, а не лише спортивною рутиною.

Історія тренувань Гіларі Дафф показує, як змінилося наше уявлення про фітнес. Сила більше не про зовнішній вигляд — вона про функціональність, стабільність і якість життя.

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