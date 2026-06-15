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Сила — стиль життя: як тренується та будує здорове тіло Гіларі Дафф
Сила більше не асоціюється лише зі спортзалом — сьогодні це частина стилю життя.
Сучасний фітнес дедалі більше відходить від ідеї нескінченного кардіо як єдиного способу «бути у формі». На зміну приходить силовий тренінг із чіткою структурою, прогресією навантажень і персональними планами, розповіло видання Women`s Health
Американська співачка та акторка Гіларі Дафф робить ставку на послідовність, а не хаотичні заняття. І головний її фокус — нижня частина тіла та функціональна сила. Вона зізнається, що колись уникала силових вправ, бо боялася «стати надто м’язистою», як це часто трапляється через стереотипи про жіночий фітнес. Але з часом її підхід змінився. силові тренування стали не лише про тіло, а й про самопочуття, сон, енергію та витривалість у щоденному ритмі житті.
Сьогодні її тренувальний процес побудований на плані тренувань тривалістю 30–60 хв із елементами силових вправ, HIIT та пілатесу.
Силові тренування — нова норма
Дафф підкреслює просту ідею, що не мотивація, а система формує результат. Зірка тренується приблизно чотири рази на тиждень, а у дні відпочинку залишається активною завдяки прогулянкам, походам і догляду за дітьми.
Її головний фокус — відчуття сили у реальному житті, як от можливість підіймати дітей, витримувати навантаження гастролей та почуватися впевнено у власному тілі.
Тренування нижньої частини тіла
Серед усіх вправ Дафф особливо любить навантаження на ноги та сідниці. Вона віддає перевагу рухам, які дають швидкий відчутний результат і формують силу. Натомість вправи на верхню частину тіла вона виконує менш охоче, хоча визнає ефективність тяг і базових рухів.
Тренування Гіларі Дафф
Програма, яку використовує співачка, складається з розминки, чотирьох основних вправ і короткого відновлення.
Розминка (5 хв)
Розтягнення тазостегнового суглоба (ліва нога) — 45 сек
Поза голуба (ліва нога) — 30 сек
Розтягнення тазостегнового суглоба (права нога) — 45 сек
Поза голуба (права нога) — 30 сек
Рух «відведення таза назад» для (ліва нога) — 30 сек
Рух «відведення таза назад» для привідних м’язів (права нога) — 30 сек
«Найкраща у світі розтяжка» (ліва сторона) — 30 сек
«Найкраща у світі розтяжка» (права сторона) — 30 сек
Глибокі присідання з утриманням — 30 сек
Вправи
Присідання зі штангою — базова силова вправа для розвитку ніг і сідниць, яка формує загальну силу нижньої частини тіла та стабільність корпусу.
Румунська тяга зі штангою — рух, спрямований на задню поверхню стегна та сідниці, який також покращує мобільність тазу та контроль корпусу.
Бічні випади з гантелями — функціональна вправа, яка розвиває баланс, внутрішню поверхню стегна та стабільність колін.
Сісі-присідання з вагою тіла — інтенсивний рух для квадрицепсів, який підсилює контроль над колінами та силу передньої частини ніг.
Завершення. Коротке відновлення включає «собаку обдиччям вниз», розтяжку бігуна та вправи на мобільність тазу.
Ключова ідея — поступове навантаження та чітка структура. Тренування побудоване так, щоб тіло отримувало достатній стимул для розвитку, але без хаотичних рішень або перевантаження.
Такий підхід робить силові тренування доступними навіть у щільному графіку — саме тому вони стають частиною стилю життя, а не лише спортивною рутиною.
Історія тренувань Гіларі Дафф показує, як змінилося наше уявлення про фітнес. Сила більше не про зовнішній вигляд — вона про функціональність, стабільність і якість життя.