Вінтажна реклама заспокійливого «Сиропу місіс Вінслоу» для дітей / © Getty Images

Реклама

Сироп, виробництво якого розпочалося 1849 року та який продавали в США й Великій Британії, рекламували як засіб, що допомагає заспокоїти неспокійне немовля, полегшує прорізування зубів, коліки та безсоння. Однак цей «чарівний препарат» містив морфін — 65 міліграмів на унцію (унція — це приблизно 30 мл. — ред.) — а також алкоголь. Повна чайна ложка сиропу містила кількість морфіну, еквівалентну 20 краплям лаудануму (опіумна настоянка на спирту — ред.), і це в той час, коли дітям від шести місяців рекомендували не більше двох-трьох крапель лаудануму. Отже, цей сироп був надзвичайно небезпечним.

Трагічно, але однієї чайної ложки цього сиропу було достатньо, щоб убити середньостатистичну дитину. По суті, ложка цього сиропу виряджала немовлят у небуття. Вони більше не прокидалися.

Вінтажна реклама заспокійливого «Сиропу місіс Вінслоу» для діте. На ній зображена мати, яка тримає ампулу, колишучи свою дитину. Вона була опублікована в Нью-Йорку приблизно 1887 року. / © Getty Images

Але на той час люди не усвідомлювали, що саме сироп спричиняє смерть дітей, адже дитяча смертність загалом була дуже високою. Часто вважали, що це синдром раптової дитячої смерті, тоді його називали «смертю у колисці». Досі невідомо, скільки дітей загинуло через цей препарат.

Реклама

Це був один із найпопулярніших засобів на ринку. Наприклад, у 1868 році було продано 1,5 мільйона пляшок. Ті діти, які не померли одразу після прийому сиропу, часто гинули від абстиненції та залежності, адже їм давали морфін і алкоголь буквально з немовлячого віку, що спричиняло серйозні ускладнення в подальшому житті, якщо вони взагалі доживали до нього.

Вінтажна реклама заспокійливого «Сиропу місіс Вінслоу» для дітей / © Getty Images

Лише 1911 року «Сироп місіс Вінслоу» був засуджений Американською медичною асоціацією, і все ж його продовжували продавати аж до 1930 року.