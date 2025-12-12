ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Зірки
Кількість переглядів
295
Час на прочитання
2 хв

Сироп — вбивця немовлят: як матері труїли дітей морфієм, самі того не розумівши

«Седативний сироп місіс Вінслоу», який рекламували як універсальні ліки для немовлят, насправді був убивцею дітей, розповіла у новому відео історикиня та блогерка Емі Боїнгтон.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Вінтажна реклама заспокійливого «Сиропу місіс Вінслоу» для дітей

Вінтажна реклама заспокійливого «Сиропу місіс Вінслоу» для дітей / © Getty Images

Сироп, виробництво якого розпочалося 1849 року та який продавали в США й Великій Британії, рекламували як засіб, що допомагає заспокоїти неспокійне немовля, полегшує прорізування зубів, коліки та безсоння. Однак цей «чарівний препарат» містив морфін — 65 міліграмів на унцію (унція — це приблизно 30 мл. — ред.) — а також алкоголь. Повна чайна ложка сиропу містила кількість морфіну, еквівалентну 20 краплям лаудануму (опіумна настоянка на спирту — ред.), і це в той час, коли дітям від шести місяців рекомендували не більше двох-трьох крапель лаудануму. Отже, цей сироп був надзвичайно небезпечним.

Трагічно, але однієї чайної ложки цього сиропу було достатньо, щоб убити середньостатистичну дитину. По суті, ложка цього сиропу виряджала немовлят у небуття. Вони більше не прокидалися.

Вінтажна реклама заспокійливого «Сиропу місіс Вінслоу» для діте. На ній зображена мати, яка тримає ампулу, колишучи свою дитину. Вона була опублікована в Нью-Йорку приблизно 1887 року. / © Getty Images

Вінтажна реклама заспокійливого «Сиропу місіс Вінслоу» для діте. На ній зображена мати, яка тримає ампулу, колишучи свою дитину. Вона була опублікована в Нью-Йорку приблизно 1887 року. / © Getty Images

Але на той час люди не усвідомлювали, що саме сироп спричиняє смерть дітей, адже дитяча смертність загалом була дуже високою. Часто вважали, що це синдром раптової дитячої смерті, тоді його називали «смертю у колисці». Досі невідомо, скільки дітей загинуло через цей препарат.

Це був один із найпопулярніших засобів на ринку. Наприклад, у 1868 році було продано 1,5 мільйона пляшок. Ті діти, які не померли одразу після прийому сиропу, часто гинули від абстиненції та залежності, адже їм давали морфін і алкоголь буквально з немовлячого віку, що спричиняло серйозні ускладнення в подальшому житті, якщо вони взагалі доживали до нього.

Вінтажна реклама заспокійливого «Сиропу місіс Вінслоу» для дітей / © Getty Images

Вінтажна реклама заспокійливого «Сиропу місіс Вінслоу» для дітей / © Getty Images

Лише 1911 року «Сироп місіс Вінслоу» був засуджений Американською медичною асоціацією, і все ж його продовжували продавати аж до 1930 року.

Дата публікації
Кількість переглядів
295
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie