Сиве коріння більше не треба ховати: чому зірки відмовляються від підфарбовування

Сара Джессіка Паркер / © ALS Association

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Є речі, яких індустрія краси навчила жінок боятися майже як вогню. Сиве коріння — одна з них. Одначе, не самого сивого волосся загалом, адже повністю сріблясті пасма вже давно вважаються стильним, ефектним і розкішним образом, а от кількох білих волосків біля проділу чи скронь, які ніби вимагають негайного візиту до колориста, про це розповіло видання PureWow.

Роки нам пояснювали просту схему: побачили сивину — зафарбуйте її. І повторюйте це кожні чотири тижні, поки не набридне. А потім знову, бо волосся, на жаль чи на щастя, продовжує рости. Проте сьогодні дедалі більше жінок виходять із цього замкненого кола.

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Срібло замість маскування

Енді Мак-Давелл / © Associated Press

Сара Джессіка Паркер уже кілька років дозволяє сріблястим пасмам змішуватися зі своїм блондом, особливо біля лінії росту волосся. Коли її почали називати «сміливою» за сивину, акторка здивувалася, чому природне волосся жінки взагалі потребує мужності. Вона також звертала увагу на подвійні стандарти, бо чоловіків із сивиною значно рідше змушують пояснювати, чому вони не поспішають її приховувати.

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Кеті Голмс з’являлася на червоних доріжках із помітним сріблястим корінням у своєму фірмовому темному волоссі. Сальма Гаєк дозволяла сивим волоскам визирати біля скронь навіть на великих світських заходах. Поліна Порізкова носить сивину разом із блондом, а Трейсі Елліс Росс показує сріблясті пасма у своїй природній текстурі.

Павліна Порізкова / © Associated Press

І це вже не лише історія про жінок 50+. Багато молодих інфлюенсерів, які мають сивину відмовляються від її постійного зафарбовування, дехто навіть створює різні туторіали та відео, присвячені процесу відрощування натурального «срібла». Адже сиве волосся цілком може з’явитися у 20 або 30 років і тоді звичка приховувати його означає десятиліття регулярних походів до салону.

Не обов’язково ставати повністю сивими

Енді Коен / © Associated Press

Відмова від фарбування зовсім не означає, що потрібно викинути фарбу для волосся та чекати, поки воно повністю стане сріблястим, існує золота середина. Наприклад, техніка, за якої сивину не перекривають щільним кольором, а вписують у загальний відтінок волосся за допомогою мелірування, затемнення окремих пасом та продуманого розташування світлих акцентів.

У результаті сріблясті пасма не мають вигляд як «пропущене коріння», вони стають частиною зачіски. І, можливо, саме це сьогодні є найсучаснішим підходом, не обирати між «повністю фарбуватися» та «повністю прийняти сивину», а дозволити волоссю бути живим.

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Б’юті-рутина стала марафоном

Сальма Гаєк / © Associated Press

Є ще одна причина, чому ідея відмовитися від постійного маскування коріння звучить так привабливо. Жіночий список б’юті-обов’язків давно нагадує нескінченний список справ: манікюр, педикюр, брови, догляд за шкірою, пілінги, лазери, ретиноїди, LED-маски, відбілювання зубів, тренування, сонцезахист, укладання, мелірування тощо. І десь між усім цим — черговий запис до колориста, щоб зафарбувати кілька міліметрів волосся.

Отже, можливо, саме цей пункт, найпростіше викреслити зі списку, адже це майже Сизіфова праця: ви витрачаєте час і гроші, щоб приховати сивину, а через кілька тижнів вона знову з’являється.

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