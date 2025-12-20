ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Зірки
Кількість переглядів
86
Час на прочитання
1 хв

Такого не чекав ніхто: Андре Тан дав езотеричні поради на Новий 2026-й рік

За словами дизайнера, Новий рік — це не лише про святкування, а й про правильний настрій, енергію та маленькі ритуали, які допомагають привернути удачу.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Андре Тан

Андре Тан

Андре Тан вирішив розповісти не лише про модні новинки і тренди, а й про ритуали, які мають допомогти задобрити енергію вогняного коня та створити правильну атмосферу для успішного 2026 року.

Що ж радить зробити дизайнер:

ЗАПАЛІТЬ СВІЧКУ

Свічка — це символ очищення і відкриття нових можливостей. Вона допоможе створити правильний настрій для початку року, особливо, якщо вона буде червоною.

ПОЗБУДЬТЕСЯ ХОЧА Б ОДНІЄЇ СТАРОЇ РЕЧІ

Кінь не любить застою. Викидайте те, що давно не служить, і звільняйте місце для нового.

ПОСТАВТЕ НА СТІЛ КРУГЛІ ТА СОКОВИТІ ФРУКТИ

Апельсини, виноград, гранат — ці фрукти символізують багатство і щедрість, які принесуть правильну енергію у ваш дім.

НАПИШІТЬ ОДНЕ ВЕЛИКЕ БАЖАННЯ НА РІК

Цього року діє енергія прориву. Запишіть одне велике бажання, яке хочете здійснити, і покладіть його під свічку або спаліть з подякою.

ОБИРАЙТЕ ОДЯГ ЧЕРВОНИХ ВІДТІНКІВ АБО ДОДАВАЙТЕ ЕЛЕМЕНТИ ВОГНЮ

Вогняний кінь цінує яскравість і рішучість. Обирайте червоний або хоча б додайте до образу вогняний акцент, щоб притягнути його енергію.

Дата публікації
Кількість переглядів
86
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie