Такого не чекав ніхто: Андре Тан дав езотеричні поради на Новий 2026-й рік

Андре Тан

Реклама

Андре Тан вирішив розповісти не лише про модні новинки і тренди, а й про ритуали, які мають допомогти задобрити енергію вогняного коня та створити правильну атмосферу для успішного 2026 року.

Що ж радить зробити дизайнер:

ЗАПАЛІТЬ СВІЧКУ

Реклама

Свічка — це символ очищення і відкриття нових можливостей. Вона допоможе створити правильний настрій для початку року, особливо, якщо вона буде червоною.

ПОЗБУДЬТЕСЯ ХОЧА Б ОДНІЄЇ СТАРОЇ РЕЧІ

Кінь не любить застою. Викидайте те, що давно не служить, і звільняйте місце для нового.

ПОСТАВТЕ НА СТІЛ КРУГЛІ ТА СОКОВИТІ ФРУКТИ

Реклама

Апельсини, виноград, гранат — ці фрукти символізують багатство і щедрість, які принесуть правильну енергію у ваш дім.

НАПИШІТЬ ОДНЕ ВЕЛИКЕ БАЖАННЯ НА РІК

Цього року діє енергія прориву. Запишіть одне велике бажання, яке хочете здійснити, і покладіть його під свічку або спаліть з подякою.

ОБИРАЙТЕ ОДЯГ ЧЕРВОНИХ ВІДТІНКІВ АБО ДОДАВАЙТЕ ЕЛЕМЕНТИ ВОГНЮ

Реклама

Вогняний кінь цінує яскравість і рішучість. Обирайте червоний або хоча б додайте до образу вогняний акцент, щоб притягнути його енергію.