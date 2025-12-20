- Дата публікації
Такого не чекав ніхто: Андре Тан дав езотеричні поради на Новий 2026-й рік
За словами дизайнера, Новий рік — це не лише про святкування, а й про правильний настрій, енергію та маленькі ритуали, які допомагають привернути удачу.
Андре Тан вирішив розповісти не лише про модні новинки і тренди, а й про ритуали, які мають допомогти задобрити енергію вогняного коня та створити правильну атмосферу для успішного 2026 року.
Що ж радить зробити дизайнер:
ЗАПАЛІТЬ СВІЧКУ
Свічка — це символ очищення і відкриття нових можливостей. Вона допоможе створити правильний настрій для початку року, особливо, якщо вона буде червоною.
ПОЗБУДЬТЕСЯ ХОЧА Б ОДНІЄЇ СТАРОЇ РЕЧІ
Кінь не любить застою. Викидайте те, що давно не служить, і звільняйте місце для нового.
ПОСТАВТЕ НА СТІЛ КРУГЛІ ТА СОКОВИТІ ФРУКТИ
Апельсини, виноград, гранат — ці фрукти символізують багатство і щедрість, які принесуть правильну енергію у ваш дім.
НАПИШІТЬ ОДНЕ ВЕЛИКЕ БАЖАННЯ НА РІК
Цього року діє енергія прориву. Запишіть одне велике бажання, яке хочете здійснити, і покладіть його під свічку або спаліть з подякою.
ОБИРАЙТЕ ОДЯГ ЧЕРВОНИХ ВІДТІНКІВ АБО ДОДАВАЙТЕ ЕЛЕМЕНТИ ВОГНЮ
Вогняний кінь цінує яскравість і рішучість. Обирайте червоний або хоча б додайте до образу вогняний акцент, щоб притягнути його енергію.