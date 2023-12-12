"Танці і вокал від понеділка до п'ятниці протягом трьох місяців": Тімоті Шаламе про підготовку до знімання у фільмі "Вонка"

В український прокат 14 грудня вийде сімейне музичне фентезі від Пола Кінга – "Вонка". Це стрічка про Віллі Вонку – творця знаменитої шоколадної фабрики, описаної у казках Роальда Даля. Головну роль у мюзиклі зіграв Тімоті Шаламе – зірка фільмів "Дюна", "Назви мене своїм ім'ям", "Французький вісник" та інших.

Тімоті Шаламе розповів нам про знімання у стрічці і поділився враженнями про співпрацю з іншими відомими акторами на знімальному майданчику.

Тімоті Шаламе / Фото: Associated Press

Про що ви подумали, коли вперше прочитали сценарій "Вонки"?

Я подумав: "О, як чудово, що в цій історії походження Віллі Вонки, він сповнений надії та радості". У мене не було музики до пісні "Повний капелюх мрій", яка є першою у фільмі, але я бачив текст. Він розповідає, як Віллі втрачає усі суверени, місцеві гроші, коли приїжджає до нового міста. Однак кожну свою думку він завершує словами: "Суверенів стає все менше, а мрій – повний капелюх". І ви одразу відчуваєте оптимістичне ставлення персонажа, яке ніщо не зможе зламати. Я подумав: "О, це дуже розумно… Розповісти історію, як юний шоколатьє став тим Віллі Вонкою, якого ми знаємо сьогодні".

Тімоті Шаламе / Фото: Associated Press

Якими були ваші перші зустрічі з режисером фільму Полом Кінгом?

Ми з Полом познайомилися кілька років тому в межах іншого проєкту, який так і не відбувся, і мені так і не випала нагода попрацювати з Полом. Він справді чудовий режисер із прекрасним почуттям гумору. У нього унікальний світогляд, не тільки в житті, але і в його фільмах. Вони мають цей невибагливий стиль і, тим не менш, дарують відчуття магії, якого мало кому вдається досягти у фільмах.

Актори фільму "Вонка" / Фото: Associated Press

Ви сказали, що це була, можливо, одна з найбільш фізично складних ролей, які ви виконували до цього часу. Як відбувалася підготовка з вокалом і танцями?

Під час вокальної підготовки я інтенсивно працював із Джеймсом Тейлором, який був музичним керівником фільму, та з Еріком Ветро, тренером із вокалу, якого вважають легендарним у підготовці акторів до музичних проєктів. Я багато працював із хореографом фільму Крісом Гателлі. Танцювальні і вокальні репетиції, а іноді уроки в Zoom від понеділка до п'ятниці, з дев'ятої до п'ятої, протягом трьох місяців, що передували зніманням стрічки.

Тімоті Шаламе у ролі Віллі Вонки/mediapass.warnerbros

Ого. Що ж, давайте почнемо говорити про цей дивовижний акторський склад, який вас оточує. Хто така Нудля і що привносить у цю роль Кала Лейн?

Нудля – це сирота в пральні, у якій опиняється Віллі. Її чудово грає Кала Лейн, яка виконала неймовірну роботу у фільмі. Нудля страждає від того, що її життя не таке, на яке вона сподівалася... але водночас вона мудра не по роках через обставини, в яких опинилася.

Нудля і Віллі Вонка/mediapass.warnerbros

Кала Лейн і Тімоті Шаламе / Фото: Associated Press

Так, вона чарівна. А ще є чудова Олівія Колман. Як це, коли вона знущається над тобою?

Олівія Колман чудово зіграла у фільмі і повністю віддалася його тональності і злу, яке вона втілила в образі своєї героїні, місіс Пралкінс. Спостерігати за нею було дуже корисно для мене, коли я грав Вонку, тому що я зрозумів, що ми розповідаємо історію з певним стилем. Олівія Колман – одна з моїх найулюбленіших акторок, які працювали за останні кілька років, і вона має неймовірну енергетику. З нею дуже приємно працювати.

Олівія Колман і Тімоті Шаламе / Фото: Associated Press

У фільмі є неймовірний Г'ю Грант у ролі Умпа-Лумпи. Незважаючи на те, що він є творінням комп'ютерної графіки, говорять, що ви працювали на знімальному майданчику разом. Як було створювати ці сцени?

Це було суцільне задоволення. Г'ю Грант – легенда кінематографа і він неймовірно зіграв персонажа Умпа-Лумпу. Мені не вдалося попрацювати з ним так багато, як хотілося б, тому що він одразу міг блискуче зіграти сцену. Але він просто неймовірна людина, надзвичайно талановитий актор із хорошим почуттям гумору.

Тімоті Шаламе у ролі Віллі Вонки, Г'ю Грант у ролі Умпа-Лумпи/mediapass.warnerbros

Тімоті Шаламе і Г'ю Грант / Фото: Associated Press

Одним із найочікуваніших елементів цього фільму є світ, який він створює. Дивовижна режисура та костюми. Як було жити в цьому світі під час знімань стрічки?

По суті, ми не знімали жодної сцени з зеленим екраном. Все було практично побудовано і це дивовижно. Кожного дня, потрапляючи на знімальний майданчик, а потім на знімання у Лондоні, де я ніколи раніше не знімався, я ніби потрапляв у цей чарівний світ, який створив Пол Кінг і, який очолив Девід Гейман, відомий як творець "Гаррі Поттера", "Барбі" та інших фільмів, які мають дуже яскраві палітри, декорації та відчуття. Тож, це був один із таких неймовірно чарівних майданчиків для прогулянок. Кожен майданчик, на якому ти ходив, пропонував щось нове. Художник-постановник Нейтан Кроулі, який працював над фільмом "Інтерстеллар", зробив просто фантастичну роботу.

Тімоті Шаламе у ролі Віллі Вонки/mediapass.warnerbros

Г'ю Грант, Тімоті Шаламе, Олівія Колман, Ровен Аткінсон / Фото: Associated Press

Так, це все дуже красиво. І наостанок, що чекає на глядачів у фільмі "Вонка"?

"Вонка" – це просто чудове кіно. Воно сповнене надії, барвисте, сімейне, веселе. І це не той всім відомий Вонка з фільмів. Це ще нереалізований, але більш оптимістичний, наївний та амбітний Вонка.

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